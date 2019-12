EU pone fin a alianza comercial con Wakanda… sí, el país de Black Panther

Reuters.- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) eliminó este jueves al país ficticio de Wakanda de una lista de naciones con las que mantiene acuerdos de libre comercio.

Un portavoz dijo a The Washington Post que la inclusión de la mítica nación africana del universo de superhéroes de Marvel fue un error cometido como parte de una prueba que los funcionarios estaban realizando.

El USDA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Francis Tseng, ingeniero de software de Nueva York que buscaba datos sobre los aranceles agrícolas de Estados Unidos, notó por primera vez la inclusión de Wakanda en la lista de tarifas y la comentó en Twitter.

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh

— Francis Tseng (@frnsys) December 18, 2019