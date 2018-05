Estados Unidos presiona para llegar a acuerdo en TLCAN

Reuters. – Estados Unidos está presionando para llegar a un acuerdo en las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo la Casa Blanca el miércoles, pero no se espera a autoridades de Canadá y México en Washington para conversaciones antes de un plazo límite del jueves.

El presidente Donald Trump está comprometido con conseguir el mejor pacto con ambos países, dijo la secretaria de prensa Sarah Sanders a Fox News.

“Aún queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas conversaciones, siguen en curso, y tenemos esperanzas de poder lograr algo pronto”, dijo Sanders.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, reiteró que el jueves no es un plazo factible.

“Yo no descartaría en ningún momento que si hay la voluntad de las parte podamos aterrizar esta negociación en cualquier momento a partir del cierre del mes de mayo, junio, pueden darse las circunstancias (…) yo no descartaría ningún escenario”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Guajardo señaló que aún no está claro cuándo volverán a reunirse los ministros de México, Canadá y Estados Unidos responsables de negociar el TLCAN.

El presidente de la Cámara, Paul Ryan, ha dicho que el Congreso dominado por los republicanos debe ser notificado de un nuevo acuerdo antes del jueves, para dar a los legisladores la oportunidad de aprobarlo antes de que un nuevo Congreso asuma el control en enero.

Sanders no abordó el asunto del plazo. “Tenemos que llegar a un acuerdo que funcione para todos, pero lo más importante es que este presidente asegurará que obtengamos un acuerdo que funcione para Estados Unidos”, dijo. “No va a detenerse hasta que lo logre”.

Ryan dijo que el Congreso no puede comenzar a trabajar en una “vía rápida” de aprobación sin un acuerdo comercial en mano. “El punto es que no podemos trabajar un proyecto a menos que tengamos un acuerdo por escrito y eso no ha ocurrido aún”, dijo Ryan a periodistas en el Capitolio.

“La negociación continuará independientemente de los tiempos del Congreso de Estados Unidos”, dijo Kenneth Smith, jefe técnico del equipo negociador de México a una radio local.

“La responsabilidad del gobierno del presidente Peña Nieto es continuar negociando hasta que tengamos un acuerdo: lo podemos hacer por mandato presidencial hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre tenemos que pasarlo al siguiente gobierno”, agregó.