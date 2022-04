Estados Unidos tiene puesta la mirada en el sur de México, dice el embajador Salazar

Estados Unidos tiene interés de invertir en el sudeste de México, así lo aseguró este viernes el embajador norteamericano en nuestro país, Ken Salazar. El funcionario estadounidense aseguró que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador representa una oportunidad de inversión en la región.

“Nosotros como el gobierno de Estados Unidos y hablando de la visita del presidente Biden vemos oportunidad, vemos optimismo, vemos que con este proyecto y otros esfuerzos que vamos a estar haciendo en Centroamérica que esta región de las américas, allá es donde está el futuro de la economía, también de la democracia, no podemos fallar, tenemos mucho que hacer”, comentó.

Ken Salazar acompañó este viernes al presidente López Obrador en una gira de trabajo por Veracruz, a la que también asistieron empresarios del sector automotriz, energético y cadenas de suministro de Estados Unidos y Canadá, como General Motors México, Kansas City Southern México y EDP Renewables.

Lee también:

Ken Salazar aminora tensión por reforma eléctrica: ‘México y EU estaremos unidos’

El presidente López Obrador celebró el interés de los empresarios norteamericanos por invertir en México, pero en el caso del sector energético les pidió apegarse a la ley y no especular. “Queremos que inviertan y así no hay ningún problema de nada, nosotros ayudamos en todo, pero ya basta de especular”, dijo.

El presidente pronunció esos comentarios al referirse al conflicto que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene con la empresa norteamericana Talos por el control del yacimiento Zama.

“Que inviertan, ya está el contrato, sin ningún problema, pero también la única condición es que se invierta, porque si llegamos a un acuerdo Pemex y Talos, y resulta que Talos lo que hace es que vende sus bonos o vende la concesión, solo utiliza el acuerdo para la especulación, pues no”, expresó.

Al final del acto el embajador Ken Salazar rompió el protocolo. Cuando el presidente López Obrador terminó su discurso, procedía la entonación del Himno Nacional, sin embargo el diplomático pidió la palabra para pedir a sus connacionales expresar algunos comentarios sobre el sector automotriz, energético y de cadenas de suministro.

“Si me lo permite (dijo al presidente López Obrador), y esto es un pecado mortal en la diplomacia, porque creo que Marcelo (Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México) me va a tirar un zapato, pero si me permite, no más porque vinieron de tan lejos y vinieron porque les dijimos que teníamos que tener la mirada al sur (de México)”, dijo y pasó la palabra a los empresarios.

Hablaron Francisco Garza, presidente de General Motors México; Patrick Ottensmeyer, presidente de Kansas City Southern México; y Sandhya Ganapathy, Presidente de EDP Renewables para América del Norte.

Más información:

Contratos serán respetados en la reforma eléctrica, dicen diputados a Ken Salazar

“Estamos sumamente emocionados de trabajar con ustedes, ya nos reunimos con los dos gobernadores para hablar del proyecto del desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y queremos seguir conectando a México con el resto de América del Norte de una manera más eficiente muchas gracias por esta invitación y enseñamos seguir trabajando con usted para lograr este cometido”, indicó Ottensmeyer.

“Queremos formar parte de ese trabajo, trabajando con usted en la transición, ya vi las turbinas eólicas en Oaxaca, los miles de millones de inversión que hemos hablado y precisamente queremos formar parte, queremos ayudar a México, a América del Norte a trabajar juntos para hacer líderes del mundo en esta transición, ansiamos trabajar con usted, con su gobierno, con su equipo para fomentar el uso de energía solar, eólica, crear más oportunidades de manera sostenible”; dijo por su parte Ganapathy.

Suscríbete a Forbes México