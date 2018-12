Estafadores de Bitcoin envían amenazas de bomba en todo el mundo

Los spammers envían una ola de amenazas a empresas, escuelas y otros lugares en países de habla inglesa de todo el mundo, y exigen bitcoins a cambio de no detonar una supuesta bomba. No hay evidencia de que se hayan colocado o detonado explosivos reales, pero está causando numerosas evacuaciones e investigaciones policiales en los Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, y potencialmente en otros lugares. La policía está investigando amenazas potenciales y pidiendo a las víctimas que tengan cuidado.

Según The Verge, varios ejemplos de la amenaza de correo electrónico se han publicado en línea. Un ejemplo típico, impreso por el Departamento de Policía de Cedar Rapids en Iowa, lleva la línea de asunto “No pierdas el tiempo”. Su remitente advierte que un hombre ha llevado un artefacto explosivo al “edificio donde se lleva a cabo tu negocio”. El material explosivo parece variar entre los mensajes.

El remitente exige 20,000 dólares en bitcoins para el final del día, alegando que la “persona reclutada” detonará la bomba si ve alguna actividad policial o comportamiento inusual. “Nada personal es solo un negocio”, continúa el correo electrónico. “Si el dispositivo explosivo detona y las autoridades ven esta carta: No somos terroristas y no asumimos ninguna responsabilidad por explosiones en otros lugares”. Los mensajes incluyen una dirección de billetera de bitcoin; aún no está claro cuántas personas, si es que alguna, han pagado un rescate.

La billetera de bitcoin a la que se enviará el dinero del rescate varía entre los mensajes. ( The Verge pudo confirmar al menos tres billeteras distintas). Crear una billetera por separado para cada objetivo es una táctica común para las estafas de ransomware, que permite a los delincuentes verificar qué objetivos han pagado. Otras variaciones en los mensajes son más difíciles de explicar. La mayoría de las amenazas nombran un explosivo específico, pero el explosivo varía entre los mensajes. Las opciones comunes incluyen tetryl, tronitrotoluane [sic] y hexigen.

Todavía no sabemos exactamente hasta qué punto se ha extendido este correo electrónico, pero los departamentos de policía de los EU. Y partes de Canadá ya han publicado sobre las amenazas. Al menos se observó una amenaza en el Reino Unido , aunque no está claro de inmediato si está relacionada. Cinco estaciones de metro de Toronto fueron cerradas debido a amenazas de bomba.

“Están llegando muy rápido. No tengo idea de cuántos informes han recibido nuestros padres “, le dice a The Verge un portavoz del Departamento de Policía de Cedar Rapids . El portavoz no estaba al tanto de que alguien haya transferido dinero a las direcciones.

El Departamento de Policía de Nueva York publicó un aviso en línea sobre los correos electrónicos, diciendo que “actualmente está monitoreando múltiples amenazas de bomba”. Notó que se habían reportado amenazas similares en todo el país, diciendo que “NO se consideran creíbles en este momento”. La policía de Oklahoma City tuiteó que “no se encontró una amenaza creíble en este momento”, pero dijo que “alentamos al público a seguir vigilante y llamar con algo sospechoso”.

Please be advised – there is an email being circulated containing a bomb threat asking for bitcoin payment. While this email has been sent to numerous locations, searches have been conducted and NO DEVICES have been found. pic.twitter.com/7omOs13Z7Q

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2018