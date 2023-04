Estamos contentos por venta del ostentoso avión presidencial; era para pequeños faraones, acomplejados: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo estar contento porque por fin se pudo vender el avión presidencial que el exmandatario Felipe Calderón compró al final de su gobierno para su sucesor, el priista Enrique Peña Nieto.

El presidente de México consideró este viernes, mientras mostraba durante su conferencia matutina desde Veracruz los lujos que tenía dicho avión, que esta aeronave era para acomplejados, pequeños faraones.

“Era un despropósito, era para pequeños faraones, acomplejados”, expresó.

“Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial, este avión lo compró Calderón, aunque él no lo usó, se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto, al final del gobierno de Calderón tomaron la decisión de comprarlo, lo mandaron a hacer especial, no es un avión construido en serie”, agregó.

López Obrador detalló que el avión presidencial que se vendió no podía utilizarse para vuelos dentro del territorio mexicano porque técnicamente está construido para volar distancias largas de al menos 5 horas, tanto, que ni las aerolíneas mexicanas utilizan dicho modelo.

“Fue un despropósito porque, no se debía usar para venir a Veracruz porque apenas se está levantando y ya hay que bajarlo, es un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, más de 10 horas sin recargar combustible, es enorme, no hay aviones de este tamaño en las rutas nacionales, Aeroméxico no usa un avión así para sus viajes al interior del país, ni VivaAerobus, ni ninguna línea, costó muchísimo, porque es un avión muy lujoso, en una situación normal es para 240 pasajeros, pero lo adaptaron para 80, tiene un departamento adentro”, detalló.

El mandatario añadió que el avión fue comprado por el gobierno de Tayikistán, que lo compró al precio en que fue valuado, por 1,658 millones de pesos, mismos que ya fueron pagados a México y cuyo monto se destinará para construir dos hospitales de 80 camas cada uno, uno en la zona más pobre del país, en Tlapa, Guerrero; y el segundo también en una locación muy marginada, en el límite entre Oaxaca y Veracruz, en Tuxtepec.

AMLO criticó que las administraciones panistas y priistas que tuvieron que ver con la compra del avión se hayan atrevido a bautizarlo con el nombre de José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México.

“Se atrevieron a ponerle el nombre de José María Morelos y Pavón, imagínense, cuando Morelos luchó por la igualdad; Decía Morelos: ‘que se modere la indigencia y la opulencia'”, expresó López Obrador.

