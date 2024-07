Estas empresas han generado una revolución de los alimentos

Hace 13 años, Enrique Hernández-Pons adquirió Aires de Campo, fundada por Guadalupe Latapí en 2001, que pronto se convirtió en una promesa de negocio al ofrecer a los consumidores alimentos orgánicos. Hoy no tiene duda de que México vive una revolución de los alimentos con dos ingredientes principales: innovación y emprendimiento.

En el caso de la innovación, hay oportunidades tecnológicas en las industrias, como son la aplicación de la Inteligencia Artificial, para apalancar sus capacidades. “Cuando empresas más grandes adquieren empresas startups que están saliendo de un levantamiento de capital para tratar de crecerlas y tomar ventaja de las tendencias que generalmente las grandes empresas no pueden por sí solas, es la manera de innovar”, dice.

En el tema de emprendimiento, el ejecutivo mira en el ecosistema a muchos emprendedores que no quieren entrar al mundo corporativo, pues desean hacer las cosas diferentes en áreas como la salud, alimentos y medio ambiente.

“Los consumidores están buscando alguna opción en la que ellos se sientan bien con lo que están consumiendo. Quien no esté tratando de cambiar su modelo, quien no esté tratando de ser más sustentable, más sostenible, no va a tener cabida en el futuro, va a sufrir mucho para seguir compitiendo y los consumidores dejarán de consumir los productos. No importa el tamaño de la empresa, se trata de cambiar la manera en la que hacemos las cosas”, dice.

Te recomendamos leer: Plataforma recomienda a empresas uso de tecnologías para rescatar alimentos

Para él, Aires de Campo inició adelantada a su tiempo al ofrecer productos orgánicos que en el país no existían para consumo mexicano. “México es un gran productor de alimentos, sobre todo alimentos orgánicos, pero la mayoría de estos eran a gran escala y para llevar al mercado americano y europeo. Y lo que vimos cuando empezó Aires de Campo es que fue el primer intento de que el mercado mexicano consumiera productos sustentables, amigables con el medio ambiente y con comercio justo”, explica.

Hoy es importante para las empresas mantener el boom de consumo que se había registrado durante la pandemia, pues ha ido disminuyendo y también se vio impactado por las altas tasas de inflación. “Tenemos que reinventar la manera de crecer [con]mayor distribución, crear más conciencia con nuestros consumidores o en otras áreas del país, porque nos concentramos mucho en la Ciudad de México”, explica. Foto: ©Paco Gramontti / Forbes México.

Mientras que otro reto está enfocado en el desarrollo de las capacidades de la propia empresa, pues aunque la compañía compra a otros productores y distribuye, hay otras áreas en las que ha tenido que trabajar, como lo es en la producción de huevo y pollo. “El gran reto para Aires de Campo es institucionalizar, escalar las operaciones, hacerlas rentables y desarrollarlas internamente cuando no teníamos esas capacidades”, comenta.

Food News

Food News es el quinto emprendimiento de Mónica Díaz y el primero en la industria de alimentos en donde la innovación recae en las historias.

“Food News is Good News y todo el propósito del negocio fue compartir buenas noticias, porque nacemos en pandemia y entendimos que la gente no sólo estaba consumiendo contenido negativo, sino alimentos negativos. En toda la parte de botanas estábamos más ansiosos que nunca, comiendo pura porquería, entonces dijimos: vamos a cambiar la fórmula, a conectar emocionalmente con ellos, a darles buenas noticias”, cuenta.

Lo que buscaban era que los consumidores relacionarán su marca con la felicidad. “Así logramos convencer al consumidor que nos diera la oportunidad y a los inversionistas. Y así empieza la semilla de un negocio que hoy se convirtió en una plataforma de contenido y de buenas noticias mucho más grande que, incluso, el producto que vendemos”, dice. Foto: ©Paco Gramontti / Forbes México.

Para Food News la sostenibilidad es una estrategia que tiene que estar presente en toda la cadena de los productos, desde los empaques, la cadena de suministro, la filosofía y el ADN de la empresa, algo que también comparte con otras marcas en México.

Puedes leer: Prevén que derrama económica por vacaciones de verano crezca 15%

“Son marcas de mucha tradición y nosotros somos marcas de innovación y de disrupción, hay algo interesante que cuando nos damos la oportunidad de sentarnos en la misma mesa y colaborar, puede salir magia y chispas”, asegura.

Sin embargo, los retos pueden ir desde la proveeduría hasta la parte operativa, pues en seis meses pasaron de cero a 1,200 puntos de venta. “El primer año para nosotros fue abrir puertas. El segundo año operar bien el negocio, hablar de volúmenes, de maquila, que no es fácil para nosotros manejar cuando no somos una empresa de logística, no tenemos el músculo para llegar tan lejos y tan rápido como quisiéramos”, comenta, por lo que parte del secreto ha estado en la generación de sinergias.

Sin revelar detalles, Mónica comenta que actualmente Food News está en transformación con una colaboración mucho más grande que va a tener un impacto que puede ser global. “Creo que hay oportunidades y al final los anaqueles son de las empresas grandes. ¿Por qué? Porque tienen el músculo, la presencia, porque son empresas que llevan 70, 100, 50, 20 años en el mercado. Hay que reconocerle a los retailers [que] cada vez más están destinando espacios a empresas nuevas, a nuevos productos, a la innovación”.

Con información de Roberto Arteaga.

Apetito por emprender

Forbes México consultó a los especialistas del mercado de los alimentos y seleccionó seis empresas mexicanas y seis estadounidenses que están revolucionando esta industria en México y Estados Unidos. A continuación, te presentamos a las compañías.

Empresas mexicanas

Empresas americanas