Estas fueron las mejores historias de Forbes del 2018

Por Michael Noer

Desde una entrevista con el cofundador de WhatsApp hasta desenterrar los secretos financieros del Secretario de Comercio Wilbur Ross, te presentamos, en orden cronológico, las mayores historias de Forbes Estados Unidos del 2018.

El maderero que se enriquece con los incendios

Desde sus humildes comienzos recorriendo los vastos bosques de California con su padre hasta rescatar la madera de los incendios forestales, Red Emmerson ha construido un imperio maderero al ser más barato y agresivo que sus rivales.

“Pasé días conduciendo por terrenos públicos que Sierra Pacific Industries había registrado después de un incendio forestal y nada podría haberme preparado para ver qué lo apocalípticas parecían estas áreas”, dice la escritora del personal Chloe Sorvino. “Fue simplemente impactante”.

Bill Austine, el filántropo rodeado de fraude y traición

Bill Austin construyó una fortuna a partir de dispositivos médicos y luego emprendió una cruzada para ayudar a los pobres a escuchar. Pero mientras él convivía con estrellas de cine y dioses del rock, su compañía descendió a un pozo de fraude, malversación y traición. Una historia de alguien que comenzó con una buena intención pero terminó haciendo daño.

La reportera Michela Tindera fue a Minneapolis para escuchar el testimonio de un multimillonario testigo de Bill Austin contra ex ejecutivos a los que acusó de robar más de 20,000 mdd de su compañía. “En esos días, casi no hubo un momento aburrido”, dice Tindera. “Austin sabe cómo cautivar a una audiencia”. Y la historia ha seguido evolucionando en los meses posteriores. Hace apenas unos días, el ex presidente de la compañía fue condenado a siete años de prisión.

La estafa del Secretario de Comercio de EU vale al menos 120 mdd

Incluso si sólo la mitad de las acusaciones contra Ross son legítimas, el actual secretario de Comercio de Estados Unidos podría figurar entre los mayores estafadores de la historia estadounidense.

“He estado escribiendo sobre Wilbur Ross por aproximadamente un año, cubriendo todo tipo de chanchullos financieros que involucran millones de dólares. Pero muchas de esas cosas son difíciles de entender. Estoy convencido de que esta historia llamó la atención de la gente debido a un simple detalle: los ex colegas dijeron que el secretario de comercio solía robar los paquetes de endulcorante Sweet’N Low. Todo el mundo conoce a un tipo así”, dice el editor asociado Dan Alexander.

Kylie Jenner: 20 años y una fortuna de 900 mdd

Ni siquiera ha cumplido 21 años, pero Kylie Jenner ha construido una fortuna de 900 mdd en cosméticos, prácticamente sin empleados, capital o experiencia. Este nuevo modelo de apalancamiento de la fama extrema está cambiando radicalmente los negocios, la cultura y la política.

“La historia de Kylie Jenner involucró conducir mucho”, recuerda la editora asociada Natalie Robehdemed. “Sesenta millas a Oxnard, California, para echar un vistazo a los laboratorios donde se producen los cosméticos Kylie. Y a 30 millas de la casa de Kris Jenner para una entrevista con Kylie y Kris en su casa blanca palaciega “.

“Como era de esperar, conducía y escuchaba la radio cuando escuché por primera vez el sencillo” Modo Sicko “de Travis Scott (ahora multiplatino), en el que hace referencia a la controversia causada por la portada de Forbes de Jenner. No esperaba que la historia creara tanto revuelo; pensaba que la estructura de su negocio interesaría a la gente, pero la reacción violenta que recibió de los críticos que disputaron el estado de Jenner fue fascinante. Creo que la historia provocó una conversación necesaria sobre la riqueza y el estado en Estados Unidos y destacó la forma en que las redes sociales están configurando nuestra economía y sociedad “.

La inmigrante multimillonaria que quiere vencer a Musk en el espacio

Eren Ozmen y su esposo pasaron el último cuarto de siglo construyendo con cuidado Sierra Nevada, que pasó a ser una pequeña empresa de defensa de 20 personas a una empresa aeroespacial multimillonaria. Ahora está apostando su fortuna en la carrera espacial multimillonaria.

“Ozmen y su esposo nunca habían hecho una entrevista en persona antes, pero en el momento en que nos sentamos a tomar algo, comenzó la narración. Ozmen trabajó como conserje nocturno y vendió baklava para graduarse y luego construyó una compañía aeroespacial y de defensa multimillonaria con su esposo Fatih “, dice la escritora Lauren Debter. “Su sentido de patriotismo fue lo que más me llamó la atención y fue la única razón que explica el porqué han pasado tres décadas equipando al ejército de los Estados Unidos y ahora están ayudando a Estados Unidos a restablecer su liderazgo en el espacio”.

Roblox, plataforma para niños emprendedores

Millones de preadolescentes juegan videojuegos en el sitio web de Roblox. Eso no es inusual para un unicornio de juegos. Lo que es inusual: enseñar a los niños los conceptos básicos de la programación y pagarles por ello.

“Mi parte favorita de contar esta historia fue la de un grupo de niños y sus padres en una visita a la sede de Roblox. Para mí, las cosas no parecían ser muy diferentes a las de la oficina de cualquier otra empresa de desarrollo de software, pero para los niños era como recorrer la fábrica de Willy Wonka “, dice el Editor Asociado Alex Knapp.

Exclusiva | Porqué el cofundador de Whatsapp abandonó su creación de 850 mdd

La exitosa compra de WhatsApp por 22,000 mdd de Facebook convirtió a Brian Acton en una de las personas más ricas de Estados Unidos. Pero al igual que sus compañeros de Instagram, su idealismo chocó con el gigante financiero de Mark Zuckerberg, lo que llevó a cometer el actor moral más caro de la historia. Por primera vez, Acton lo que lo llevó a tomar esta decisión de 850 mdd.

“Escribir la historia fue un proceso estresante”, dice la escritora Parmy Olson. “Sabíamos que iba a arrojar una luz negativa sobre el funcionamiento interno de Facebook y revelar alguna información nueva, por ejemplo, que Facebook engañó a los reguladores europeos sobre sus intenciones de vincular las cuentas de usuario. Pero la reacción del público fue increíble, desde docenas de artículos de noticias a los elogios en las redes sociales por la honestidad brutal de Brian Acton hasta una perorata pública de uno de los principales ejecutivos de Facebook. Desde entonces, ha habido más revelaciones sobre las prácticas de datos de Facebook que subrayan por qué nuestro entrevistado renunció cuando lo hizo “.

Por esto Trump (no) logrará hacerse rico durante su presidencia

La presidencia de Donald Trump, y su política polarizadora, en realidad ha mermado su patrimonio neto. Pero no es por no intentar cobrar.

“Desde que Donald Trump ingresó a la Oficina Oval, todo el país se ha estado preguntando si estaba ganando dinero en la presidencia o no, y esta fue la primera historia que realmente respondió a esa pregunta”, dice Alexander. “Cavamos profundamente”, agrega el Editor Asociado Chase Peterson-Withorn. “Entrevistamos a casi 200 de los colegas, socios y observadores de la industria de Trump desde la elección. En última instancia, obtuvimos un resultado fascinante y contraintuitivo “.

Las hamburguesas de In-N-Out son más que un negocio para su presidenta

A los 36 años, la heredera multimillonaria Lynsi Snyder ya ha superado la trágica muerte de su padre, tres matrimonios fallidos y una batalla contra el alcohol y la mariguana. La devota cristiana finalmente encontró la estabilidad en In-N-Out, la cadena de hamburguesas de la costa oeste por excelencia de su familia, y ahora está decidida a protegerla a toda costa.

“Lynsi Snyder rara vez deja entrar a los periodistas en su mundo. Esperaba que ella estuviera un poco vigilada. Pero se abrió casi de inmediato sobre lo que ha pasado “, dice Sorvino. “Me sorprendió cuando ella comenzó a llorar mientras hablaba sobre el legado de su padre, pero pronto me di cuenta de que ahí estaba su fuerza como líder, al compartir su vulnerabilidad con los demás. Solo la ha hecho una presidenta más fuerte. El seguimiento del culto de In-N-Out tiene una razón de ser”.