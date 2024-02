Estas hermanas renunciaron a sus carreras para emprender y ahora se preparan para exportar a EU

Dejar todo para seguir un sueño es algo que muchos quisieran hacer, pero pocos se atreven, estas dos hermanas lo hicieron y triunfaron. En 2020, Cristina González tenía una prometedora carrera en una multinacional de productos de consumo masivo con una importante penetración en el mercado colombiano, acababa de ser ascendida y todo iba viento en popa, fue entonces cuando su hermana mayor, Laura, la llamó desde Estados Unidos, a donde fue a vivir después de casarse, con una idea de negocio muy atractiva.

Laura, quien ha batallado toda su vida con una piel sensible y un sinfín de productos que no cumplían sus expectativas, encontró en California, o “la meca del CBD” como ella la describe, la solución a sus problemas. Un poco de extracto de CBD en su rostro y su piel estaba como nueva, se sentía pesada y un poco grasosa, pero sana. No dudó un segundo en sacarle negocio a su descubrimiento y llamar a su hermana y cómplice para contarle la idea que rondaba su cabeza.

La idea gustó y el sueño se volvió un objetivo. La parte más difícil no fue renunciar a sus trabajos sino decirle a su orgulloso padre, también administrador de empresas del CESA como ellas, que sus hijas con brillantes futuros en el consumo masivo y las finanzas dejarían todo por tener su propia marca de cuidado para la piel. Sin mucha nostalgia, tanto el padre como la madre se montaron en el sueño de sus hijas y apoyaron la creación de Essem.

Essem es un emprendimiento familiar que nació en la sala de la casa de los González y hoy ya tiene oficinas y bodega en una zona estratégica de Bogotá.

Laura y Cristina se destacaron por ser perfeccionistas, querían un producto que tuviera beneficios reales, que dejara una sensación agradable al uso y que fuera apto incluso para la piel más sensible. Y aunque la pandemia llegó y arruinó los planes de lanzamiento, esto les dio más tiempo para perfeccionar aún más sus productos.

En 2021 todo estuvo listo, salió a la venta su agua micelar, el Serum C, el producto más vendido de la marca con 6.000 unidades anuales, el contorno de ojos y el hidratante, todos con CBD entre sus principales ingredientes. Después se sumó a la familia el tónico exfoliante y más recientemente el Serum lip gloss que desde su lanzamiento en diciembre de 2021 a enero de este año vendió más de 2,500 unidades prometiendo ser el caballo de batalla de la marca.

Entre 2021 y 2023 el crecimiento en ventas fue del 400%, el año pasado facturaron 1,100 millones de dólares y para este año tienen proyectado crecer 70%. Nada mal para una empresa que nació de los ahorros de la madre y sus dos hijas. Hay más planes en el camino, Essem llegó a Medellín a través de los retailers donde está presente: Falabella, Faces y Fedco, y quiere seguir colonizando territorios colombianos.

Pero el plan más ambicioso es llegar a Estados Unidos: “un monstruo de mercado”, como ellas mismas lo califican. Ya están en conversaciones con algunos retailers y no sería extraño ver los productos de Essem en Target, Sephora o Ulta Beauty este año.

Las oportunidades de estas emprendedoras son enormes. Según Euromonitor, la categoría de skin care vendió 409.5 millones en 2023 en Colombia y se proyecta que a 2027 las ventas crezcan 18%. Aproximadamente el 63% de las ventas de esta categoría son de facial care, segmento en el que se concentra Essem. Por su parte, la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi, reveló que las exportaciones de la subcategoría de Belleza y Cuidado personal sumaron 256.27 millones en el primer semestre de 2023.

Con el enano crecido vienen retos más importantes: financiación para cumplir con la demanda que exigirá un gigante estadounidense, cerrar negociaciones en EU y después saltar a Europa y Asia y continuar con la calidad que exige una marca hipoalergénica y dermatológicamente comprobada. Aún así, estas hermanas se sienten confiadas: tienen en sus manos un producto ganador, son expertas en marketing a través de redes sociales y pocas marcas compiten en el segmento de skin care con CBD.

