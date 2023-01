Estas son las mejores acciones de Warren Buffett para comprar y mantener en 2023

Tome lo mejor de la cartera de Warren Buffett y es probable que gane al mercado una y otra vez. Dos de sus grandes ganadores en 2022 incluyen ChevronCVX -0.8 % (CVXCVX -0.9 %) y Occidental Petroleum OXY 0.0 % (OXY), con un aumento de aproximadamente 52 % y 116 %, respectivamente, en 2022. Ese es un desempeño increíble en un año en que el S&P 500 ha bajado 18%.

Buffett es uno de los inversores más ricos y exitosos del mundo. Como director general y presidente del conglomerado Berkshire Hathaway (BRK.A), ha acumulado un patrimonio neto personal que supera los 100,000 millones de dólares. También ha creado miles de millones en riqueza para los accionistas de Berkshire Hathaway.

No es sorprendente que la cartera de acciones liderada por Buffett en Berkshire Hathaway reciba mucha atención. Inversores, novatos y expertos por igual, tratan las operaciones bursátiles de Buffett como una profecía indirecta. Porque si Buffett está comprando o vendiendo acciones, debe haber una buena razón.

Así que aquí está el reflejo de sus movimientos bursátiles informados más recientemente, más 12 acciones de Warren Buffett que podrían ayudarlo a alcanzar sus objetivos de inversión en 2023.

Divulgaciones trimestrales de la cartera de Buffett

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) requiere que Berkshire Hathaway divulgue sus tenencias de acciones trimestralmente a través del Formulario 13F. Eso da a los inversores de todo el mundo una línea de visión de la cartera de Buffett.

Desafortunadamente, hay un retraso en los datos. El 13F más reciente de Berkshire, presentado el 14 de noviembre de 2022, describe las participaciones de la empresa al 30 de septiembre de 2022. La siguiente información sobre las principales participaciones y transacciones de Buffett proviene de esa presentación.

La próxima presentación trimestral vence a mediados de febrero. Puede acceder a él a través de la base de datos EDGAR de la SEC.

Las principales acciones de Buffett por tamaño

Un vistazo rápido a la tabla anterior revela una sorprendente falta de diversificación. Por un lado, Buffett es muy pesado en AppleAAPL 0.0%. Aparentemente, también es optimista sobre la tecnología, el petróleo y el gas, las finanzas y los productos básicos de consumo.

Buffett sobre la diversificación

Buffett es famoso en contra de la práctica de la diversificación. En sus palabras, “la diversificación es protección contra la ignorancia”. No se equivoca ahí. La diversificación limita el efecto negativo de las malas decisiones. Pero es el otro lado de esa ecuación donde Buffett tiene un problema. La diversificación también limita las ventajas de las buenas decisiones de inversión.

Estas son las mejores acciones de Warren Buffett para comprar y mantener en 2023

Aún así, este es un aspecto de la estrategia de inversión de Buffett que no desea imitar. Buffett tiene muchas veces más recursos y experiencia que el inversionista promedio. Por lo tanto, es menos probable que se equivoque, pero está mejor equipado para manejar las consecuencias.

También vale la pena señalar que las participaciones comerciales de Berkshire Hathaway van mucho más allá de esta cartera de acciones. El conglomerado posee más de 70 empresas, incluidas Duracell, Geico Insurance y See’s Candies. Entonces, si bien la cartera de acciones parece concentrada, las participaciones comerciales más amplias de Berkshire Hathaway están más diversificadas.

Acciones Buffett vendidas recientemente

Buffett es conocido por su estrategia de inversión a largo plazo. Tiende a comprar empresas que puede mantener para siempre. Cuando cierra o reduce posiciones, es una señal de que la perspectiva de la compañía ha cambiado para peor a los ojos de Buffett.

En el tercer trimestre de 2022, Berkshire Hathaway cerró una posición y redujo su participación en otras cuatro. La siguiente tabla enumera las cinco empresas y cuántas acciones vendió Buffett en el último trimestre informado.

Buffett salió de REIT Store Capital en el tercer trimestre. Store anunció en septiembre que sería adquirida y privada por GIC y Oak Street, una división de Blue Owl Capital. Presumiblemente, Buffett no vio el valor de esperar a que se cerrara esa transacción. Esto libera efectivo para actuar sobre otras buenas ofertas disponibles en este mercado a la baja.

Curiosamente, Buffett recortó sus participaciones en U.S. Bank y Bank of New York MellonBK 0.0%, incluso cuando sigue invirtiendo fuertemente en Bank of AmericaBAC -2.3% y American ExpressAXP -1.3%. Buffett también cerró su posición Wells FargoWFC 0.0%, comprada por primera vez en 2001, a principios de este año.

Acciones Buffett compradas recientemente

Berkshire abrió tres nuevas posiciones en el tercer trimestre y aumentó sus participaciones en cinco acciones que ya poseía. La siguiente tabla resume estas transacciones.



La cartera de acciones de Berkshire Hathaway al final del tercer trimestre tenía un valor de mercado de aproximadamente $ 296 mil millones. Ese valor se distribuye entre aproximadamente 50 acciones. La siguiente tabla muestra las 10 principales participaciones en la cartera por valor de mercado.

En el tercer trimestre, Buffett obtuvo una gran posición en Taiwan Semiconductor, además de participaciones más pequeñas en la empresa de materiales de construcción Louisiana-PacificLPX +0,3 % y el banco de inversión Jefferies Financial. Las tres acciones han bajado durante el año.

A Buffett, un inversor de valor, le gustan las acciones que puede comprar por menos de su valor intrínseco. Esta es una de las razones por las que Buffett a menudo intensifica su actividad de compra cuando el mercado está en apuros. Los mercados financieros débiles empujan los precios de las acciones a la baja temporalmente. Eso puede marcar el comienzo de precios de ganga en buenas empresas con fundamentos sólidos.

Entonces, aunque Buffett rara vez explica por qué compró ciertas acciones, podemos suponer un par de cosas. A precios del tercer trimestre, Buffett y su equipo vieron valor a largo plazo en Taiwan Semiconductor, Louisiana-Pacific y Jefferies Financial. Buffett también está mirando más allá de la inflación y los aumentos de las tasas de interés que podrían crear obstáculos a corto plazo para las industrias inmobiliaria y financiera.

Las mejores selecciones de acciones de Buffett

Todas las acciones de la cartera de Buffett tienen potencial a largo plazo. Pero algunos pueden ser más adecuados para sus objetivos de inversión que otros. La siguiente tabla muestra 12 selecciones de acciones de Buffett que a los analistas les gustan para 2023, incluidas cuatro acciones con dividendos sólidos: Apple, Bank of America, Taiwan Semiconductor y Visa.

Para que estas acciones funcionen para usted, es útil adoptar algunas de las estrategias de inversión de Buffett. Los más importantes son: mantenga su enfoque en el largo plazo, invierta en lo que sabe, actúe de acuerdo con las negociaciones y negocie contra la corriente.

Enfoque Buffett a largo plazo

Buffett no invierte para obtener ganancias rápidas. En su opinión, el camino más seguro hacia la creación de riqueza implica un crecimiento compuesto durante décadas. Sabiendo eso, nunca debe asumir que una acción de Buffett va a explotar rápidamente. Tenga paciencia y mire más allá de las recesiones temporales.

Invierte en lo que sabes

Si no entiende el modelo de negocio de una empresa, no invierta en ella. El propio Buffett ha sido históricamente ligero en acciones tecnológicas por este motivo. Como accionista, debe comprender cómo gana dinero la empresa, cuáles son sus ventajas competitivas duraderas y las posibles amenazas a esas ventajas competitivas.

Sin esa información, es más difícil identificar cambios en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Como resultado, puede perder oportunidades de aumentar su posición. O peor aún, puede conservar una acción más tiempo del que debería.

Actúa sobre las gangas

A Buffett le gustan mucho. En su opinión, un precio de las acciones temporalmente bajo le da una ventaja en la apreciación a largo plazo. Sin embargo, esto no significa que deba comprar acciones baratas. Busque valor en su lugar. Puede encontrar valor en buenas empresas a precios eficientes.

Comercio contra el grano

A Buffett le gusta comprar cuando otros inversores venden y vende cuando otros inversores compran. Operar a contrapelo es una de las mejores maneras de aumentar sus ganancias de inversión a largo plazo.

Muchos inversores no siguen esta práctica porque da miedo. Puede sentirse mal comprar acciones cuando el mercado está en picada. Del mismo modo, vender en un mercado en alza lo saca del juego en el momento más emocionante. Pero deja esas emociones a un lado y verás que las matemáticas funcionan. Ir contra la corriente respalda naturalmente comprar barato y vender caro, y así es como obtienes ganancias.

Recuerde estas estrategias de Buffett mientras investiga las acciones que respaldarán sus objetivos de inversión en el próximo año. 2023 tendrá su cuota de sorpresas. Puede estar listo con una cartera de empresas sólidas que comprenda, un cronograma a largo plazo y la voluntad de trazar su propio rumbo.

2023

