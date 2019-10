Estas son las mejores series y películas de Netflix, según Netflix

Netflix se ha ganado la reputación de lanzar interminables series y películas, aunque rara vez comparte cuantas personas ven dicho contenido.

De acuerdo con la revista Time, Netflix no emplea una agencia externa para rastrear su audiencia. Por otro lado, los números a menudo se proporcionan en lo que parece un vacío, sin el contexto necesario para juzgar si los programas del servicio de transmisión son exitosos.

“Sin un análisis independiente o contexto adicional, han surgido preguntas sobre la precisión de las afirmaciones de Netflix y la forma en que la plataforma cuenta a sus espectadores”, dice la publicación.

La serie de películas originales de Netflix también complican la historia de los números que la compañía cuenta, dice el documento.

Las próximas películas de Netflix, como The Irishman, Marriage Story y The King, se estrenarán en los cines antes de que estén disponibles en streaming, y no está claro si se publicará información sobre el rendimiento de la taquilla.

La última información, que es del 16 de octubre con el informe de ganancias del tercer trimestre de la compañía, es la última que se comparte antes de la llegada de dos nuevos competidores, Apple + y Disney +.

Estas son las series y películas más populares de Netflix, según Netflix.

Orange Is The New Black (2013-2019): 105 millones de vistas

Murder Mystery (2019): 73 millones de vistas

Stranger Things: Temporada 3 (2016-): 64 millones de vistas

Triple Frontier (2019): 63 millones de vistas

The Perfect Date (2019): 48 millones de vistas

Bird Box (2018): 45 millones de vistas

The Umbrella Academy (2019-): 45 millones de vistas

La Casa de Papel (2017-): 44 millones de vistas

Tall Girl (2019): 41 millones de vistas

The Highwaymen (2019): 40 millpones de vistas

You (2018-): 40 millones de vistas

Sex Education (2019-): 40 millones de vistas

Secret Obsession (2019): 40 millones de vistas

Our Planet (2019): 33 millones de vistas

Always Be My Maybe (2019): 32 millones de vistas

Unbelievable (2019): 32 millones de vistas

Dead to Me (2019-): 30 millones de vistas

Otherhood (2019): 29 millones de vistas

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019): 25.7 millones de vistas

