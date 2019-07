Estas son las películas y series que conformarán la Fase 4 de Marvel

Notimex.- La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel estará integrado por 10 producciones entre 2020 y 2021, que incluyen las películas “The Eternals”, “Viuda Negra” y “Thor: Love and Thunder”.

Durante la presentación de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego, el presidente de la casa productora, Kevin Feige, dio a conocer que, en esta nueva etapa, también habrá series para una plataforma de streaming.

El filme “The Eternals”, que se estrenará en noviembre de 2020, será dirigido por la cineasta Chloé Zhao, y en el reparto estarán Angelina Jolie, la mexicana Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh y Don Le.

“Estoy muy emocionada de estar aquí. Voy a trabajar 10 veces más duro que en películas de acción anteriores porque sé lo que significa ser parte de Marvel y ser un Eternal”, indicó Jolie.

En el salón H de la convención más grande de comics, se anunció que Scarlett Johansson será protagonista de “Viuda Negra”, que se lanzará en mayo del próximo año con Cate Shortland como director y en el elenco las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz.

Luego de mostrar un adelanto de la cinta, Johansson aseguró que en ese trabajo se verá a Natasha Romanoff como “una mujer completamente realizada”.

Otro de los anuncios que se dieron a conocer fue el regreso de “Jane Foster”, interpretado por Natalie Portman en la cuarta entrega, “Thor: Love and Thunder”, como Diosa del trueno, una versión femenina de Thor.

En la cinta, que se estrenará en noviembre de 2021, Natalie Portman compartirá créditos con Chris Hemsworth, que había encarnado a Thor hasta ahora, y Tessa Thompson, todos ellos dirigidos por Taika Waititi, director de “Thor: Ragnarok” (2017).

Kevin Feige también anunció las producciones “Shang Chi and The Legend of the Ten Rings” (febrero de 2021), con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung en su reparto; y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (mayo de 2021), con Benedict Cumberbatch como el todopoderoso hechicero.

El presidente de Marvel invitó al escenario a Mahershala Ali, quien será el protagonista de una nueva película sobre el cazador de vampiros Blade.

Asimismo, confirmó que están trabajando en las secuelas de “Black Panther” y “Capitana Marvel”, y en la tercera entrega de “Guardianes de la galaxia”.

Las producciones que se llevarán a cabo para la pequeña pantalla están “Loki”, con Tom Hiddleston; “Hawkeye”, con Jeremy Renner; “The Falcon and the Winter Soldier”, encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; “WandaVision”, liderada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany; así como la serie de animación “What if…?”.