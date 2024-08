Estas son las próximas startups del billón de dólares, donde la IA juega un rol fundamental

Realmente, estamos bien. Por décimo año consecutivo, Forbes se ha asociado con TrueBridge Capital Partners para buscar las 25 empresas estadounidenses respaldadas por capital de riesgo con más probabilidades de alcanzar una valoración de mil millones de dólares. De los 225 exalumnos de la lista, 131, o el 58%, se convirtieron en unicornios, incluidos DoorDash, Figma, Anduril, Benchling y Rippling, aunque 21 de ellos ahora valen menos de mil millones de dólares. Cuarenta y dos fueron adquiridas; solo tres (1%) salieron a bolsa por menos de mil millones de dólares. Ha habido sorprendentemente pocos desastres: solo cinco startups implosionaron o cerraron, la más espectacular fue la startup de pruebas de microbioma uBiome, una exalumna de la lista de 2018, que se liquidó después de ser allanada por el FBI por sus prácticas de facturación. La selección de este año, elegida entre más de 150 nominaciones y presentada aquí en orden alfabético, está, como era de esperar, llena de empresas que apuestan por la inteligencia artificial para hacer, bueno, casi todo.

Kareem Amin de Clay PUNEET SABHARWAL

Fundadores: Kareem Amin (CEO), Varun Anand, Nicolae Rusan

Capital recaudado: 62 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $3 millones

Inversores principales: BoxGroup, First Round Capital, Meritech Capital, Sequoia Capital

Clay, con sede en la ciudad de Nueva York, fabrica un asistente basado en inteligencia artificial que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes automatizando tareas que normalmente requieren una mano humana (por ejemplo, redactar correos electrónicos, enviarlos y hacer un seguimiento de quién fue contactado y cuándo). La empresa tiene 2.500 clientes corporativos, entre los que se incluyen Notion, Reddit, Opendoor y Anthropic.

Cody Coleman de Coactive AI ‎

Fundadores: Cody Coleman (CEO), Will Gaviria Rojas

Capital recaudado: 44 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $0

Inversores principales: Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners, Cherryrock Capital, Emerson Collective

Las fotos y los vídeos promocionales pueden resultar difíciles de gestionar para las empresas debido a la multitud de lugares en los que se utilizan (transmisiones, impresos, en línea) y a la forma en que se almacenan. Coactive AI, con sede en San José, California, pretende solucionar este problema mediante el uso de la IA para analizar, categorizar y gestionar de otro modo grandes cantidades de datos visuales para los profesionales del marketing. Cody Coleman, de 33 años, que tiene una maestría en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación del MIT y un doctorado en ciencias de la computación de Stanford, anteriormente cofundó el consorcio de la industria de la IA MLCommons.

Varun Mohan de Codeium Cody Pickens para Forbes

Fundadores: Douglas Chen, Varun Mohan (director ejecutivo)

Capital recaudado: 93 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $1 millón

Inversores principales: Greenoaks, Kleiner Perkins

Varun Mohan, de 27 años, dejó un trabajo de ingeniería en la empresa de vehículos autónomos Nuro después de frustrarse por el tiempo que tardaba la tecnología en madurar. En 2021, se asoció con Douglas Chen, que ahora tiene 28 años, a quien conocía de las competiciones de las Olimpiadas de Matemáticas de la escuela secundaria y del MIT. El dúo inteligente creó Codeium, que crea una aplicación de inteligencia artificial que funciona como el autocompletado, pero para el código. No es un reemplazo completo para los costosos ingenieros de software, pero se acerca y, mejor aún, ya está disponible. La aplicación freemium de Codeium ya ha registrado a 700 clientes de pago, incluidos Anduril, Dell y Zillow. “Una de las cosas hermosas de este espacio es que realmente puedes enviar algo hoy”, dice Mohan. Los ingresos se han duplicado cada trimestre. (Para obtener más información, consulte “Este motor de codificación de IA puede procesar 100 millones de líneas de código a la vez”).

Anish Dhar de Cortex Anish Dhar-A …

Fundadores: Ganesh Datta, Anish Dhar (CEO), Nikhil Unni

Capital recaudado: 52 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 6 millones de dólares

Inversores principales : IVP, Sequoia Capital, Tiger Global Management, Y Combinator

Un software cada vez más potente requiere un código cada vez más complejo y más personas para escribirlo. Hacer un seguimiento de quién escribió qué y para qué parte de un proyecto es una pesadilla logística. Ahí es donde entra en juego Cortex. La startup de San Francisco desarrolló un software para ayudar a los equipos a realizar un seguimiento del propietario y el estado de cada proyecto para eliminar el trabajo administrativo innecesario y, con suerte, garantizar que se cumplan los plazos. Entre sus clientes se incluyen Adobe, TripAdvisor y Unity.

Warren Hogarth de Empower Finance Rubén Faz

Fundadores: Justin Ammerlaan, Warren Hogarth (CEO)

Capital recaudado: 53 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 100 millones de dólares

Inversores principales: Blisce, Icon Ventures, Sequoia Capital

Empower Finance, con sede en San Francisco, no es un prestamista tradicional. Para evaluar la solvencia de una persona, esta startup de ocho años de antigüedad utiliza inteligencia artificial para analizar las finanzas de una persona, incluido el flujo de efectivo, antes de proporcionarle anticipos de hasta 300 dólares al instante. Sus 2 millones de miembros, que son más jóvenes y ganan un promedio de 50.000 dólares al año, pagan 8 dólares al mes por el servicio. También ofrece líneas de crédito y monitoreo crediticio.

Kristina Saffran de Equip ETHAN PINES PARA FORBES

Fundadores: Erin Parks, Kristina Saffran (CEO)

Capital recaudado: 110 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $35 millones

Inversores principales: The Chernin Group, General Catalyst, Optum Ventures

A Kristina Saffran le diagnosticaron anorexia cuando tenía 10 años y los médicos le dijeron que no tenía muchas esperanzas de recuperación. Pero sus padres no la escucharon y terminó en un tipo especial de tratamiento familiar. “Estos trastornos requieren que luches contra tu cerebro muchas veces al día”, dice Saffran, de 32 años. “No solo es ineficaz, sino un poco mezquino pedirle a la gente que los trate solos”. En 2019, se asoció con la psicóloga Erin Parks para fundar Equip, que ofrece terapia centrada en la familia para trastornos alimentarios que es virtual por diseño, ya que es más fácil para los niños mejorar y mantenerse en casa. Hasta la fecha, Equip tiene contratos con 25 aseguradoras y ha ayudado a más de 5000 pacientes.

Rami Karabibar de EvenUp ‎

Fundadores: Rami Karabibar (CEO), Saam Mashhad, Ray Mieszaniec

Capital recaudado: 100 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 12 millones de dólares

Inversores principales: Bessemer Venture Partners, Lightspeed Venture Partners, NFX, SignalFire

La inteligencia artificial legal está de moda y EvenUp se suma a la ola. Esta startup de San Francisco, fundada en 2019, utiliza la inteligencia artificial para ayudar a más de 800 bufetes de abogados especializados en lesiones personales a clasificar los interminables y aburridos registros médicos necesarios para redactar cartas de demanda. La empresa afirma que su software puede ahorrar tiempo, marcar documentos faltantes y, para satisfacción de los que buscan ambulancias en todas partes, incluso aumentar los montos de los acuerdos. (Para obtener más información, consulte “Cómo esta startup utiliza la inteligencia artificial para ahorrar tiempo a los abogados y ayudar a los demandantes a obtener acuerdos más altos”)

Lin Qiao de Fireworks AI Cody Pickens para Forbes

Fundadores: Benny Chen, Dmytro Dzhulgakov, Pawel Garbacki, Dmytro Ivchenko, Lin Qiao (CEO), James Reed, Chenyu Zhao

Capital recaudado: 77 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $3 millones

Principales inversores: Benchmark, Sequoia Capital

Las empresas que se apresuran a lanzar aplicaciones de IA se enfrentan todas al mismo obstáculo: la potencia informática y su coste. Para pasar de miles de clientes a millones, hay que pagar una factura elevada. Ahí es donde entra en juego Fireworks AI. La startup tiene como objetivo ayudar a las empresas a lanzar nuevos productos de IA en tan solo cinco días a un coste mínimo. Lo hace ofreciendo una mejor forma de entrenar modelos de IA, que exprime un mayor rendimiento del hardware existente, lo que reduce la necesidad de gastar más dinero en unidades de procesamiento gráfico (GPU) más sofisticadas. Unos 35.000 desarrolladores de empresas como Uber y DoorDash utilizan Fireworks AI para experimentar con más de 100 modelos de IA. Antes de fundar Fireworks en 2022, Lin Qiao pasó siete años en Meta, donde dirigió el equipo que desarrolló el popular lenguaje de programación PyTorch.

El poder de Chris de Hadrian ETHAN PINES PARA FORBES

Fundador: Chris Power (director ejecutivo)

Capital recaudado: 180 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $3 millones

Inversores principales: Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital

Chris Power siempre creyó que la industria manufacturera estadounidense estaba atrasada, pero dice que aprendió lo “terriblemente acertada” que estaba después de llegar a Estados Unidos desde Australia en 2019 y visitar un montón de pequeños talleres de máquinas de la vieja escuela. El joven de 28 años que abandonó la universidad emprendió lo que él llama un esfuerzo “ridículamente difícil” para construir una planta de alta tecnología en Estados Unidos para fabricar piezas de precisión de metal para equipos aeroespaciales y de defensa multinacionales. La empresa afirma que su fábrica de Torrance, California, puede fabricar piezas aptas para vuelos espaciales diez veces más rápido y con una eficiencia superior al 40% que los fabricantes tradicionales. Power emplea solo a 170 trabajadores, algunos de los cuales manejan diez máquinas a la vez. Todos reciben acciones de la empresa. Hadrian está creciendo a tasas del 20% o más cada mes, a pesar de no haber creado un equipo de ventas hasta esta primavera. Power planea establecer fábricas adicionales; ahora está considerando ubicaciones en Texas, Arizona y Virginia. “Si quieres algo hecho a medida, lo hacemos por ti, con mayor calidad, más rápido y más barato”, afirma.

Joshua Xu de HeyGen ‎

Fundadores: Wayne Liang, Joshua Xu (director ejecutivo)

Capital recaudado: 74 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $8 millones

Principales inversores: Benchmark, Conviction

HeyGen, con sede en Los Ángeles, produce videos de marketing para empresas como Salesforce, Amazon y Volvo. Sin embargo, en lugar de actores, los videos de HeyGen están protagonizados por avatares fotorrealistas generados por IA. Es más rápido y más barato, y no hay problemas con los sindicatos del Screen Actors Guild. HeyGen puede generar un video digno de Instagram en tu iPhone en solo cinco minutos.

Snehal Antani de Horizon3.ai Universidad de Purdue

Fundadores: Snehal Antani (director ejecutivo), Anthony Pillitiere

Capital recaudado: 80 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 11 millones de dólares

Inversores principales: Craft Ventures, SignalFire

Los ataques de ransomware son una amenaza omnipresente y que evoluciona rápidamente, como pueden dar fe los concesionarios de automóviles de todo el país después de perder redes informáticas de misión crítica al comienzo de la temporada de ventas de este verano. Fundada por veteranos de operaciones especiales, seguridad nacional y la industria de EE. UU. en 2019, Horizon3.ai utiliza inteligencia artificial para encontrar y reparar vulnerabilidades para ayudar a prevenir ataques peligrosos antes de que ocurran. La empresa adopta lo que llama la “perspectiva del atacante” para identificar los puntos débiles antes de que sea demasiado tarde.

Daragh Murphy de Imprint Kately Perry

Fundadores: Gaurav Ahuja, Daragh Murphy (director ejecutivo)

Capital recaudado: 161 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 25 millones de dólares

Principales inversores: Affirm, Kleiner Perkins, Ribbit Capital, Stripe, Thrive Capital

Hoy en día, parece que todas las marcas de consumo tienen su propia tarjeta de crédito, y al menos algunas de ellas son gracias a Imprint. La startup de la ciudad de Nueva York utiliza tecnología propia para ayudar a clientes como Holiday Inn Club Vacations y la cadena de supermercados HEB a lanzar sus propias tarjetas más rápidamente. A diferencia de los bancos tradicionales, la tecnología de Imprint puede adaptar las recompensas y los descuentos a las personas y sus hábitos de gasto, lo que las impulsa a gastar más.

Harrison Chase de LangChain Tadai

Fundadores: Harrison Chase (director ejecutivo), Ankush Gola

Capital recaudado: 35 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $0

Principales inversores: Benchmark Capital, Sequoia Capital

Gracias al auge de la IA, miles de desarrolladores están creando aplicaciones sobre modelos de OpenAI y Anthropic sin comprender realmente el complejo código subyacente. El software de LangChain, con sede en San Francisco, ofrece a los desarrolladores una ventana al comportamiento de una IA; por ejemplo, podría ayudar a averiguar por qué un chatbot es grosero o da a los clientes información desactualizada. LangChain comenzó como un proyecto de código abierto en 2022 y se lanzó como empresa un año después. Más de un millón de desarrolladores de empresas como Moody’s y Podium utilizan ahora su software.

Karri Saarinen de Linear Anastasya Korol

Fundadores: Tuomas Artman, Jori Lallo, Karri Saarinen (CEO)

Capital recaudado: 52 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 11 millones de dólares

Inversores principales: Accel, Sequoia Capital

Los inmigrantes finlandeses Karri Saarinen, Tuomas Artman y Jori Lallo trabajaron en empresas de rápido crecimiento como Airbnb, Uber y Coinbase, donde aprendieron lo difícil que puede ser ejecutar grandes proyectos en varios equipos. En 2019, lanzaron Linear en San Francisco para agilizar los flujos de trabajo y ayudar a las personas a comprender mejor quién está trabajando en qué partes de un producto. La empresa afirma que su software ahora lo utilizan el 66% de las empresas de la lista Forbes AI 50.

Scott Woody de Metrónomo Playa Erin

Fundadores: Kevin Liu, Scott Woody (director ejecutivo)

Capital recaudado: 79 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 9 millones de dólares

Inversores principales: Andreessen Horowitz, General Catalyst, New Enterprise Associates

Dejen de lado las suscripciones de “todo lo que puedan comer”: los precios basados ​​en el uso están surgiendo como el modelo dominante para algunas de las empresas de software de más rápido crecimiento, y Metronome, con sede en San Francisco, es parte de ese cambio. La plataforma de facturación de la empresa permite a las empresas emergentes experimentar con nuevos modelos financieros, como tarifas planas y precios escalonados. Entre sus clientes se incluyen importantes empresas tecnológicas como Nvidia, Databricks y OpenAI.

Joanna Strober, Sharon Meers, Kathleen Jordan y Jill Herzig de Midi Health Jordania Herzig

Fundadores: Jill Herzig, Kathleen Jordan, Sharon Meers, Joanna Strober (CEO)

Capital recaudado: 104 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $7 millones

Inversores principales: Emerson Collective, Felicis, GV, SemperVirens Venture Capital

La directora ejecutiva Joanna Strober, de 56 años, y sus tres cofundadoras (todas mujeres de 50 años) iniciaron esta startup de salud centrada en la menopausia en 2021 después de sufrir noches de insomnio y cambios de humor relacionados con la menopausia. Ofrece a las mujeres atención médica virtual que está cubierta por el seguro. Strober cofundó anteriormente Kurbo, una empresa de salud digital centrada en ayudar a los niños y adolescentes a comer mejor, que fue adquirida por la empresa matriz de Weight Watchers, WW International, por 3 millones de dólares en 2018.

Gremio de propietarios Adam ‎

Fundadores: Dean Bloembergen, Adam Guild (director ejecutivo)

Capital recaudado: 59 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 10 millones de dólares

Inversores principales: Activant Capital, Alt Capital, Redpoint Ventures, SaaStr Fund

Adam Guild, un joven de 24 años que abandonó la escuela secundaria, becario Thiel y exalumno de la lista Forbes 30 Under 30 Food & Drink de 2021, fundó Owner en 2020 para crear sitios web y potenciar los pedidos en línea para restaurantes familiares. La startup de San Francisco utiliza inteligencia artificial para automatizar el marketing y ofrece a los pequeños restaurantes una forma de entregar comidas sin pagar las elevadas tarifas que cobran los gigantes de la entrega a domicilio como DoorDash, Grubhub y Uber Eats.

Nick Noone de Peregrine Cody Pickens para Forbes

Fundadores: Nick Noone (director ejecutivo), Ben Rudolph

Capital recaudado: 60 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 10 millones de dólares

Inversores principales: Fifth Down Capital, Friends & Family Capital, Goldcrest Capital

En 2018, Nick Noone, exjefe de la unidad de Operaciones Especiales de Palantir en Estados Unidos, y su cofundador, Ben Rudolph, trabajaron con el Departamento de Policía de San Pablo en California para averiguar qué herramientas tecnológicas serían más útiles para las fuerzas del orden. Finalmente, idearon Peregrine, que los agentes pueden utilizar para buscar en los numerosos conjuntos de datos y grabaciones de vigilancia de su departamento. Por ejemplo, si un policía está a punto de entrar en una propiedad, Peregrine puede extraer todos los datos anteriores asociados a esa dirección, como si alguien con antecedentes penales está asociado con el lugar. Noone, de 35 años (un exgimnasta de élite que ayudó a Stanford a ganar repetidos títulos nacionales) y Rudolph, de 33, tardaron años en desarrollar Peregrine, pero su enfoque lento y metódico ha dado sus frutos: la empresa, con sede en San Francisco, tiene contratos con 53 agencias en todo Estados Unidos, incluido el Departamento de Policía de Atlanta y la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en California. Entre 2022 y 2023, los ingresos se triplicaron de 3 millones de dólares a 10 millones de dólares, y Noone afirma que la empresa va camino de triplicarlos de nuevo, hasta los 30 millones de dólares este año. “Una de las razones por las que nos hemos ganado la confianza de esta comunidad es porque, aunque seamos forasteros, no nos quedamos sentados en las torres de marfil de Silicon Valley”, afirma. (Para más información, consulte “Cómo un ex ejecutivo de Palantir creó una herramienta de vigilancia similar a Google para la policía”)

La libertad de Edo de Pinecone ‎

Fundador: Edo Liberty (director ejecutivo)

Capital recaudado: 138 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 17 millones de dólares

Inversores principales: Andreessen Horowitz, Iconiq Growth, Menlo Ventures, Wing Venture Capital

Edo Liberty, exdirector de investigación de AmazonWeb Services y Yahoo, fundó Pinecone en 2019 para ayudar a las empresas a clasificar océanos de datos, como texto, imágenes y vídeos, para su uso en aplicaciones de inteligencia artificial. Uno de sus 5.000 clientes, el desarrollador de fármacos Frontier Medicines, utilizó la base de datos de Pinecone para buscar y obtener información de miles de millones de moléculas para su investigación de recuperación de fármacos; una empresa de servicios financieros la utilizó para cotejar las fotos de perfil de los usuarios con el fin de detectar fraudes.

La promesa de Phaedra Ellis-Lamkins Cody Pickens para Forbes

Fundadores: Phaedra Ellis-Lamkins (directora ejecutiva), Diana Frappier

Capital recaudado: 51 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 20 millones de dólares

Inversores principales: 8VC, First Round Capital, Kapor Capital, General Partnership, XYZ Venture Capital

La cofundadora y directora ejecutiva de Promise, Phaedra Ellis-Lamkins, trabajó como organizadora laboral, ejecutiva de una organización sin fines de lucro y asesora comercial de la estrella del pop Prince antes de conseguir su primer trabajo en una empresa tecnológica emergente. Ha convertido a Promise, con sede en Fairfield, California, en una empresa líder con una facturación de 520 millones de dólares al ayudar a los municipios y a las empresas de servicios públicos a cobrar facturas impagas con planes de pago sin intereses.

Alexander Gallego de Redpanda ‎

Fundador: Alexander Gallego (CEO)

Capital recaudado: 166 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $8 millones

Inversores principales: GV, Lightspeed Venture Partners

Las empresas están inundadas de datos: pedidos de clientes, nuevas cuentas, transacciones… lo que sea. Puede resultar abrumador. Redpanda, que tiene cinco años de existencia, ayuda a empresas como Cisco y Vodafone a procesarlos todos en tiempo real, de modo que los clientes reciben información nueva con una precisión de milisegundos. Su fundador, Alexander Gallego, un inmigrante colombiano, creó anteriormente Concord Systems, una empresa de procesamiento de datos que fue adquirida por Akamai Technologies en 2016.

Ben Firshman de Replicate ‎

Fundadores: Ben Firshman (director ejecutivo), Andreas Jansson

Capital recaudado: 60 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 15 millones de dólares

Inversores principales: Andreessen Horowitz, Sequoia Capital

¿Qué modelo de IA deberías utilizar para crear tu aplicación? Puedes utilizar GPT-4 de OpenAI o, en su lugar, optar por modelos de código abierto cada vez más populares como Stable Diffusion y Llama 2 de Meta, que ofrecen mucha más flexibilidad. Replicate, con sede en San Francisco, ofrece una biblioteca de 25.000 modelos de código abierto que ayudan a 2 millones de desarrolladores a probar cuál funciona mejor para ellos. Y una vez que se han decidido, pueden simplemente ejecutar sus aplicaciones a través de Replicate.

Zhen Lu de RunPod ‎

Fundadores: Zhen Lu (director ejecutivo), Pardeep Singh

Capital recaudado: 20 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 15 millones de dólares

Principales inversores: Dell Technologies Capital, Intel Capital

RunPod hace por la inteligencia artificial lo que los grandes proveedores de la nube como Amazon hicieron por las aplicaciones de Internet: las empresas ya no necesitan comprar sus propias GPU; pueden utilizar las de RunPod. El cofundador Zhen Lu, de 39 años, tiene un doctorado en química computacional y también enseñó en la Universidad de Pittsburgh. Su startup con sede en Mount Laurel, Nueva Jersey, ya es rentable y obtuvo 20 millones de dólares en financiación inicial de las divisiones de capital de riesgo de Intel y Dell en mayo.

Jennifer Smith de Scribe ‎

Fundadores: Aaron Podolny, Jennifer Smith (CEO)

Capital recaudado: 55 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: 15 millones de dólares

Principales inversores: Amplify Capital, Redpoint Ventures, Tiger Global Management

En un mundo de trabajo remoto, capacitar a un colega o a un nuevo empleado requiere conectarse a Zoom, compartir pantallas y hablar sobre el tema. Scribe, con sede en San Francisco, tiene como objetivo facilitar la enseñanza. La aplicación de la empresa captura las acciones en pantalla y utiliza inteligencia artificial para convertirlas en guías detalladas paso a paso con capturas de pantalla y textos. Scribe, diseñada para personas cansadas de tener que responder siempre a una llamada rápida para explicar algo de nuevo, ahora tiene más de 2,5 millones de usuarios individuales.

Jack Kearney y Bryce Ferguson de Turnkey parque de pececillos

Fundadores: Bryce Ferguson (director ejecutivo), Jack Kearney

Capital recaudado: 23 millones de dólares

Ingresos estimados para 2023: $0

Inversores principales: Lightspeed Faction, Galaxy Ventures, Sequoia Capital

Los fundadores Bryce Ferguson y Jack Kearney se conocieron cuando estaban creando Coinbase Custody, que en un momento tenía más del 10 % de todas las criptomonedas en circulación. Pero la infraestructura existente para las billeteras de criptomonedas (donde las personas guardan sus criptomonedas) era demasiado complicada y estaba diseñada para los primeros usuarios novatos. Con Turnkey, el dúo lo simplificó para el resto de nosotros, ofreciendo una herramienta que hace que sea mucho más fácil para cualquiera crear y administrar sus propias billeteras de criptomonedas.

