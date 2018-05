Por Angel Au-Yeung

El empresario ruso Andrey Andreev es lo más parecido al cupido de nuestros tiempos, pero en lugar de disparar arcos y flechas, utiliza herramientas de geolocalización y software de reconocimiento facial.

Ha ayudado a construir cinco exitosas aplicaciones de citas en línea, incluida Badoo, la aplicación más grande del mundo, con 380 millones de usuarios inscritos y contando. Sus desarrolladores crearon y administraron la infraestructura para Chappy, una aplicación de citas para hombres homosexuales, y Huggle, una aplicación que combina personas en función de las ubicaciones que frecuentan, a cambio de un porcentaje de las ganancias de esas aplicaciones. Badoo también tiene una participación del 79% en Bumble, la aplicación de citas en línea de crecimiento más rápido de Estados Unidos, que pone el cortejo en manos de las mujeres, ya que solo las usuarias de Bumble pueden establecer el primer contacto.

Todo esto es suficiente para que Andreev, de 44 años, obtuviera por primera vez un lugar entre los más ricos del mundo. Forbes estima su fortuna en 1,500 mdd.

Para alguien que desarrolló su carrera en torno a las interacciones y las conexiones, Andreev mantuvo un perfil muy bajo durante años y rara vez se habló de él en la prensa. Forbes Rusia una vez lo llamó “el empresario más misterioso de Occidente”. Pero Andreev refuta esa descripción.

“Cualquier ruso que logre algo fuera de Rusia, es gran acontecimiento”, le dice a Forbes, llamando desde Londres, donde vive y trabaja. “Es por eso que me llamaron misterioso. No soy misterioso. Vivo en Londres y la gente me ve todos los días, nada misterioso aquí “.

Ha recorrido un largo camino desde Moscú, donde nació. Su verdadero nombre es Andrey Ogandzhantyants, y sus dos padres eran científicos. Más tarde cambió su apellido al apellido de soltera de su madre, que es más fácil de deletrear y pronunciar. “Mi pasión por la tecnología nació desde el principio”, dijo. “Mi papá estaba involucrado en la tecnología, así que en nuestro departamento de Moscú tenía un millón de juguetes a mi alrededor”.

Asistió brevemente a la Universidad de Moscú y la abandonó en 1992 a los 18 años para mudarse a España. “Quería viajar y ver el mundo”, dijo. Obtuvo un préstamo de sus padres para apoyar sus viajes por Europa antes de iniciar Virus, una tienda en línea que vendía computadoras y accesorios a internautas rusos en 1995. La vendió “por unos cientos de miles de dólares” en 1997, lo suficiente para pagarle a sus padres.

Luego, en 1999, fundó SpyLog, una herramienta de software que los webmasters podrían usar para rastrear a los visitantes de sus sitios. “Es el abuelo de Google Analytics”, se jacta Andreev. Él no afirma que Google lo copió, pero sí cree que Google se inspiró en su proyecto. Larry Page y Sergey Brin fundaron Google en septiembre de 1998; Google Analytics se lanzó en 2005. Andreev salió de su puesto en SpyLog en diciembre de 2001 por una suma no revelada.

Un año después, en 2002, construyó la empresa de publicidad contextual Begun. Finam Holdings, una empresa de inversión rusa, tenía una participación mayoritaria en Begun en 2008 cuando Google expresó interés en adquirirla. “Casi cerramos el trato por 140 mdd, pero desafortunadamente nunca sucedió”, dijo Andreev. Se informó que la agencia de competencia rusia bloqueó el trato. “Tuvimos un problema”, Andreev comenzó a explicar, antes de detenerse. “Lo que sea, encontrarás lo que está en las noticias. Es una historia larga, pero fue un poco sobre política. “Begun todavía existe pero Andreev salió en enero de 2004 y ya no está afiliado a la compañía.

Han pasado 10 años desde su última visita a Moscú, dice Andreev. Su padre falleció y su madre ahora vive en París. Se convirtió en ciudadano británico “en 2008 o 2009.” ¿Ha renunciado a su ciudadanía rusa? “Preferiría no comentar al respecto”.

Badoo, fundada en 2006 desde España pero lanzada en 2009 (casi tres años antes que Tinder), tiene su sede en Londres y una oficina en Moscú. Hoy emplea a 300 desarrolladores, 80 de los cuales son mujeres, que administran Badoo y también brindan apoyo a Huggle, Chappy y Bumble.

“Construimos estas aplicaciones en conjunto”, dijo Andreev. “Hay un millón de aplicaciones diferentes en la tienda y es difícil tener éxito. Pero con Bumble, Huggle, Chappy, no necesitan preocuparse por el dinero o los desarrolladores. Tenemos eso. Podemos construir los wireframes [prototipos] y diseñar todo junto. Solo necesitamos la idea, la dirección, la visión y una persona fuerte que defenderá la idea y hará que esta idea se vuelva masiva “.

En el caso de Bumble, esa persona es su fundadora, Whitney Wolfe, ex cofundadora y ejecutiva de marketing de Tinder. Wolfe había demandado a su ex jefe y ex novio Justin Mateen por acoso sexual en junio de 2014 y se estableció más tarde ese mismo año. Andreev, que conoció a Wolfe mientras estuvo en Tinder, la convenció de que trabajara con él en su próxima aventura. “Le dije que tienes un gran potencial y yo tengo la mejor infraestructura”, recordó Andreev. “Hagamos algo.”

Ese algo comenzó en agosto de 2014 en una isla griega. “Volamos a Mykonos con algunos de los diseñadores originales de Tinder”, dijo. ¿Por qué Mykonos? “No sé, decidimos ir a algún lado y no distraernos con teléfonos y cosas, y pensamos que Mykonos sería una buena fuente de inspiración”. Tres meses más tarde nació Bumble.

“Gracias por arriesgarse cuando nadie más lo haría”, escribió Wolfe en un mensaje de cumpleaños a Andreev en Instagram en febrero. “Sin ti, el viaje @bumble no hubiera sido posible”.

Un mes antes, se reportó que Andreev estaba buscando vender su participación en Bumble por un estimado de 1,200 mdd. Él niega esos informes.

Valerie Stark, cofundadora y directora ejecutiva de Huggle, que ahora también dirige las comunicaciones para Andreev, describe su contribución a su empresa. “Dibujé mi proyecto literalmente en un pedazo de papel, lo perfeccioné y lo hice real”, dijo. “Hubo momentos en los que discutía y defendía mi visión con respecto a algunas características, pero él al agregar algunos ajustes y mostrándome los resultados [de pruebas A / B] lo mejoraría aún más”.

El negocio más importante de Andreev sigue siendo su buque insignia, Badoo, que lanzó una función de reconocimiento facial a finales de 2017. La función permite a los usuarios subir una imagen de una persona que les gusta y encontrar otros usuarios de Badoo con un aspecto similar. “La gente realmente lo ama”, dijo Andreev.

Se niega a compartir las cifras de ingresos de Badoo, que es de propiedad privada, pero dijo que Match Group, la empresa estadounidense que cotiza en bolsa que opera sitios de citas en línea, incluyendo OkCupid y Tinder,es una buena comparación. Match Group, que tiene un límite de mercado de 12,200 mdd, reportó 1,300 mdd en ingresos para 2017. “Somos más pequeños”, dijo Andreev. “Pero todavía somos un gran jugador”.

Andreev, que tiene una novia pero no la conoció en ninguna de estas aplicaciones, también es silencioso sobre sus próximas aplicaciones o funciones y solo menciona que sea lo que sea, mejorará la conexión humana. “Sueno como un promotor, lo sé, pero lo que realmente estamos haciendo es crear herramientas fuertes para facilitar la interacción de las personas”, dijo. “Esto se trata de conectar personas. Siempre lo ha sido “.