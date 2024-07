Este es el auge de los influencers en el campo de la fertilización ‘in vitro’

Caitlyn O’Neil sufrió su primer aborto espontáneo en febrero de 2020. Cuando la pandemia llegó semanas después, comenzó a usar TikTok, donde se sorprendió al encontrar contenido sobre temas poco discutidos, como la pérdida del embarazo, la infertilidad y otros desafíos para quedar embarazada o permanecer embarazada. Pero cuanto más veía que otras personas publicaban sus historias, más inspirada estaba para comenzar a compartir las suyas.

O’Neil hizo su primer TikTok sobre el aborto espontáneo en marzo de 2020. En septiembre, después de que las pruebas médicas determinaran que sería casi imposible volver a concebir de forma natural (como había hecho con su primer hijo), anunció en TikTok que se sometería a una fertilización in vitro, o FIV, un proceso en el que se mezclan espermatozoides y óvulos en un laboratorio y luego se insertan en el útero de una mujer para intentar tener un bebé. En octubre, estaba desempacando $5,000 en medicamentos de FIV para una audiencia en rápido crecimiento y llevando a los espectadores dentro de la sala de exámenes en su primera ecografía vaginal. “Este es nuestro primer, y con suerte único, ciclo de FIV”, les dijo. (Habían ahorrado lo suficiente para cubrir solo una ronda, dijo O’Neil a Forbes , que cuesta alrededor de $20,000 donde vive en Michigan).

En noviembre, cuando publicó videos diarios en los que se inyectaba hormonas en casa para estimular el crecimiento de los óvulos, sus seguidores en TikTok casi se duplicaron. Volvieron a aumentar cuando transmitió su extracción de óvulos, vestida con una bata de hospital y una redecilla para el cabello, con una vía intravenosa en el brazo y un puñado de galletas después de la anestesia. Cuando extrajeron 13 óvulos, cuatro de los cuales fueron fertilizados con éxito y se convirtieron en embriones, publicó un video del paso final del proceso, mostrando una pantalla de ultrasonido que mostraba exactamente en qué parte de su útero los implantaría el médico.

“Ya pasó oficialmente un día desde la transferencia y se me considera PUPO… ¡Embarazada hasta que se demuestre lo contrario!”, dijo en una publicación del 28 de noviembre que recibió más de 20.000 me gusta.

Cuando un análisis de sangre de diciembre lo confirmó, volvió a compartir la noticia en TikTok.

Pero a finales de mes, había perdido otro embarazo.

“No hay latidos cardíacos y ya no hay crecimiento”, le dijo a su audiencia de TikTok, que para entonces sumaba 150.000 personas. “Hoy estamos destrozados. Hoy estamos destrozados. Hoy estamos de duelo. Esto es un aborto espontáneo. Esto es infertilidad. Pero lo intentaremos de nuevo. No nos rendiremos”.

En el nuevo año, después de relatar otro intento con los dos embriones que les quedaban, O’Neil y su marido no lograron quedarse embarazados. Sin los fondos para intentarlo de nuevo con la FIV, les dijo a sus seguidores que estaban tratando de encontrar la manera de recaudar el dinero necesario para continuar. La publicación se volvió viral y pequeñas donaciones, en su mayoría de 1 a 5 dólares, comenzaron a llegar a Venmo, PayPal y GoFundMe que figuraban en la biografía de TikTok de O’Neil. En un día, desconocidos en TikTok habían cubierto los 20.000 dólares para otro ciclo, dijo O’Neil a Forbes . “Fue la experiencia más surrealista”, dijo. “Gracias a las redes sociales y a compartir nuestra historia, pudimos hacer una segunda ronda”.

Ganó aún más fuerza en TikTok cuando compartió su experiencia posterior, con la que duplicó nuevamente el número de seguidores, dijo. Luego, más tarde ese otoño, comenzó a conseguir lucrativos acuerdos de marca para productos que iban “desde una aspiradora hasta productos prenatales”. Cuando su segunda ronda de FIV no tuvo éxito, esas asociaciones pagas (una colaboración de $40,000 con una marca de botellas de agua, por ejemplo) les permitieron pagar una tercera y una cuarta.

En total, la pareja necesitó dos años y medio de FIV, incluidas cuatro extracciones de óvulos y siete transferencias, para tener a su hijo, del que bromean diciendo que es su “bebé de seis cifras”.

“No habríamos podido hacerlo, económicamente, sin esos ingresos”, dijo O’Neil, que hoy tiene una audiencia combinada de casi 1 millón de personas en TikTok e Instagram. Pero no ha estado exenta de críticas de algunos TikTokers que han cuestionado sus acciones, acusándola de usar las donaciones de sus seguidores para viajes en lugar de FIV (una acusación que O’Neil ha negado enérgicamente ) y argumentando que estos creadores están explotando o glorificando las experiencias dolorosas y profundamente personales de las mujeres para obtener ganancias económicas.

“Me sorprende que la gente se moleste por la cuestión de la monetización, porque es como si dijeran: este es mi trauma y esta es mi historia. No sé por qué les duele si puedo ganar dinero y mantener a mi familia compartiendo mi historia”, dijo O’Neil, que ahora tiene 33 años, a Forbes . “Quiero decir, la gente escribe libros. ¿No deberían escribir libros sobre su historia o sobre su vida y sacar provecho de eso? Simplemente parece un poco hipócrita, y creo que la gente se centra en eso porque son redes sociales”.

“Trato de recordarle a la gente que soy la persona más común y corriente. Soy una madre común y corriente en una ciudad común y corriente, de verdad que lo soy”, añadió. “Todo empezó por una buena razón… No se trataba de ganar dinero fácil. No tenía idea de todas las oportunidades que me brindarían las redes sociales cuando empecé con esto. Ni idea”.

El negocio de hacer bebés

Caitlyn O’Neil es solo una de las mujeres que más seguidores están acumulando en TikTok e Instagram gracias a que comparten los detalles más íntimos de sus experiencias de fertilidad y de intentos de concebir, desde la FIV, la congelación de óvulos y la gestación subrogada hasta la formación de familias en parejas del mismo sexo. Mientras que las influencers de estilo de vida tradicional publican hallazgos de moda, rutinas de belleza y diarios de viaje, las influencers de FIV hablan de recuperaciones de óvulos, congelación de óvulos, transferencias de embriones, sus diagnósticos médicos, el tiempo que llevan intentando quedarse embarazadas y la tensión financiera y psicológica que soportan. Y lo hacen a pesar del campo minado político actual posterior al caso Roe contra Wade: la Corte Suprema de Alabama dictaminó a principios de este año que los embriones congelados de FIV son niños humanos según la ley estatal y, el mes pasado, los republicanos del Senado bloquearon una legislación que garantizaría el derecho a la FIV en todo el país. Eso ha convertido a algunos creadores en blanco de acoso por parte de los espectadores que exigen saber qué harán con los óvulos que no utilicen.

Para muchas de estas mujeres, el objetivo ha sido desestigmatizar y crear conciencia sobre los problemas de fertilidad, así como encontrar o crear una comunidad de apoyo durante una experiencia de intenso aislamiento que puede ser agotadora física y emocionalmente. Pero también ha aportado dinero (en forma de asociaciones, comisiones, descuentos, donaciones u otros incentivos) que hace que los tratamientos de fertilidad sean más asequibles en un momento en el que una sola ronda de FIV puede costar más de 30.000 dólares en algunas partes del país y los procedimientos de fertilidad electivos generalmente no están cubiertos por el seguro. Debido a que los creadores son en su mayoría autónomos y no tienen beneficios de salud básicos de la empresa, monetizar su experiencia puede significar para algunos la diferencia entre tener una familia o no.

“Si eras un espectador viéndolo, casi parecía una serie, como un programa”. TikToker y paciente de FIV Demi Schweers

El interés en el mercado de la procreación de bebés no hace más que crecer: los inversores han invertido al menos 23.000 millones de dólares en tecnología centrada en la salud reproductiva y las necesidades biológicas de las mujeres, una vertical conocida como “femtech” que se prevé que genere 3.000 millones de dólares en 2030, según PitchBook (todo, desde rastreadores de ovulación hasta inteligencia artificial que busca transformar el proceso de FIV). Los empleadores están empezando a ofrecer lentamente beneficios laborales relacionados con la fertilidad . Las mujeres, ya se consideren influencers o simplemente “guerreras de la FIV”, están hablando de estos temas, que antes se consideraban tabú, de forma más abierta en las redes sociales. Y a pesar de algunas reacciones negativas sobre la ética y la estética de pagar a estrellas de Internet para que promuevan procedimientos de salud de alto riesgo, a veces sin revelarlo, tanto las empresas emergentes como los proveedores de atención sanitaria están empezando a ver estas colaboraciones como útiles para sus negocios.

Cuando Demi Schweers comenzó su carrera en las redes sociales en 2021, no tenía una gran plataforma. Pero “una vez que comenzamos a compartir nuestra experiencia de fertilidad”, dijo, “fue cuando el impulso de nuestros seguidores realmente comenzó a crecer”. DEMI SCHWEERS

Las startups se apoyan cada vez más en influencers de nicho en el espacio para impulsar el crecimiento, viendo en ellos tasas de participación inusualmente altas que varios creadores atribuyeron a que sus historias tienen un arco narrativo que puede parecer un reality show. “Si eras un espectador viéndolo, casi parecía una serie, como un programa”, dijo Demi Schweers , TikToker de 30 años , quien comenzó la FIV en CNY Fertility en Buffalo después de un aborto espontáneo y luego un embarazo ectópico (con el bebé creciendo fuera del útero) que llevó a la extirpación de una trompa de Falopio. Al compartir la progresión en tiempo real desde ese mínimo hasta el máximo de un nacimiento exitoso, “regresabas todos los días y algo nuevo estaba sucediendo y tú también estabas pasando por este viaje”. Ahora, con un bebé de un mes y dos millones de seguidores, Schweers ha hecho la transición a la creación de contenido sobre ser una nueva mamá, asociándose con marcas como Frida Baby y usando hashtags como #momsoftiktok.

“Han creado un grupo de seguidores devotos de mujeres que están muy involucradas en sus historias, y la psicología de eso es tan fascinante y tan diferente a la de una influencer de estilo de vida que publica sobre un nuevo par de jeans”.Jake Kent, director ejecutivo de Dandi

Cofertility , una startup que ofrece a las mujeres la opción de congelar sus óvulos de forma gratuita donando la mitad de los que obtengan a otra familia necesitada, se ha asociado con creadores de varias plataformas porque “pasamos nuestro tiempo en cualquier lugar donde estén [nuestros miembros], y TikTok es una gran parte de eso, Instagram es una gran parte de eso, los podcasts son una gran parte de eso”, dijo la directora ejecutiva Lauren Makler. “Así es como esta generación obtiene su información”.

Gaia , cuyo objetivo es aliviar la carga financiera de la FIV cubriendo la mayoría de los costos del tratamiento por adelantado y haciendo que los usuarios los paguen solo una vez que hayan tenido un hijo con éxito, reclutó a creadores de la comunidad de fertilidad para ayudar a promover su lanzamiento en EE. UU. en junio. Y Dandi Fertility , que ofrece un “kit de atención de FIV” y una plataforma en línea donde las mujeres pueden buscar ayuda en vivo de enfermeras durante el proceso de inyección, ha confiado en embajadores de base afectados por la infertilidad para ayudar a construir la marca. El director ejecutivo Jake Kent dijo que han impulsado el 40 por ciento de las ventas desde que la empresa se lanzó en mayo . (A los embajadores no se les paga por publicar, pero ganan una comisión del 10 al 20 por ciento de las ventas que generan).

“Han creado un grupo de seguidores devotos de mujeres que están muy involucradas en sus historias, y la psicología de eso es tan fascinante y tan diferente a la de una influencer de estilo de vida que publica sobre un nuevo par de jeans”, dijo Kent a Forbes .

“En un momento en que se está produciendo una explosión de pacientes de fertilidad, y de mujeres que recurren a la congelación de óvulos [por cuestiones como] los beneficios y el retraso en la formación de una familia, habrá una explosión de personas que busquen sus historias en TikTok e Instagram”, añadió. “Y creo que esto es solo el principio”.

Clínicas, creadores y colaboraciones

Las clínicas de fertilidad deseosas de llegar a una nueva generación de pacientes también están empezando a trabajar con creadores e influencers.

RMA of New York, que está afiliada al Mount Sinai Health System, recientemente realizó FIV y congelación de óvulos para influencers de moda y estilo de vida a gran escala que publicaron durante todo el proceso y etiquetaron regularmente al médico y la clínica. Un portavoz de RMA le dijo a Forbes que no ha compensado ni descontado los procedimientos para los influencers, pero no dijo si los compensó de otras maneras. Spring Fertility, parte de una red nacional, realizó un sorteo de congelación de óvulos con otra influencer, que después de relatar su propia experiencia decidió donar un ciclo a uno de sus seguidores, y ha proporcionado a los creadores códigos de descuento de $ 150 para compartir con sus audiencias para consultas de pacientes por primera vez. Spring Fertility no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

HRC Fertility, una filial de Keck Medicine de la USC que tiene clínicas en toda California, se ha asociado con personas influyentes de todo el estado. La Dra. Rachel Mandelbaum, obstetra-ginecóloga y especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad en las oficinas de HRC en Los Ángeles, dijo que considera que esto es una forma importante para que las prácticas lleguen y eduquen a los pacientes potenciales, y para mostrar la alta calidad de atención de los médicos. Los términos de esas colaboraciones varían de un caso a otro, dijo, pero ninguno de sus pacientes ha recibido atención gratuita y depende de las personas influyentes cuánto quieren compartir.

“Respetamos y honramos la santidad de este proceso y dejamos que cada individuo decida qué le resulta cómodo compartir”, dijo el Dr. Mandelbaum. “Eso es parte de lo que el consumidor también debe recordar cuando ve a alguien pasar por un proceso de fertilidad: que todo se ve a través de esta lente, por lo que puede optar por compartir ciertas partes, no otras. Ese es el tipo de control que tenemos que ponerle a todas las redes sociales”.

Y “tenemos que respetar que estamos hablando de la salud de alguien”, añadió. “En lo que respecta a nuestra atención médica, es algo muy diferente a un par de zapatos o un bolso que los influencers podrían conseguir a precios reducidos por publicitarlos”.

A pesar de las buenas intenciones y la concienciación, algunos consideran que las posibles asociaciones pagadas de las clínicas con influencers son problemáticas, especialmente cuando dichas relaciones financieras no se revelan claramente como lo exige la Comisión Federal de Comercio. Los críticos anónimos que debatieron el tema en un hilo de Reddit lo describieron como “distópico”, “como un episodio de Black Mirror “, “muy poco ético” y “seriamente incorrecto”.

“Esto no puede verse como que ‘la información es poder’ cuando ciertamente existe un incentivo financiero para su decisión de compartir, ya sean servicios gratuitos o una comisión dividida en función de los futuros pacientes referidos por dicho influenciador”, comentó un Redditor.

Más personas se opusieron a la idea de “promocionar” la congelación de óvulos porque es un procedimiento que las mujeres pueden verse más “influenciadas” a seguir de forma proactiva (la FIV, por otro lado, es para muchas parejas un último recurso). “Está haciendo que las chicas de 19 años piensen que necesitan congelar sus óvulos de la misma manera que necesitan el último modelo de Dyson AirWrap”, escribió un usuario de Reddit, haciendo referencia a un secador de pelo de culto de 600 dólares. “Tampoco son EN ABSOLUTO sensibles al hecho de que la gran mayoría de las mujeres no pueden acceder a él”, dijo otro. “Simplemente está reforzando tantas divisiones en torno al clasismo que no puedo”.

Pero la Dra. Mandelbaum considera que el hecho de que los influencers mantengan conversaciones públicas sobre la congelación de óvulos es algo enormemente positivo. “Les abre los ojos a las personas sobre las opciones que existen para formar una familia”, dijo a Forbes . “Muchas veces, las personas viven su vida esperando a que aparezca la pareja adecuada y luego posponen la congelación de óvulos, mientras que cuando ven a una joven influencer que está pensando en la congelación de óvulos porque quiere centrarse en su carrera y retrasar el cuidado de los niños, entonces uno piensa: ‘Bueno, esto no es algo que se asocie únicamente con no encontrar a tu pareja’”, dijo. “Es algo de lo que la gente debería estar orgullosa”.

Desdibujando los límites éticos

Además de la falta de transparencia sobre quién podría beneficiarse y cómo cambia de manos el dinero, y la difuminación de las líneas éticas en la relación médico-paciente, también hay preocupaciones sobre la confianza básica y si las mujeres desesperadas por obtener resultados están siendo aprovechadas.

La tiktoker Leah Marie comenzó un tratamiento de fertilidad en 2023. Retrasa sus publicaciones un mes para protegerse y tener tiempo para procesar contratiempos como un reciente ciclo de FIV fallido. LEAH MARIE REAL

Leah Marie, una creadora de contenidos de 37 años que vive cerca de Filadelfia, ha logrado una audiencia de 27.000 personas en TikTok al compartir su camino a través de la infertilidad masculina (problemas con el esperma de la pareja). Dijo que una clínica en su área, donde no era paciente y nunca había recibido tratamiento, le pidió que promocionara sus servicios de FIV a cambio de dinero. Ella lo rechazó. “Tengo que amar realmente la marca, valorarla y saber lo que estoy ofreciendo”, dijo sobre las asociaciones que acepta. “No voy a crear una historia cuando nunca he puesto un pie en la clínica”.

En noviembre pasado, Xinyue “Tracey” Chang, una influencer con 4 millones de seguidores, demandó a una clínica de fertilidad de California por supuestamente haber publicado un video promocional en el que se hacía pasar por su paciente y usaba imágenes de sus redes sociales y de un centro de fertilidad no relacionado en Londres para promocionarlos. (Posteriormente, retiró la demanda y no respondió a una solicitud de comentarios).

“Dios mío, no estamos promocionando nuestras vitaminas o productos para el cuidado de la piel favoritos, amigos… Me encantan las redes sociales tanto como a cualquier otra persona, pero creo que nos estamos adentrando en un terreno turbio”. TikToker, madre sustituta y donante de óvulos Kayde Mason

La creadora Kayde Mason, que ha conseguido 134.000 seguidores en TikTok e Instagram documentando su vida como madre sustituta y donante de óvulos, detalló un fenómeno similar después de que una conocida agencia de gestación subrogada, que conecta a familias con mujeres que gestarán a sus bebés, le ofreciera 1.600 dólares por publicar un vídeo de 15 segundos para promocionarlas. El truco: Mason nunca había trabajado antes con la agencia.

“Esto es mucho más grande que incluso ofrecer una estructura de bonificación por recomendación; estaría usando mi poder, como creadora de contenido, como sustituta anterior [y] una voz de cierta confianza en este mundo, para reclutarte, para anunciarte que te registres en una agencia de la que, en realidad, no sé nada, y seamos claros, esto ha estado sucediendo durante un tiempo”, dijo en un video de 2022. “Dios mío, no estamos promocionando nuestras vitaminas o productos para el cuidado de la piel favoritos, amigos. … Amo las redes sociales tanto como cualquier otra persona, pero creo que nos estamos adentrando en un territorio sospechoso”. (La FTC prohíbe a los influencers promocionar productos que no hayan probado. Mason no respondió a una solicitud de comentarios).

Después de un largo viaje de años a través de la FIV, la creadora Destene Sudduth está esperando su primer bebé el próximo mes. DESTENE SUDDUTH

Destene Sudduth , una creadora de 33 años de Dallas que ha documentado su viaje de años a través de la FIV en TikTok e Instagram, donde ahora tiene un total de 4,5 millones de seguidores, dijo que si bien no ha visto ese tipo de explotación, entiende de dónde provienen algunas de las críticas más amplias y puede empatizar.

“Siempre existe el costo: dicen: ‘Bueno, ustedes son ricos, son creadores de redes sociales, así que tienen el dinero’, lo cual es, hasta cierto punto, cierto. No puedes enojarte por eso”, dijo. “Los creadores siempre son objeto de escrutinio simplemente porque el dinero es muy diferente al de un trabajo de nueve a cinco”.

Pero su objetivo ha sido normalizar el hecho de que las personas de color pasen por problemas de fertilidad y, en última instancia, tener un bebé propio, y “no sabemos cómo habría funcionado si no hubiéramos sido creadores y hubiéramos tenido el lujo de tener acuerdos con marcas que eran realmente altos, algunos de cinco cifras, para ayudar realmente a sostener este viaje”, le dijo a Forbes . “Ser creadora alivió enormemente la presión… y eso fue una gran bendición”. Sudduth está hoy embarazada de casi nueve meses y espera su primer bebé, una niña, para mediados de agosto.

Aun así, no todo el mundo gana dinero sustancial con sus sagas de FIV, y para la creadora de TikTok, Brittney Zirkle , eso no ha hecho que compartir el viaje sea menos valioso.

Después de cuatro ciclos de FIV y tres extracciones de óvulos en Luisiana, Alabama y Florida, la TikToker Brittney Zirkle ahora tiene 22 semanas de embarazo de su primer bebé, una niña. BRITTNEY ZIRKLE

Zirkle es una veterana del ejército a la que le diagnosticaron infertilidad inexplicable después de servir en Irak y convertirse en enfermera de partos en Pensacola, Florida. Cuando finalmente se quedó embarazada mediante inseminación intrauterina (de trillizos), perdió el embarazo de alto riesgo a las siete semanas y casi muere. Renunció a su trabajo soñado como enfermera neonatal “porque era demasiado difícil incluso ver a un bebé”, dijo en una entrevista mientras comenzaba a llorar. “Cumplí mi sueño y es un poco triste porque no pude ser madre, y eso fue lo que me detuvo en ese momento”.

Después de lidiar en silencio con ese trauma y una serie de problemas médicos que le siguieron, Zirkle comenzó a someterse a una FIV como madre soltera por elección a los 30 años y lo documentó en TikTok. Ha logrado una audiencia de 127.000 personas y dijo que recibió algunas críticas por ello. Pero después de cuatro ciclos de FIV y tres extracciones de óvulos en tres estados (Luisiana, Alabama y Florida), la mujer de 32 años ahora está casada, sana y con 22 semanas de embarazo.

“Fueron dos años seguidos en los que cada dos días me hacía una ecografía, iba a una clínica de fertilidad, tomaba esta pastilla o esta inyección, miles de agujas… Me metí en TikTok porque durante mucho tiempo guardé silencio, nadie sabía realmente lo difícil que era pasar por eso”, dijo, enfatizando que muchas mujeres también están soportando esto, en secreto, solas. “¿Por qué estamos sufriendo en silencio? Por ejemplo, la gente tiene cáncer, la gente tiene todas estas enfermedades, diabetes, hablan de ello, hay grupos, hay comunidades, ¿por qué se rechaza y se menosprecia la infertilidad?”

Su primer bebé nacerá el día antes del Día de Acción de Gracias.

