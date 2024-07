Este es el curioso ascenso del confidente de Trump en Silicon Valley: Jacob Helberg

El Hill and Valley Forum fue una especie de vuelta de la victoria para su organizador, Jacob Helberg, el ejecutivo tecnológico de 34 años que reunió apoyo bipartidista para el llamado proyecto de ley TikTok que se aprobó en el Congreso en abril, un momento culminante anunciado con elogios del expresidente Donald Trump. “Jacob, quiero agradecerte”, dijo Trump a una sala de líderes de Silicon Valley y DC, en un video pregrabado en la conferencia en mayo. “Nuestra reunión fue muy productiva en cuanto a IA y todas las ramificaciones, tanto buenas como malas”.

Según los registros de la Comisión Federal de Comercio (FEC), para un exdemócrata que donó a la última campaña presidencial de Biden y dio 1,5 millones de dólares a los demócratas en las elecciones de 2020, el respaldo de Trump coronó un asombroso ascenso en los círculos republicanos, donde Helberg se promociona a sí mismo como el halcón chino de Silicon Valley. Ahora, forma parte de una camarilla de élites tecnológicas adineradas que se alinean para dar forma a la política tecnológica ayudando a Trump a desbancar a Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Como asesor del contratista de defensa Palantir y amigo de su cofundador Peter Thiel, un abierto partidario de Trump en las elecciones de 2016, Helberg tiene mucho que decir, en particular sobre inteligencia artificial.

Y Trump, al parecer, está escuchando. Helberg ha donado más de un millón de dólares a grupos políticos que apoyan al expresidente, según los documentos presentados ante la Comisión Federal de Comercio y el inversor, y ha comprometido otro millón de dólares. Le dijo a Forbes que habla con la campaña de Trump “cada dos días”, pero se negó, con una sonrisa, a decir si ha hablado de un posible papel en la administración. “Estoy completamente concentrado en lo que estoy haciendo ahora mismo”, dijo. (La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios).

Las razones del meteórico ascenso de Helberg en los círculos republicanos son tan confusas como sus propias credenciales. Y a pesar de aparecer en eventos políticos de alto perfil y recibir elogios del propio Trump, es difícil saber qué hace realmente día a día. Es vago al explicar su papel de nueve a cinco en Palantir, por ejemplo, diciendo que ayuda a “pensar en las formas en que la tecnología, el software y la inteligencia artificial van a ser una plataforma en este nuevo panorama de rivalidad entre grandes potencias”. Describe sus interacciones con la campaña de Trump como “una actividad extracurricular”. Y en cuanto a su papel de asesor del Congreso sobre una posible prohibición de TikTok en los Estados Unidos, bueno, “hay algunos flujos de trabajo residuales”, aunque “el proyecto de ley está firmado, realmente es un trato cerrado”. (Un portavoz de Palantir no respondió a una solicitud de comentarios).

A diferencia de otros pesos pesados ​​de Silicon Valley que han aprovechado sus carreras empresariales para ganar influencia en el gobierno, como el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, Helberg ha forjado su reputación de otras maneras. Una de ellas es la de utilizar su tratado antichino The Wires of War , que lo ayudó a pasar de un puesto de nivel medio en el equipo de política de noticias de Google a puestos en centros de estudios y a un puesto en la poderosa Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, que utilizó para conseguir apoyo en el Congreso para el proyecto de ley TikTok.

“Siempre me alegro cuando la gente abandona el Partido Demócrata”.El inversor Keith Rabois

Sus conexiones personales también jugaron un papel importante: en 2018 se casó con el inversor tecnológico y gran donante republicano Keith Rabois en una ceremonia oficiada por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman (ahora comparten dos hijos). “Keith tenía su huella en algunas de las empresas más importantes de Silicon Valley”, escribió Helberg en su libro, “y acercarme a él significó integrarme más firmemente a esa cultura. Llegué a conocer a algunos de los pensadores más originales de la tecnología”.

“Con el tiempo, mucha gente se ha fijado en Helberg”, afirmó Kevin Hartz, fundador de Eventbrite, que fue a la universidad con Rabois y asistió a la boda de Helberg. “Tiene muy buenas relaciones con la gente que lo rodea y que lo apoya”.

Cuando se le preguntó sobre el cambio político de Helberg y su ascenso en los círculos republicanos, Rabois, quien ha donado alrededor de $3 millones a los republicanos en este ciclo electoral, según los registros de la FEC, dijo a Forbes en un correo electrónico: “Siempre me alegro cuando la gente abandona el partido demócrata”.

Helberg en el Foro Hill & Valley. IMÁGENES DE LEIGH VOGEL/GETTY

Helberg, que creció entre París y Bruselas antes de mudarse a Estados Unidos para estudiar en la universidad, cuenta una lista de experiencias que parecen establecerlo como un experto en seguridad nacional. Entre ellas se encuentra su papel como “miembro fundador” de una startup llamada GeoQuant, una empresa que utiliza algoritmos para calcular el riesgo geopolítico, según su libro. “Contraté a un equipo y ayudé a recaudar la financiación inicial para sacar adelante a GeoQuant”, escribió, y agregó que “nuestros clientes eran empresas de Fortune 500”.

Pero Helberg no era empleado de GeoQuant cuando se constituyó en 2016 y no estuvo involucrado después, dijo a Forbes una persona familiarizada con las operaciones de la empresa . Y no se lo menciona en un comunicado de prensa temprano que nombra a sus cofundadores y su primer empleado. Dos personas familiarizadas con la historia del origen de la empresa dijeron en cambio que Helberg trabajó con sus cofundadores para organizar un espacio de oficina temporal en sus primeros días de puesta en marcha. Mark Rosenberg, director ejecutivo de GeoQuant, no respondió a las preguntas sobre si Helberg hizo contrataciones o recaudó fondos; solo dijo que era un “miembro fundador”.

Otra afirmación extraña: Helberg ha dicho públicamente en su libro y en biografías destacadas que el gigante de los reaseguros Swiss Re invirtió en GeoQuant a través de su división de capital de riesgo. Pero Mark Bonthrone, un portavoz de la compañía de 35.000 millones de dólares, dijo a Forbes que no lo había hecho y que no tiene una división de capital de riesgo. Marcy Simon, portavoz de Helberg, dijo a Forbes que Helberg “mantiene cada afirmación de su libro”.

A Helberg también le gusta destacar su trabajo en dos importantes centros de estudios: sus copresidencias en los grupos de trabajo sobre estrategia china y Estados Unidos-Francia en China del Brookings Institute, y una beca adjunta en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ambos confirmaron sus títulos, pero le dijeron a Forbes que no producía investigaciones ni publicaciones escritas.

Y en muchos lugares, incluida su biografía actual de la comisión, Helberg afirma que es un “asesor principal” del Centro de Geopolítica y Tecnología de la Universidad de Stanford. Sin embargo, no existe ninguna escuela con ese nombre, y Helberg no ha trabajado allí desde 2022. Su puesto de “asesor principal” era un puesto temporal de contratista a tiempo parcial mientras trabajaba en su libro, en el Programa de Geopolítica, Tecnología y Gobernanza del Centro de Seguridad y Cooperación Internacional de Stanford, según el director del programa, Andrew Grotto. “No asesoraba a los estudiantes ni enseñaba ni tenía ningún otro papel formal de cara al estudiante”, dijo Grotto. La biografía de la comisión de Helberg y la página de LinkedIn se actualizaron después de que Forbes preguntara.

“Revocar la Orden Ejecutiva de Biden, como Trump y Helberg están ansiosos por hacer, sería un regalo para China y otros países”. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn

Después de apoyar a Hillary Clinton en 2016 y luego donar a los demócratas antes de las últimas elecciones presidenciales, la reinvención política de Helberg comenzó a principios de 2020 cuando dejó Google para comenzar a trabajar en su libro, postulando que una desconfianza continua entre Silicon Valley y el Capitolio dejaría a Estados Unidos en una posición inferior a China. Basándose en su tiempo en el gigante tecnológico, relató los esfuerzos de desinformación de Rusia durante las elecciones de 2016 y la amenaza de la infraestructura tecnológica de propiedad china en Estados Unidos. En ese momento, esas ya eran ideas polvorientas -el Wall Street Journal escribió en una reseña que “el Sr. Helberg… tiene poco nuevo que ofrecer”- pero el mensaje resonó entre republicanos como los representantes Steve Scalise y Michael McCaul.

Otro republicano que tomó nota fue el expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, quien nombró a Helberg para la poderosa, pero poco conocida Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China en 2023. En ese papel, presidió una audiencia del Congreso sobre las amenazas de la tecnología china, incluido TikTok, y habló con más de 100 legisladores para conseguir apoyo para la legislación de TikTok. Cuando se aprobó el proyecto de ley en abril, que obligaba a la matriz de TikTok, ByteDance, a venderla a una empresa estadounidense o cerrar sus operaciones en los estados, estuvo en el centro de varias noticias, aunque Michael Wessel, otro comisionado de la USCC hablando por sí mismo, dijo a Forbes que “ningún comisionado determina los problemas o los resultados, es un esfuerzo guiado por el consenso”.

Además de sus funciones en centros de investigación de renombre, la imagen de Helberg como agente de poder en materia de seguridad nacional se ha visto consolidada desde entonces por su papel al frente del Hill and Valley Forum. “Jacob’s North Star ha estado trabajando de manera bipartidista para elevar los temas tecnológicos que son importantes para la seguridad nacional”, dijo el capitalista de riesgo y fundador de Lux Capital, Josh Wolfe, quien asistió al foro de este año. “Ha sido experto en construir coaliciones y relaciones tanto en Washington DC como en Silicon Valley”.

Pero recientemente, la defensa de Helberg de un plan de Trump para eliminar una orden ejecutiva de Biden que impondría prejuicios y barreras de seguridad nacional en torno al desarrollo de la IA lo ha puesto en desacuerdo con algunos líderes destacados de Silicon Valley que anteriormente apoyaron sus esfuerzos en TikTok. En términos generales, Helberg cree que las leyes existentes ya gobiernan la IA de manera adecuada y que “un pantano de burocracia” dañaría la competencia de Estados Unidos con China. “En general, Jacob y yo estamos de acuerdo con China”, dijo el capitalista de riesgo Vinod Khosla a Forbes . En cuanto a la IA, “simplemente aceptaré estar en desacuerdo”.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y capitalista de riesgo que asesoró a la administración Biden en su orden, lo expresó con más fuerza: la medida de Biden es “notable por exigir un aumento en las inversiones en el desarrollo, la investigación y la capacidad de IA, y en la contratación de talento de IA para reforzar las propias capacidades de IA del gobierno”, dijo a Forbes . “Revocar la Orden Ejecutiva de Biden, como Trump y Helberg están ansiosos por hacer, sería un regalo para China y otros”.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustaría mantener TikTok”.Jacob Helberg

Vale la pena señalar que Helberg conoció a Trump en persona recién en octubre pasado. “Fue como una experiencia extracorporal”, dijo Helberg con entusiasmo. “Experimenté una sensación que rara vez tengo, porque estoy acostumbrado a reunirme con muchos funcionarios electos, de que él tiene tal presencia que me sentí un poco como si hubiera viajado en el tiempo”.

Para algunas personas cercanas a Helberg, su conversión a Trump-Republicano (“una verdadera historia de amor”, dijo a The Information ) es poco más que una posición ventajosa. Hasta hace poco “no tenía una opinión sobre la IA ni había expresado nunca esta relación súper estrecha con Trump”, dijo un pez gordo de Silicon Valley que se mueve en los círculos de Helberg. “Ahora es el momento de hacerse notar por Trump porque está prestando atención a cualquier cosa que lo ayude a ser elegido”.

Aunque Trump y él están de acuerdo en deshacer las precauciones de Biden para la IA, no están de acuerdo en otro gran problema tecnológico: TikTok. Trump intentó prohibir la aplicación en 2020, pero desde entonces la ha adoptado, afilándola como arma política contra su presunto oponente en las próximas elecciones presidenciales. “Para que todos lo sepan, especialmente los jóvenes, el corrupto Joe Biden es responsable de prohibir TikTok”, escribió Trump en Truth Social en abril. “Él es quien está presionando para que se cierre”. En junio, el expresidente se unió a la aplicación, describiéndola como un “honor”.

Cuando se le presionó sobre la disonancia obvia, Helberg la descartó. Trump simplemente está buscando llegar a un público más amplio, explicó. “Creo que todos están de acuerdo en que nos gustaría mantener TikTok”, dijo, y aclaró: “Me gustaría mantener un TikTok de propiedad estadounidense, por supuesto”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: OMS mantiene baja alerta por gripe aviar pese a nuevos casos y datos sobre leche infectada