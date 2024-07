Este es el patrimonio neto de JD Vance, el candidato a vicepresidente de Trump

Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, provienen de dos países diferentes. En el de Trump, los padres empiezan a transmitir fortunas inmobiliarias a sus hijos cuando son pequeños. En el de Vance, los padres ni siquiera dejan a sus hijos con sus apellidos.

Criado principalmente por los padres de su madre, los Vance, JD Vance se catapultó de la pobreza del Cinturón del Óxido a la alta sociedad costera con un título de la Facultad de Derecho de Yale, un matrimonio con otra abogada y la publicación de “Hillbilly Elegy”, una autobiografía sobre la educación de Vance. El libro salió en el verano de 2016, justo cuando Donald Trump subía en las encuestas, lo que dejaba a los liberales buscando algo, cualquier cosa, para explicar la popularidad de Trump en el centro de Estados Unidos.

“Hillbilly Elegy” hizo rico a Vance (según se dice, vendió más de tres millones de copias) y lo convirtió en una figura nacional. Hoy, su fortuna se estima en 10 millones de dólares. Teniendo en cuenta dónde empezó, es una suma notable, que consolida el lugar de Vance en círculos que podrían haber hecho que su yo más joven se sintiera incómodo.

Vance escribió en su libro lo extraño que le resultaba un tipo particular de caridad: familias adineradas que eligen regalos para niños de bajos ingresos, sin saber qué querían o necesitaban esos niños en realidad. “Crecí en un mundo en el que todos se preocupaban por cómo pagarían la Navidad”, escribió. “Ahora vivo en un mundo en el que abundan las oportunidades para que los ricos y privilegiados derramen su generosidad sobre los pobres de la comunidad”.

ENLos abuelos maternos de Vance se mudaron de Jackson, Kentucky, a Middletown, Ohio, como parte de la migración masiva de los años 50 a los centros industriales. Su abuelo trabajó en una planta siderúrgica de Armco durante toda su carrera y criaron a tres hijos, entre ellos la madre de Vance, que tuvo a su segundo hijo en 1984, a los 23 años, con su segundo marido. Para entonces, el Cinturón del Acero había empezado a oxidarse y, con el tiempo, Middletown quedó como “poco más que una reliquia de la gloria industrial estadounidense”, como dijo Vance.

Su infancia fue caótica, plagada de abandonos escolares, alcoholismo y violencia, problemas que él atribuye a factores estructurales (inseguridad económica, una cultura que “fomenta la decadencia social”) y malas decisiones individuales. El padre de Vance estuvo prácticamente fuera de escena desde muy joven, y su madre pasó por varios maridos, episodios de abuso y períodos de rehabilitación. Vance, que era producto de su entorno y que cambiaba de casa, a veces también era disfuncional. La única estabilidad relativa que tenía provenía de sus abuelos, que hacían hincapié en la educación, pero Vance acumuló tantas ausencias injustificadas de clase en un momento dado que el distrito escolar amenazó a sus padres divorciados con procesarlos. Terminó su primer año de secundaria con un promedio de calificaciones de 2,1.

La vida cambió cuando Vance se mudó a casa de su abuela cuando era estudiante de segundo año (su abuelo había muerto unos años antes). Consiguió un trabajo a tiempo parcial como cajero y sus notas mejoraron. Vance pensó en ir a la universidad, pero no aceptó el precio y en su lugar se alistó en los Marines, donde ganaba unos 1.000 dólares al mes después de impuestos. Sirvió en Irak y utilizó el dinero extra que ganó jugando al póquer en línea para pagar el seguro médico de su abuela. También aprendió a ahorrar dinero, a llevar el balance de una chequera y a invertir. “El Cuerpo de Marines”, escribió Vance, “me enseñó a vivir como un adulto”.

Terminó su servicio en 2007 y se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio. Vance destacó y se graduó en menos de dos años. Luego ingresó a la Facultad de Derecho de Yale en 2010. El servicio militar y la ayuda financiera ayudaron a Vance a evitar acumular una deuda masiva, y los trabajos bien remunerados en bufetes de abogados de élite durante sus años en Yale también ayudaron. Se graduó en 2013 y, hoy, Vance no tiene deuda estudiantil.

Vance, que tenía un título en derecho, y su novia, su compañera de clase en Yale, Usha Chilukuri, trabajaron como secretarios en Cincinnati durante un año y poco después se casaron, cambiando sus apellidos a “Vance”. Los recién casados ​​se mudaron a Washington DC, donde Usha trabajó como secretaria para el entonces juez de circuito Brett Kavanaugh y Vance empezó a trabajar en un bufete de abogados corporativos. Compraron una casa al este del Capitolio en agosto de 2014 por 590.000 dólares, y pidieron prestados poco más de 600.000 dólares para pagarla. La casa vale hoy unos 850.000 dólares y deben unos 480.000 dólares por ella, la única deuda que parecen tener en su balance.

Vance y su esposa, Usha, aparecieron en el pleno de la Convención Nacional Republicana el lunes por la noche, donde fue aclamado como el candidato de Trump a vicepresidente. FOTO AP/CAROLYN KASTER

Luego, la pareja se dirigió a la Costa Oeste, donde Usha comenzó a trabajar en la oficina de San Francisco de Munger, Tolles and Olson. JD se dedicó al sector tecnológico y encontró círculos conservadores con ideas afines en Silicon Valley. Trabajó en una empresa de biotecnología y luego se unió a Mithril, una firma de capital de riesgo fundada por el multimillonario de Paypal, Peter Thiel.

En 2016, Vance publicó “Hillbilly Elegy”, que lo lanzó a la escena nacional, convirtiendo a un chico pobre de Ohio en un portavoz más gentil de la clase trabajadora blanca que el tipo rico de Nueva York. Vance apareció en CNN y adornó las páginas de The New York Times, pero no siempre disfrutó de su nuevo papel, inquieto por su proximidad a lo que ahora llama “el establishment liberal”.

En 2017, Vance anunció que se mudaría de nuevo a Ohio y comenzaría una organización para luchar contra la epidemia de opioides. No le fue bien. Our Ohio Renewal recaudó $220,000 en 2017 y gastó $45,000 en una encuesta, $71,000 en salarios y sueldos, $63,000 en administración y $11,000 en publicidad y promociones. Mientras tanto, su esposa dejó su bufete de abogados en 2017 para trabajar como asistente del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y luego regresó a la práctica privada en DC en la misma firma. JD volvió a las empresas emergentes, uniéndose al multimillonario de AOL, Steve Case, en sus esfuerzos por invertir en la América media hambrienta de capital de riesgo.

En 2018, Vance y su esposa compraron una casa de 1,4 millones de dólares en East Walnut Hills, un barrio de tendencia izquierdista en Cincinnati (su vecindario votó por Joe Biden en 2020 por 40 puntos). Forbes estima que la casa, ahora propiedad de una LLC, vale alrededor de 1,8 millones de dólares. Los listados en línea dicen que la propiedad contiene 5 habitaciones y 4.700 pies cuadrados, lo que ofrece mucho espacio para Vance, su esposa y sus tres hijos.

Un año después de comprar la casa de Cincinnati, Vance fundó su propia empresa de capital de riesgo, Narya. Sus inversiones dieron pistas de sus inclinaciones políticas. Apostó por Rumble, un competidor de YouTube de tendencia derechista que ahora es un socio clave de la plataforma Truth Social de Trump. Su empresa también invirtió en Strive Asset Management, el proveedor de fondos que el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy, otro ciudadano de Ohio, fundó para competir con empresas como BlackRock y Vanguard.

En 2021, con entre 3 y 10 millones de dólares en inversiones de riesgo y activos líquidos, Vance pasó a un nuevo desafío: la política. Thiel, su antiguo socio de riesgo, aportó 10 millones de dólares a una candidatura al Senado de Estados Unidos y luego aportó otros 5 millones a medida que la carrera se calentaba. Otros multimillonarios que se habían cruzado con Vance en el mundo de los negocios se negaron a donar nada . Algo había cambiado en Vance. Antes era un republicano “nunca Trump”, pero empezó a inclinarse ante el expresidente y finalmente consiguió el respaldo de Trump. Fue suficiente para vencer al exrepresentante demócrata Tim Ryan, y Vance se mantuvo leal a Trump después de ganar. El sábado, culpó a Joe Biden por el intento de asesinato que casi mata a Trump.

Como candidato al Senado, Vance se inclinó fuertemente hacia los mensajes de derecha sobre inmigración, Ucrania y apoyo al expresidente Trump. FOTO AP/MICHAEL CONROY

El regreso triunfal de Vance a Washington DC llegó con otra inversión inmobiliaria en una zona azul: a principios de 2023, invirtió 1,6 millones de dólares en una casa de 232 metros cuadrados en Alexandria, Virginia, que votó por un amplio margen por Biden en 2020. Cuando se le preguntó si Vance tenía amigos en la zona, un vecino dijo: “No, Dios, no, no”, antes de señalar que Sean Spicer vive cerca. Forbes estima que la casa de Vance vale hoy unos 1,8 millones de dólares, lo que eleva el total de sus propiedades inmobiliarias repartidas en tres casas a unos 4 millones de dólares.

Es posible que no necesite la casa de Virginia por mucho tiempo. Si Vance se convierte en vicepresidente, como sugieren actualmente las encuestas, él y su familia podrán mudarse al Observatorio Naval, la residencia oficial del vicepresidente, a diez minutos de la Casa Blanca y a cientos de millas de la zona rural.

Con información adicional de Dan Alexander.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: ‘Quisiera que el nivel de ejecución en Colombia sea mejor’, dice gerente del Banco Mundial en el país