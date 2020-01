Este proyecto explora las relaciones humanas en su forma más cruda

Por Regina Zúñiga

El uso del internet y las redes sociales está transformando la forma en que nos relacionamos con terceros, no únicamente en línea, sino también en persona; en un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, se analizan las tecnologías digitales como deterioradores de las relaciones amorosas y/o potenciadores de conflictos dentro de las mismas.

Al vivir en una era digital, conectar con aquellos que nos rodean se ha vuelto algo difícil y complejo, es por ello que Topaz Adizes, escritor y director, funda The Skin Deep (TSD) al notar que la mejor manera de inyectar ideas en la corriente de información es a través de los medios digitales.

Buscando crear conversación e involucramiento por parte de las masas, crea este proyecto con el objetivo de ayudar a los usuarios a reconectar como seres humanos a través de diferentes historias y las profundas preguntas que surgen de ellas.

The Skin Deep, fundado en noviembre del 2014, es un estudio creativo-interactivo experimental enfocado en la experiencia humana, un proyecto con múltiples ramas que se ha dedicado a explorar y reflejar los dramáticos cambios que representa la comunicación interpersonal en la actualidad.

Así pues, de la mano de la transformación digital, TSD trae consigo una nueva forma de contenido a la que su creador llama Interactive 2.0 Content, mismo que no se refiere a un tipo de interacción en el que el espectador escoja su propia aventura o tome sus propias decisiones (como los videojuegos), sino un tipo de contenido que, en palabras de Adizes, “el espectador pueda ‘tocar’ y ‘mover’, que tenga vida propia”, Interactive 2.0 es la conexión entre cine, software, videojuegos y televisión tomando vida.

¿Cómo podemos aprovechar el presente para profundizar en las relaciones de las personas, para que no utilicemos la tecnología como una forma de dividirnos, sino de conectarnos?, es la pregunta que Adizes se hace a menudo, ya que la forma en la que el ser humano experimenta la vida se encuentra en constante cambio día con día debido a los enormes y rápidos avances de la tecnología.

TSD quiere ayudar a sus espectadores a encontrar el valor que tienen las relaciones en sus vidas mediante herramientas de exploración que su mismo contenido nos proporciona.

A través de {THE AND}, un documental interactivo de TSD ganador del Emmy por nuevos acercamientos al cine documental en 2015, el proyecto busca profundizar en la dinámica de las relaciones humanas modernas a través de diferentes tipos de preguntas.

En entrevista para Forbes México, Adizes afirma que “{THE AND} es sobre hacerse a uno mismo las preguntas correctas, por lo general nos enfocamos en las encontrar las respuestas, pero no creo que nos estemos haciendo las mejores preguntas”.

Uno de los objetivos de este documental es introducir al espectador en un espacio emocional en el que pueda observar diversos tipos de parejas reales (padre-hijo, madre-padre, amigos, etc.) interactuar, comunicarse y descubrirse el uno al otro o a sí mismos mediante un acercamiento único a la comunicación.

La meta final que el fundador le da a TSD, es crear una “Wikipedia de relaciones humanas”, una biblioteca digital de conexiones humanas en la que el usuario pueda buscar conversaciones sobre cualquier tema.

Por ejemplo: dentro de la plataforma un hombre podrá teclear “tengo miedo de ser papá” en la barra de búsqueda, a continuación, esta persona podrá ver una recopilación de parejas vecinas, asiáticas, africanas, o de la comunidad LGTBQ+ (entre muchas opciones más) lidiando con ese mismo problema. Entonces, el usuario se apoyará de una comunidad, podrá evaluar diferentes perspectivas y/o soluciones y “dejará de sentirse solo” al enfrentarse a sus miedos/dudas/obstáculos.

“Existe una inmensa cantidad de belleza, amor y conexión que a menudo olvidamos”, comenta Adizes, “todos buscan las respuestas, pero a mí me gustaría sugerir buscar mejores preguntas, porque una respuesta únicamente puede ser tan buena como la pregunta a la que contesta”.

TSD le quiere dar la oportunidad a su audiencia de cuestionar sus experiencias para que de ellas puedan añadir mayor humanidad, vulnerabilidad, conexión, valor y contribución a sus vidas. Según su fundador (cuyos proyectos han sido seleccionados para festivales como Cannes, Sundance, IDFA, SXSW, Cinéma Du Réel, entre otros), las acciones más importantes para poder conectar con alguien son: la valentía de ser vulnerable, la empatía, el saber escuchar y la humanidad.

Con un 44% de audiencia estadounidense, 30% del Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, y el otro 26% de otros países alrededor del mundo, {THE AND} se ha vuelto viral 4 veces y ha conseguido más de 35 millones de espectadores en 144 países, mismos que pueden pasar hasta tres horas explorando el documental interactivo; puedes ver los lanzamientos semanales de algunos sectores del documental en su canal de YouTube: The Skin Deep.

{THE AND} no es la única experiencia que TSD ha llevado a cabo, aquí mencionamos algunas de las otras iniciativas que forman parte de este proyecto:

THE DIG: storytelling estilo podcast que incorpora componentes multi-visuales y auditivos para explorar el futuro de las relaciones.

Senior Orientation: una serie digital que analiza la forma en que la tecnología afecta la comunicación, conectividad y la moralidad entre diferentes generaciones.

HonestX: un espacio privado que te permite cuestionar y explorar la sexualidad en pareja con el objetivo de mejorarla.

“El núcleo de todo esto es el valor y la vulnerabilidad de los participantes que deciden dar un paso hacia adelante al compartir y explorar sus relaciones, cosa que puede ser muy dolorosa, pero también bellísima”, concluye el fundador.

