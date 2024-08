Este reservado multimillonario cree que puede curar el VIH, y es por esta razón

Es el día de la inauguración del nuevo edificio del Instituto Ragon, un resplandeciente edificio de acero y vidrio de 323.000 pies cuadrados en Main Street en Cambridge, Massachusetts. La gobernadora Maura Healey, el propietario de los New England Patriots Robert Kraft y los presidentes pasados ​​y presentes del MIT, Harvard y Mass General Brigham están bebiendo refrescos de limón y mordisqueando aperitivos. Un coro de una docena de científicos y miembros del personal comienza a cantar “Somewhere Over the Rainbow”. Todos están allí para brindar por Phillip “Terry” Ragon, el multimillonario fundador de la empresa de software InterSystems, y su esposa, Susan, también ejecutiva de la empresa. Los Ragon han donado 400 millones de dólares para la investigación para aprovechar el sistema inmunológico para combatir las enfermedades. Pronto, en lugar de cantar, estos mismos científicos estarán realizando experimentos en relucientes bancos de laboratorio blancos y plateados en un intento de curar uno de los virus más esquivos del mundo: el VIH.

“Comenzamos a desarrollar toda esta idea de un Proyecto Manhattan sobre el VIH”, dice Ragon, de 74 años, en una entrevista poco frecuente, refiriéndose al enorme programa de I+D de Estados Unidos para construir la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. “Si hubieras intentado hacer el Proyecto Manhattan durante la Primera Guerra Mundial, habrías fracasado porque no sabíamos nada sobre mecánica cuántica. Si hubieras esperado hasta la Tercera Guerra Mundial, habrías llegado demasiado tarde”.

Ragon, que es el único propietario de InterSystems y tiene una fortuna estimada en 3.100 millones de dólares, cree, a pesar de toda la evidencia en contrario, que estamos a punto de lograr un avance científico similar en lo que respecta a curar a los aproximadamente 39 millones de personas en todo el mundo que viven con VIH, el virus que causa el SIDA.

Es una locura. Después de todo, organizaciones enormes con muchos más recursos que el Instituto Ragon han pasado décadas tratando de desarrollar una vacuna contra el VIH. Después de años de ensayos y una promesa de 500 millones de dólares, Johnson & Johnson canceló su último ensayo a gran escala en 2023, una vacuna basada en parte en la investigación del Instituto Ragon. En total, los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas han gastado alrededor de 17 mil millones de dólares en el desarrollo de vacunas contra el VIH durante las últimas dos décadas, según la organización sin fines de lucro AVAC. Ni una sola ha superado los ensayos clínicos de fase 3. Sin embargo, Ragon no se desanima. Dice que los financiadores gubernamentales suelen evaluar las propuestas de investigación no solo por su importancia, sino también por la probabilidad de que el experimento funcione. Eso nunca tuvo sentido para él. “Uno esperaría que la mayoría de los experimentos fracasaran”, dice, por lo que cree que sus esfuerzos, centrados en financiar investigaciones más arriesgadas en etapas tempranas, tendrán éxito donde los actores más grandes han fallado.

La necesidad es acuciante. En los países ricos, el VIH y el sida se han contenido en gran medida gracias a medicamentos caros, pero la enfermedad aún mató a unas 630.000 personas en 2022, principalmente en el África subsahariana y el sudeste asiático. Las investigaciones de las Naciones Unidas estiman que poner fin a la epidemia podría generar beneficios económicos de 33.000 millones de dólares al año en los países de bajos ingresos hasta 2030. Los CDC afirman que alrededor de 1,2 millones de estadounidenses son VIH positivos; el costo de por vida del tratamiento de cada persona es de alrededor de 420.000 dólares, según un estudio de 2021.

El enfoque de Ragon ha sido reunir a científicos que normalmente no colaboran, incluidos médicos, ingenieros, físicos, matemáticos y virólogos. El objetivo es rediseñar los sistemas inmunológicos de las personas para curarlas, lo que podría tener implicaciones de gran alcance para otras enfermedades, como la tuberculosis, la malaria y el cáncer. “He aprendido más de mis fracasos que de mis éxitos”, dice Ragon. “Y creo que eso también es cierto en la ciencia”.

De hecho, el éxito empresarial de Ragon, que ya duraba décadas, fue el resultado de un fracaso en un ámbito diferente: la música. Tras graduarse en física en el MIT en 1972, Ragon empacó su guitarra y se mudó a Londres (entre sus ídolos del rock británico se encontraban Led Zeppelin, Jeff Beck y Cream) para perseguir el estrellato del rock. No funcionó. Al regresar a Boston desesperado por un trabajo remunerado, se dio cuenta de que los anuncios de empleo estaban llenos de vacantes para programadores informáticos. Después de varias entrevistas fallidas, se presentó a la carrera para un puesto en Meditech, una de las primeras empresas de registros médicos electrónicos. “Realmente no sé mucho de computadoras”, recuerda Ragon que le dijo al entrevistador, levantando la vista para ver un póster de Mick Jagger. “Pero toco la guitarra”. Consiguió el trabajo, que resultó ser un curso intensivo sobre un lenguaje de programación temprano conocido como Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System, o MUMPS.

Después de un año y medio, Ragon dejó Meditech para cofundar una empresa de facturación médica basada en MUMPS. En 1978, fundó Interpretive Data Services, que más tarde rebautizaría InterSystems. Mientras que otras empresas de gestión de bases de datos como Oracle y SAP ofrecían a las empresas una forma de estructurar las transacciones en filas y columnas ordenadas, Ragon se arriesgó con un tipo diferente de base de datos, codificada en MUMPS y organizada como ramas de un árbol que se conectan a troncos centrales. Era rápida y fiable, y pronto fue adoptada por el Departamento de Asuntos de Veteranos para los registros médicos. InterSystems creció lentamente: tardó 24 años en llegar a los 100 millones de dólares en ingresos, impulsados ​​por sus dos clientes más importantes, el VA y la empresa de registros médicos electrónicos Epic Systems, y otros 21 años en llegar a los 1.000 millones de dólares en 2023.

Ragon sigue siendo optimista sobre la posibilidad de una cura del VIH durante su vida, en parte porque ha adoptado un enfoque igualmente metódico y a largo plazo para desarrollar su negocio de software. Se inspira en el filósofo Thomas Kuhn, quien afirmó que la ciencia progresa a través de largos períodos de evolución lenta interrumpidos por revoluciones radicales, que Kuhn llamó cambios de paradigma. “De vez en cuando”, dice Ragon, “hay algo que pone el mundo patas arriba”.

Su propio cambio de paradigma personal se produjo durante una visita a un hospital de Sudáfrica por invitación de Bruce Walker, investigador de enfermedades infecciosas en el Mass General Hospital y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. Era 2007. InterSystems acababa de adquirir una empresa de historiales médicos electrónicos llamada TrakHealth, y Walker quería mostrarle a Ragon el software en acción. Recuerda a una joven frágil entrando en la sala de reconocimiento y al médico señalando una vena palpitante en su cuello, una indicación de insuficiencia cardíaca. “Estoy sentado allí viéndola morir”, dice Ragon, mientras oye al médico preguntarle si creía en Jesús. “Este sería un buen momento para hacer planes para encontrarse con su creador”, recuerda que le dijo el médico antes de darle el alta. Cuatro mil mujeres de entre 15 y 24 años se infectan con el VIH cada semana, según estimaciones de la ONU, 3.100 de ellas en el África subsahariana. Ragon sabía que tenía que hacer algo.

Cuando el VIH entra en el organismo, secuestra nuestra maquinaria celular para producir nuevas copias del virus. A diferencia de la COVID-19 o el sarampión, el VIH inserta instrucciones directamente en el código de ADN, lo que significa que el huésped humano se verá obligado a seguir haciendo copias del virus mientras esté vivo. También es “extraordinariamente variable”, dice Daniel Kuritzkes, jefe de la división de enfermedades infecciosas del Brigham and Women’s Hospital de Boston, lo que significa que “cada persona tiene un virus que es ligeramente diferente al de otra persona”. La combinación de estas dos propiedades hace que sea extremadamente difícil desarrollar una vacuna eficaz.

Para vencer a uno de los virus más resistentes de la naturaleza, los investigadores del Instituto Ragon se están inspirando en un fenómeno natural sorprendente y poco común: las personas que tienen VIH pero no presentan síntomas y, en esencia, no pueden transmitir el virus. Conocidos como “controladores de élite”, sus células T son extremadamente eficaces para atacar y matar el virus. Walker, que se convirtió en el director fundador del Instituto Ragon, se encontró por primera vez con un controlador de élite en la década de 1990, y desde entonces ha estado tratando de desvelar los secretos del sistema inmunológico de esos pacientes. “Si pudiéramos lograr ese estado en personas infectadas”, dice Walker, tendríamos una “cura funcional”.

En 2025, Walker espera iniciar los ensayos clínicos de fase 1 de una nueva vacuna basada en células T que intenta imitar un fenómeno en los controladores de élite en el que el cuerpo ataca a los aminoácidos críticos para la estructura del virus. Entre los socios del proyecto se encuentran la Fundación Gates, la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA y el desarrollador de medicamentos italiano ReiThera. ¿Funcionará? “Nos hemos equivocado tantas veces, y es posible que nos equivoquemos también en esta ocasión”, afirma Walker.

Hace quince años, “aproximadamente la mitad de los científicos decían que era imposible encontrar una vacuna”, afirma Ragon. ¿Habrá una cura para el VIH durante su vida? No duda: “Sí”.

