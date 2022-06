Esto es lo que debes saber sobre la constancia de situación fiscal del SAT

En los últimos días se han registrado largas filas afuera de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ¿qué es lo que sucede? Te explicamos.

Las filas se deben a que trabajadores buscan tramitar la constancia de situación fiscal, que es un documento que expide el SAT y que contiene información sobre los contribuyentes, desde el nombre, RFC, CURP, régimen fiscal y ahora tiene el código postal del domicilio del empleado.

En entrevista, Luis Antonio González, contador y socio de la firma de abogados Sánchez Devanny, explicó que con la reforma fiscal para 2022 se modificó el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación para establecer que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en su nueva versión 4.0, deberán incluir el código postal del domicilio del receptor o del empleado.

“Un tema particular es el caso de los empleados. En la mayoría de ellos no tenían su constancia y ahorita se vuelve un requisito indispensable para los patrones de estos empleados el que incluyan en el CFDI del pago de su nómina este código postal y debe coincidir con el que se encuentra registrado en las bases de datos del SAT de cada trabajador”, dijo.

La constancia de situación fiscal, añadió, se puede obtener desde la página del SAT, pero, si los usuarios no tienen acceso a una computadora, “las opciones se limitan a tener que ir al SAT para que emitan la constancia, porque de lo contrario los patrones no podrán emitir el CFDI del pago de nómina”.

El experto mencionó que otra problemática por la que tanta gente está acudiendo al SAT es porque a veces al ingresar a la página del organismo tributario para tramitar el documento, les solicita acudir a las oficinas por tratarse de un trámite sensible.

A ello se suma que algunos contribuyentes no tienen e.firma o contraseña para gestionar la constancia; “esto se vuelve un tema de no poder obtenerla de forma electrónica y tener que acudir presencialmente a las oficinas del SAT”.

González comentó que si el empleado no entrega la constancia que debe tramitar hasta antes del 1 de julio, la empresa no podrá expedir los recibos de nómina por no coincidir el código postal y las consecuencias serán para las empresas, como la no deducción de gastos o, bien, multas y sanciones.

A su vez, Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en derecho laboral y socio en Littler, explicó que con esta nueva obligación se busca cerrar las posibles salidas para evadir el pago de impuestos.

“Lo que ocurre es que la autoridad fiscal ha fortalecido de manera dramática todas las estrategias que permitan una mejor fiscalización y recaudación. Lo que hace la autoridad desde hace tres años cerrando las posibles salidas que permitan pagar menos impuestos o evadir el pago de impuestos. La población más complicada de capturar en sus obligaciones fiscales son las personas físicas”, detalló Sales Boyoli.

