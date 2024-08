Esto es lo que dicen las encuestas sobre Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Harris

El nuevo compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz , es relativamente popular en su estado natal, pero prácticamente desconocido para los votantes a nivel nacional, según las encuestas, ya que Walz y Harris tienen un plazo ajustado para familiarizar a los votantes con ellos mismos tras la entrada tardía de Harris en la carrera.

Hechos clave

Una parte importante de los votantes no sabe quién es Walz: una encuesta de ABC/Ipsos del 26 y 27 de julio encontró que el 57% dijo que no sabe quién es, la proporción más grande de cualquiera de los nueve candidatos demócratas a la vicepresidencia sobre los que se preguntó, mientras que otro 29% dijo que no tenía ninguna opinión sobre Walz.

De manera similar, una encuesta de NPR/PBS/Marist publicada el martes encontró que el 71% de los votantes no estaban seguros de quién era Walz o nunca habían oído hablar de él, en comparación con el 53% que dijo lo mismo sobre el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el 52% que dijo lo mismo sobre el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona, los otros dos rumoreados finalistas para ser compañeros de fórmula de Harris.

De los tres, Walz tuvo el índice de aprobación nacional más bajo (17%) en la encuesta de NPR/PBS/Marist, en comparación con el 25% que vio a Shapiro favorablemente y el 31% que vio a Kelly favorablemente, aunque los resultados probablemente estuvieron sesgados por la falta de familiaridad de los votantes con Walz, quien también tuvo el índice de desfavorabilidad más bajo en la encuesta, con un 12%.

El compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, JD Vance, tuvo un índice de desaprobación más alto (43%) y un índice de aprobación más alto (34%) que Walz, en parte porque solo el 23% de los estadounidenses no estaban familiarizados con el senador de Ohio, según la encuesta de NPR.

Walz es relativamente popular en Minnesota, donde el 56% de los encuestados por SurveyUSA en julio dijeron que aprueban el trabajo que está haciendo.

Morning Consult descubrió que Walz tiene un índice de aprobación del 54%, aunque no está entre los 10 gobernadores más populares del país.

Qué tener en cuenta

Walz y Harris harán su primera aparición conjunta a las 5:30 p.m. EDT del martes en Filadelfia.

Antecedentes clave

Harris eligió a Walz como su compañero de fórmula el martes en un anuncio muy esperado que se produce menos de tres semanas después de que el presidente Joe Biden terminara su campaña de reelección y Harris interviniera para reemplazarlo en la parte superior de la lista. Al anunciar su selección en un anuncio de Instagram, Harris promocionó los antecedentes de Walz al crecer en una pequeña ciudad de Nebraska, sus 24 años de servicio en la Guardia Nacional y su historial como gobernador, incluida la promulgación de leyes de protección al aborto. Walz aceptó la oferta el martes y la calificó como el “honor de su vida” en un tuit , escribiendo “me recuerda un poco al primer día de clases”. Si bien Minnesota vota rutinariamente por los demócratas como presidente, se espera que el atractivo de Walz en el Medio Oeste ayude a Harris a apuntalar el apoyo en los estados clave cercanos de Michigan y Wisconsin. Walz estaba entre una lista reportada de alrededor de una docena de contendientes, incluidos los rumoreados finalistas, Shapiro y Kelly. Walz se une a la lista luego de que Harris se adelantó a Trump en los promedios de las encuestas nacionales , después de que el expresidente lideró a Biden durante meses.

Tangente

Walz fue representante de la Cámara de Representantes por Minnesota desde 2007 hasta 2019, representando a un distrito del Congreso que no ha votado por un candidato demócrata desde que ocupó el escaño. Fue elegido gobernador en 2018. Ganó la reelección en 2022 con el 52% de los votos.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

