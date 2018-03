Esto es todo lo llegará a Netflix en abril

El cuarto mes del año está a la vuelta de la esquina y Netflix ya tiene listo el arsenal de estrenos que irá dosificando durante los 30 días de abril, y entre estos contenidos se encuentran nuevas series, como “Perdidos en el espacio” y temporadas adicionales de algunas otras, como “The Walking Dead”, además de películas, documentales y contenidos para niños.

Sin embargo, los estrenos de Netflix para abril llegarán en el último día de Semana Santa. El primer día de abril estarán disponibles 9 de los 36 lanzamientos, como la película “Amityville: The Awakening” y la cuarta temporada de “Los 100”.

Si necesitas algunas ideas para pasar los días de asueto, aquí te recordamos los estrenos de esta plataforma de video streaming durante el mes aún en curso: Estrenos de Netflix para marzo.

Estos son los estrenos que tendrá Netflix en abril:

Series

Perdidos en el espacio | Temporada 1 | Fecha de estreno: 13 de abril

La casa de papel: Parte 2 | Fecha de estreno: 6 de abril

No necesitan presentación con David Letterman: JAY-Z | Fecha de estreno: 6 de abril

The Alienist | Temporada 1 | Fecha de estreno: 19 de abril

3% | Temporada 2 | Fecha de estreno: 27 de abril

The Letdown | Temporada 1 | Fecha de estreno: 21 de abril

Happy! | Temporada 1 | Fecha de estreno: 26 de abril

Troya: La caída de una ciudad | Temporada 1 | Fecha de estreno: 6 de abril

Los 100 | Temporada 4 | Fecha de estreno: 1 de abril

The Walking Dead | Temporada 7 | Fecha de estreno: 15 de abril

Los culpables | Fecha de estreno: 1 de abril

Gold Stars: La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA | Temporada 1 | Fecha de estreno: 1 de abril

Películas

La peor semana | Fecha de estreno: 27 de abril

6 globos | Fecha de estreno: 6 de abril

Órbita 9 | Fecha de estreno: 6 de abril

Carteristas | Fecha de estreno: 12 de abril

Candy Jar | Fecha de estreno: 27 de abril

Dude: Así es la vida | Fecha de estreno: 20 de abril

Psychokinesis | Fecha de estreno: 25 de abril

No soy un hombre fácil | Fecha de estreno: 13 de abril

Disney – Cenicienta | Fecha de estreno: 1 de abril

Hermanas | Fecha de estreno: 15 de abril

Amityville: The Awakening | Fecha de estreno: 1 de abril

Sun Dogs | Fecha de estreno: 6 de abril

Documentales y especiales

Chef’s Table: Repostería | Fecha de estreno: 13 de abril

Mercury 13 | Fecha de estreno: 20 de abril

Ram Dass, Going Home | Fecha de estreno: 6 de abril

Disney – El reino de los monos | Fecha de estreno: 1 de abril

We Are Many | Fecha de estreno: 10 de abril

The Story of God with Morgan Freeman: Temporada 2 | Fecha de estreno: 16 de abril

Niños

Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios | Temporada 1 | Fecha de estreno: 6 de abril

El autobús mágico vuelve a despegar | Temporada 2 | Fecha de estreno: 13 de abril

Miniespías: Misión crucial | Temporada 1 | Fecha de estreno: 20 de abril

Las nuevas leyendas de Mono | Temporada 1 | Fecha de estreno: 27 de abril

Alexander y un día terrible, horrible, malo… ¡muy malo! | Fecha de estreno: 1 de abril

Tinker Bell y la bestia de Nunca Jamás | Fecha de estreno: 1 de abril