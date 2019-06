Esto te costaría visitar Chernobyl, la ciudad de moda gracias a HBO

Tal como sucedió con “Rocky” y Philadelphia o “Game of Thrones” y el Norte de Irlanda, el fenómeno de la serie televisiva “Chernobyl” ha desatado el turismo en la ciudad ucraniana del mismo nombre.

Quizá el sitio que albergó una de las mayores tragedias nucleares en la historia no suene a un buen destino turístico, pero desde el estreno del show de HBO, la demanda por excursiones turísticas en la zona se ha disparado entre 30 y 40%, de acuerdo con empresas locales como Chernobyl Tour y SoloEast tours.

Pero, ¿cuánto te costaría visitar Chernobyl?

Según el ejercicio realizado por Forbes México, los costos de las experiencias de un día, saliendo desde la ciudad de Kiev, fluctúan entre los 2,875 pesos (Airbnb) y los 3,540 pesos (Chernobyl Tour). Algunos de los destinos más comunes son la base nuclear Vladimir Illich Lenin, la unidad médica de Pripyat, entre otros.

En tanto, el costo del boleto de avión redondo Ciudad de México-Kiev es de entre 26,677 pesos y 139,946 pesos, de acuerdo al sitio de viajes Expedia.com.

Respecto a esta oleada de turismo, el guionista de Chernobyl, Craig Mazin ha expresado que ante todo, es un lugar en el que se debe de guardar respeto por las víctimas del accidente nuclear.

“Es maravilloso que #ChernobylHBO haya inspirado una ola de turismo en la Zona de Exclusión (…) Si usted visita, por favor recuerde que una tragedia terrible ocurrió allí. Compórtense con respeto por todos los que sufrieron y se sacrificaron”, mencionó vía Twitter.

