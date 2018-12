Estos nombres suenan como candidatos al gobierno de Puebla

A dos días del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo y antecesor en el cargo, el senador Rafael Moreno Valle, en la política del estado ya se comienza a dar forma tanto al interinato que asumirá temporalmente las funciones como a la elección extraordinaria a la que deberán acudir de nueva cuenta sus habitantes para elegir al nuevo Ejecutivo estatal.

Con el luto aún vigente y las diferencias de opiniones entre los diversos actores políticos del estado, es cuestión de días para que el Congreso de Puebla alcance los consensos necesarios para nombrar al interino, y después dar luz verde a la convocatoria de la elección extraordinaria, que tardaría entre tres y cinco meses en llevarse a cabo.

Entre los nombres que ya suenan para participar en esta contienda, de acuerdo con el sitio Político.mx, se encuentran Gerardo Islas, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Moreno Valle y hoy diputado local; y el excandidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa; así como el expanista y exvocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade, Javier Lozano.

Asimismo, se considera que también participarían en una eventual elección Rodrigo Abdala, delegado del gobierno federal en la entidad y ex diputado federal; el panista Luis Banck Serrato, jefe de la oficina de la gobernadora Alonso y exalcalde poblano; así como el priista Enrique Doger, exaspirante a la gubernatura y ex presidente municipal de Puebla.

Para nombrar al titular de la gubernatura interina, dos terceras partes de los 41 diputados poblanos deben dar su visto bueno. El Congreso estatal se encuentra actualmente dominado por legisladores de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), que deberán lograr los acuerdos en un plazo máximo de 10 días a partir de la notificación de la ausencia de la gobernadora, la cual se informó este 26 de diciembre.

Campaña de propuestas, no de polarización

A pesar de que sólo ha pasado un par de días desde la muerte de la gobernadora y su esposo, es una lástima que los tiempos políticos no permitan guardar el luto que uno quisiera, comentó Gerardo Islas a Forbes México, pero agrega que “los tiempos de la política son muy diferentes y un estado no puede parar”.

En ese sentido, señaló que ante las voces que hoy lo colocan como un posible sucesor al cargo él se encuentra en “tiempos de análisis y valorización” antes de tomar una decisión para participar en la próxima elección u ocupar de manera interina el mismo.

“Estamos en un proceso de valorización. Agradezco a los que mencionan mi nombre para participar en el legado de Martha Erika y Moreno Valle, (pero ahora) estaremos esperando, platicando y valorando, para poder tomar una decisión”, dijo en entrevista telefónica.

No obstante, señaló que independientemente de los aspirantes, el nuevo proceso electoral en el estado deberá contar con la unidad, los consensos y análisis para tener una campaña distinta a la que se tuvo en los pasados comicios, “donde el odio, la beligerancia y las descalificaciones eran el día a día”.

Prudencia, unidad, coordinación y estrategia para los poblanos, es lo que considera el exsecretario de Desarrollo Social de Puebla debe tener una nueva campaña, además de respeto y hacer sentir unidos a los poblanos ante tanta confrontación.

Respecto a los demás nombres que suenan para buscar el cargo, Islas destacó que cualquier poblano tiene derecho a participar y que en política no se debe descartar a nadie, aunque opinó que en este nuevo ejercicio deberán alzar la mano “los que no quieren polarizar al estado, los que quieren sumar a Puebla, no afectarla”.