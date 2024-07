Estos son las incógnitas que deja Thomas Crooks tras atentar contra Trump

Thomas Crooks caminaba de un lado a otro junto a un almacén en el exterior del recinto de la Butler Farm Show, mientras una multitud se reunía para uno de los mítines al aire libre más representativos del expresidente Donald Trump.

Las fuerzas del orden ya habían señalado a Crooks como sospechoso. Cuando dos agentes de policía se acercaron para comprobarlo, estaba en el tejado, arrastrándose boca abajo.

“Tiene un arma”, gritó un transeúnte.

Un agente levantó al otro hasta el borde del tejado. Cuando el agente sacó la cabeza por el borde, un joven de pelo largo con gafas se volvió hacia él, empuñando un rifle estilo AR-15. El agente se dejó caer de nuevo al suelo, señaló a Reuters el sheriff del condado de Butler.

Crooks, un introvertido genio de la informática de 20 años que acababa de conseguir una plaza en un programa de ingeniería universitaria, se volvió hacia su objetivo a unos 120 metros de distancia. Disparó varias veces contra Trump, cortándole la oreja, matando a un miembro de la audiencia e hiriendo a otros dos antes de que los francotiradores del Servicio Secreto en un edificio cercano lo mataran con fuego cruzado.

Este relato del primer intento de asesinato para herir a un presidente de los EU desde 1981 se basa en entrevistas con más de dos docenas de personas, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, compañeros de la escuela de Crooks y testigos que asistieron al mitin, junto con registros públicos y relatos de noticias.

Crooks disparó su rifle aproximadamente a las 6:10 pm, según un fotógrafo de Reuters en el mitin. Trump hizo una mueca y se agarró la oreja derecha. Los agentes del Servicio Secreto abordaron al expresidente y algunos partidarios se lanzaron para cubrirse. Una bala alcanzó lo que parecía ser la línea hidráulica de una carretilla elevadora que sostenía un grupo de oradores en el lado derecho del escenario. El líquido se derramó sobre la multitud y el brazo del elevador colapsó. A la izquierda, estallaron gritos donde un espectador había recibido un disparo mortal.

Mientras los agentes del Servicio Secreto cubrían al expresidente, algunos partidarios se apresuraron a ponerse a salvo. Otros agarraron a los niños y corrieron hacia las puertas.

“La audiencia no era como la que uno esperaría de una multitud que acaba de experimentar algo así”, dijo Saurabh Sharma, un partidario de Trump sentado cerca del frente. “Todos estaban muy callados. Había algunas mujeres llorando. Decían, ya sabes, ‘No puedo creer que hayan intentado matarlo'”.

Cuatro días después del intento de asesinato, estaba surgiendo una imagen coherente de los momentos previos al tiroteo. Pero la ideología de Crooks y las razones para apretar el gatillo seguían siendo un misterio.

Una revisión del teléfono de Crooks por parte de la Oficina Federal de Investigaciones descubrió que había buscado imágenes tanto del presidente Joe Biden como de Trump, así como de otras figuras famosas, en los días previos al tiroteo, informó el New York Times el miércoles, citando a legisladores estadounidenses informados sobre la investigación policial.

Crooks había estado buscando las fechas de las apariciones públicas de Trump y de la Convención Nacional Demócrata, según el informe. También había buscado “trastorno depresivo mayor” en su teléfono, afirmó el Times. Reuters no pudo confirmar el informe de forma independiente.

El tiroteo se produce en medio de un aumento de años de violencia política y amenazas en Estados Unidos. Cuando esa violencia se vuelve mortal, es más probable que sea perpetrada por personas de la derecha estadounidense, según un análisis publicado el año pasado, pero la motivación ideológica detrás del ataque del sábado sigue sin estar clara.

Te interesa: Trump completa la toma de control del Partido Republicano y se prevé una presidencia imperial

Estos son las incógnitas que deja atrás Thomas Crooks tras el atentado contra Trump

Crooks parecía tener un futuro brillante, dijeron dos personas que lo conocieron en el Community College del condado de Allegheny, donde se graduó en mayo con un título asociado de dos años en ingeniería.

Una profesora universitaria dijo a Reuters que había repasado sus tareas esta semana, desconcertada de que el estudiante concienzudo que se distinguía por ir “más allá” pudiera haberse vuelto asesino.

La profesora, que se negó a ser identificada, declaró que sus respuestas a las tareas eran reflexivas y sus correos electrónicos, educados. Se destacó en una tarea para rediseñar un juguete para personas con discapacidades. “Hizo un juego de ajedrez para ciegos. Lo imprimió en 3D. Le puso el Braille. Habló con expertos en el campo”, recordó. “Realmente tuvo mucho cuidado”.

Crooks causó menos impresión en sus compañeros de clase. Samuel Strotman, también inscrito en el programa de ingeniería del CCAC, tomó dos clases en línea con Crooks. Strotman dijo que Crooks nunca habló en las conferencias y tenía la cámara apagada.

Un empleado de la universidad que conocía a Crooks dijo que era tranquilo pero agradable. “Es muy, muy, muy inesperado”, aseguró el empleado. Crooks parecía interesado en seguir una carrera en ingeniería mecánica.

La universidad cerró su programa de ingeniería el 30 de junio. Crooks planeaba continuar su educación en ingeniería en la cercana Universidad Robert Morris, confirmó esa escuela.

Más recientemente, trabajó como asistente dietético en un hogar de ancianos, donde “realizó su trabajo sin preocupaciones”, dijo el centro. El trabajo estaba al final de la calle de su casa en Bethel Park, un suburbio de clase media de Pittsburgh, donde había vivido en una modesta casa de ladrillos con sus padres y su hermana mayor.

En Bethel Park High School, donde se graduó en 2022, mantuvo un perfil bajo, según sus compañeros de clase. Un ex compañero de clase le dijo a The Philadelphia Inquirer que Crooks expresó opiniones conservadoras en una clase de historia donde otros estudiantes se inclinaban por el liberalismo. Otros dijeron que sus opiniones nunca fueron evidentes. Su foto no estaba en su anuario del último año, y su nombre figuraba en la sección “no aparece en la foto”. Disfrutaba jugando y construyendo computadoras, dijo a Reuters un compañero de clase.

La ciudad de Crooks, Bethel Park, está dividida casi por la mitad política de Estados Unidos. En las elecciones de 2020, Trump obtuvo un margen de 65 votos en el distrito de unas 33.000 personas, según muestran los resultados.

La división política se hizo evidente en la casa de Crooks. Thomas era un republicano registrado. Su padre es libertario y su madre es demócrata, según muestran los registros de registro de votantes. Ambos son trabajadores sociales. Cuando Crooks tenía 17 años, hizo una donación de 15 dólares a un comité de acción política destinado a un grupo de participación demócrata, según datos electorales federales.

Su consejero escolar Jim Knapp, que se jubiló en 2022, dijo que Crooks rara vez aparecía en su radar porque no era un “niño necesitado”. Knapp ocasionalmente lo controlaba durante el almuerzo porque estaba sentado solo. “Le decía: ‘¿Quieres sentarte con alguien?’, y él respondía: ‘No, estoy bien solo’”, recordó Knapp.

Max Rich, un ex compañero de la escuela secundaria, dijo que Crooks era tímido y “nunca parecía el tipo” de persona que cometiera ese tipo de violencia.

Prácticamente no dejó ninguna huella digital. Pasó tiempo en Discord, una plataforma de juegos, pero la empresa dijo que no encontró “ninguna evidencia de que se usara para planificar este incidente, promover la violencia o discutir sus opiniones políticas”.

Crooks era miembro del Club Deportivo de Clairton, un club de armas local. Llevaba una camiseta que anunciaba “Demolition Ranch”, un canal de YouTube para entusiastas de las armas de fuego, cuando fue asesinado. Después del tiroteo, Matt Carriker, un veterinario de Texas que dirige el canal Demolition Ranch, publicó un video en X en el que decía que estaba “conmocionado y confundido” al enterarse de que Crooks llevaba la mercancía de su canal. “Mantenemos la política al margen”, dijo, añadiendo que no conocía a Crooks y que nunca se había reunido ni comunicado con él.

Con información de Reuters.

Poco texto y gran información en nuestro X, ¡síguenos!