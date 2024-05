Estos son los boletos más caros de la NFL para la temporada 2024

Los boletos para el partido de octubre entre los Pittsburgh Steelers contra Las Vegas Raiders se convirtieron en las entradas más caras del año de la NFL hasta ahora tras el lanzamiento del calendario de la temporada 2024 el miércoles por la noche, superando un precio de venta de 600 dólares por boleto para los partidos de local de los Kansas City Chiefs, campeones del Super Bowl, según el mercado de boletos en línea Seats.

El juego Steelers-Raiders del 13 de octubre era el partido más caro de la temporada hasta la mañana de este jueves, de acuerdo con Vivid Seats, con un precio de venta promedio de 601 dólares por asiento.

Los siguientes tres juegos más caros incluyen a los Chiefs: el partido del 20 de octubre contra los 49ers de San Francisco tuvo un precio promedio de entrada de 587 dólares, seguido por el partido inaugural de la temporada de la NFL (Baltimore Ravens vs. Chiefs) el 5 de septiembre a 529 dólares, y el enfrentamiento de los Chiefs contra los Raiders el 27 de octubre, cuyos boletos cuestan 484 dólares en promedio.

El quinto juego más caro es el de los Dallas Cowboys contra los 49ers el 27 de octubre (los boletos tienen un precio de 449 dólares en promedio), seguido por el Chiefs vs. Steelers del día de Navidad (445 dólares), Cowboys vs. Steelers el 6 de octubre (430 dólares) y Steelers vs. Broncos de Denver del 15 de septiembre (412 dólares).

El top 10 de entradas más caras hasta el jueves por la mañana la completaron el partido de los Cleveland Browns ante los Raiders el 29 de septiembre (389 dólares) y la tradicional rivalidad del Día de Acción de Gracias entre los New York Giants y Cowboys (este año en Dallas) con precio promedio de entrada de 357 dólares.

Los boletos para un solo juego de la NFL se lanzaron el miércoles por la noche después de que la liga publicara su calendario completo de la temporada en vivo por televisión nacional. Las entradas de temporada y algunos paquetes para múltiples juegos estaban disponibles con anticipación, pero el miércoles marcó el primer día en que los fanáticos pudieron comprar asientos individuales con fecha y hora fijadas.

Los precios para los juegos de futbol americano han aumentado constantemente durante décadas y, junto con un aumento en la reventa en línea, se vuelve en gran medida inaccesible para el fanático promedio: el boleto promedio de la NFL costó 377 dólares el año pasado, informó USA Today, frente a 235 dólares en 2022.

El precio de boletos para eventos deportivos aumentaron más del doble de rápido que la inflación de 1999 a 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

A los equipos “no les importa si las familias no pueden pagar los asientos, siempre y cuando puedan seguir viendo la televisión”, dijo a CNN Victor Matheson, economista deportivo del College of the Holy Cross.

Aunque las ventas de entradas aumentan en promedio casi todos los años (incluido el precio de reventa), no todos los equipos elevan los precios en origen cada temporada.

Para la temporada 2024, alrededor de una docena de 32 equipos anunciaron que aumentarían los precios de las entradas, incluidos los Baltimore Ravens, Buffalo Bills, San Francisco 49ers, Washington Commanders y Carolina Panthers, el peor equipo de la liga.

Los Detroit Lions fueron los que más aumentaron los precios este año, informando a los poseedores de abonos de temporada de un aumento del 30% en promedio y el costo de algunas entradas aumentó hasta en un 85%, según Front Office Sports .

Todos menos uno de los equipos que anunciaron aumentos en el precio de las entradas este año tienen propietarios multimillonarios. Los Green Bay Packers son un equipo de propiedad pública y sin fines de lucro.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US