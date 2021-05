Éstos son los equipos deportivos más valiosos del mundo de 2021

La pandemia ha causado un mundo de caos para la industria del deporte, pero los propietarios de equipos deportivos están prosperando, con el valor promedio de los teams más valiosos del mundo aumentando un 9.9%, a 3,400 millones de dólares (mdd).

Según la mayoría de las cifras recolectadas, el año pasado no ha sido bueno para los equipos deportivos de élite: Temporadas acortadas, torneos cancelados y en todas las disciplinas, ya sea desde las grandes ligas de béisbol hasta el fútbol mundial, se ha jugado en estadios vacíos.

Un Super Bowl aclamado como “uno para todas las edades” se convirtió en una sorpresa, ya que solo logró la audiencia de televisión más baja desde 2007.

Dos meses después, el torneo March Madness de la NCAA regresó, pero sin sus cuatro equipos más valiosos, ni sus cuatro mayores figuras, en pos de evitar las fuertes caídas de otras disciplinas.

Posteriormente, con las noticias de los enormes problemas financieros en el Barcelona FC aún frescas, el equipo de fútbol más valioso del mundo y otros 11 clubes europeos sorprendieron al mundo del deporte al anunciar una Superliga separatista que tenía como objetivo obtener más ingresos, pero que fracasó a los días de ser anunciada.

Ahora, mientras la industria lucha por recuperarse de los cierres pandémicos del año anterior, y se habla de que los juegos olímpicos de Tokio están en riesgo de ser cancelados, un año después de que se pospusieran.

No obstante ninguno de estos eventos, ni la pandemia en sí, ha hecho mucho daño a los propietarios de los equipos deportivos más valiosos.

El valor promedio de los 50 equipos deportivos más valiosos ha aumentado un 9.9% con respecto al año pasado, a 3,400 mdd, un 55% más que hace cinco años.

Los Dallas Cowboys una vez más reclaman el primer puesto con una valoración de 5,700 mdd, seguidos por los New York Yankees en 5,250 mdd.

Los New York Knicks de la NBA completan los tres primeros con 5,000 millones. Los clubes de fútbol europeos Barcelona y Real Madrid, cada uno con una valoración justo por encima de los 4,700 mdd, sacaron a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors de la NBA de los cinco primeros.

No son solo los juegos que juegan los que les están trayendo esos beneficios: los propietarios multimillonarios, que pagan sumas cada vez mayores por sus activos de trofeos, han demostrado que son expertos en encontrar formas de extraer esos trofeos para obtener valor.

Éstos son los equipos deportivos más valiosos del mundo de 2021

Tomemos de ejemplo al dueño de los Cowboys, Jerry Jones (patrimonio neto: 8,800 mdd). Compró la franquicia en 1989 por 150 millones y desde entonces ha agregado una serie de comodidades de alto precio, incluido un estadio moderno con boxes de lujo, una nueva sede corporativa y una instalación de práctica llamada The Star, un negocio de comercialización y un acuerdo de licencia con la NFL.

Asimismo, se le conoce una participación accionaria en la empresa de gestión de estadios Legends, así como inversiones en deportes electrónicos y una plataforma creada para apoyar los deportes juveniles. El equipo obtuvo ganancias operativas de 425 mdd sobre ingresos de 980 mdd en la temporada 2019, resultados récord para la franquicia.

Esos números se ven aún mejor para la familia Steinbrenner, que compró a los New York Yankees de MLB por 8.8 millones en 1973 y desde entonces agregó a Yankee Global Enterprises (que posee el 20% del New York City FC de la Major League Soccer), convirtiéndose en el mayor accionista de YES, la red de deportes regionales más vista del país y recogió un fragmento de Legends.

Los 50 equipos en la lista de este año provienen de cuatro deportes: fútbol (26), baloncesto (9), fútbol (9) y béisbol (6), todos los cuales son impulsados ​​por acuerdos de derechos de medios cada vez más importantes.

Por su parte, la Premier League lidera el mundo del fútbol con un acuerdo de derechos de medios nacionales por valor de 2,180 mdd anuales y es la liga de fútbol mejor representada en el ranking, con cinco equipos.

La NFL recientemente otorgó una licencia de derechos de televisión por 10,300 mdd al año a partir de 2023, un aumento del 80% con respecto al acuerdo actual.

Por esto, MLB obtendrá un promedio de 1,840 mdd al año de sus acuerdos de medios nacionales a partir de la próxima temporada, un aumento del 19%, mientras que la NBA recibirá un promedio de 2,600 mdd al año hasta 2024-25 en su acuerdo actual.

Mientras tanto, la NHL firmó acuerdos con los medios que le pagarán solo 625 millones al año a partir de la temporada 2021-22 y no tiene equipos entre los 50 primeros. Todas las ligas estadounidenses comparten esos ingresos por igual entre sus franquicias.

Ese tipo de seguridad económica estaba en el corazón de los planes para la Superliga, e hizo que los propietarios eliminaran la tradición del fútbol de hacer que los clubes compitieran cada temporada por una ubicación en la misma, algo que las ligas estadounidenses no hacen.

Con esa garantía, y el botín mediático que derivaría de ella, los 12 clubes fundadores de la Superliga habrían aumentado su valor en 12,700 mdd colectivos, según el análisis de Forbes, y el Barcelona habría eliminado a los Cowboys del tope de la lista por primera vez en seis años.

Aún así, el juego se mantiene firme y solo tres clubes de fútbol se encuentran entre los seis equipos que han más que duplicado su valor en los últimos cinco años: Paris Saint-Germain (207%), Liverpool (165%) y Manchester City (108%).

Los otros tres —Los Angeles Rams (176%), Golden State Warriors (147%) y Las Vegas Raiders (117%)- deben ese reconocimiento a los nuevos estadios.

El mayor cambio de valor en un año entre las franquicias de Estados Unidos (Forbes no valoró a los clubes de fútbol en 2020), fue compartido por los New York Jets, los Philadelphia Eagles y los Seattle Seahawks, todos los cuales subieron un 11% con respecto al ranking del año pasado.

A continuación los 20 primeros de la lista de los equipos deportivos más valiosos del mundo de 2021 de Forbes.

Dallas Cowboys (NFL)

• Valor: 5,700 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 43%

• Propietario: Jerry Jones

• Año de compra: 1989

• Precio pagado: 150 mdd

Yankees de Nueva York (MLB)

• Valor: 5,250 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 54%

• Propietario: familia Steinbrenner

• Año de compra: 1973

• Precio pagado: 8.8 millones

New York Knicks (NBA)

• Valor: 5,000 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 67%

• Propietario: Madison Square Garden Sports

• Año de compra: 1997

• Precio pagado: 300 millones

Barcelona (fútbol)

• Valor: 4,760 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 34%

• Propietario: socios del club

• Año de compra: no aplica

• Precio pagado: no aplica

Real Madrid (Fútbol)

• Valor: $ 4,750 mdd

• Cambio de valor de cinco años: 30%

• Propietario: socios del club

• Año de compra: no aplica

• Precio pagado: no aplica

Golden State Warriors (NBA)

• Valor: 4,700 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 147%

• Propietario: Joe Lacob, Peter Gruber

• Año de compra: 2010

• Precio pagado: 450 mdd

Los Angeles Lakers (NBA)

• Valor: 4,600 mdd

• Cambio de valor de cinco años: 70%

• Propietario: Jerry Buss Family Trusts, Philip Anschutz

• Año de compra: 1979, 1998

• Precio pagado: 20 mdd, 268 mdd

Patriotas de Nueva Inglaterra (NFL)

• Valor: 4,400 mdd

• Cambio de valor de cinco años: 38%

• Propietario: Robert Kraft

• Año de compra: 1994

• Precio pagado: 172 mdd

Gigantes de Nueva York (NFL)

• Valor: 4,300 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 54%

• Propietario: John Mara, Steven Tisch

• Año de compra: 1925, 1991

• Precio pagado: 500 mdd, 150 mdd

Bayern Munich (fútbol)

• Valor: $ 4,21 mil millones

• Cambio de valor de cinco años: 57%

• Propietario: socios del club

• Año de compra: no aplica

• Precio pagado: no aplica

Manchester United (fútbol)

• Valor: 4,200 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 27%

• Propietario: familia Glazer

• Año de compra: 2005

• Precio pagado: 1,400 mdd

Liverpool (fútbol)

• Valor: 4,100 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 165%

• Propietario: John Henry, Tom Werner

• Año de compra: 2010

• Precio pagado: 476 mdd

(empate) entre Los Ángeles Rams (NFL)

• Valor: 4,000 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 176%

• Propietario: Stanley Kroenke

• Año de compra: 2010

• Precio pagado: 750 mdd

(empate) con Manchester City (fútbol)

• Valor: 4,000 mil millones

• Cambio de valor en cinco años: 108%

• Propietario: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

• Año de compra: 2008

• Precio pagado: 385 millones de dólares

San Francisco 49ers (NFL)

• Valor: 3,800 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 41%

• Propietario: Denise DeBartolo York, John York

• Año de compra: 1977

• Precio pagado: 13 mdd

Dodgers de Los Ángeles (MLB)

• Valor: 3,570 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 43%

• Propietario: Guggenheim Baseball Management

• Año de compra: 2012

• Precio pagado: 2,000 mdd

New York Jets (NFL)

• Valor: $ 3,550 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 37%

• Propietario: familia Johnson

• Año de compra: 2000

• Precio pagado: 635 mdd

Chicago Bears (NFL)

• Valor: 3,530 mdd

• Cambio de valor en cinco años: 44%

• Propietario: familia McCaskey

• Año de compra: 1920

• Precio pagado: 100 mdd

Equipo de fútbol de Washington (NFL)

• Valor: $ 3,500 mdd

• Cambio de valor de cinco años: 23%

• Propietario: Daniel Snyder

• Año de compra: 1999

• Precio pagado: 750 mdd

Medias Rojas de Boston (MLB)

• Valor: 3,470 mdd

• Cambio de valor de cinco años: 51%

• Propietario: John Henry, Tom Werner

• Año de compra: 2002

• Precio pagado: 380 mdd

Los interesados pueden ver la lista completa, aquí.

Cómo fue confeccionado este ránking:

Los valores del equipo (capital más deuda neta) se basan en las valoraciones publicadas por Forbes para cada deporte durante los últimos seis meses, que se calcularon utilizando los ingresos y los ingresos operativos ajustados para el reparto de ingresos, e incluyen la economía del acuerdo de arena de cada equipo, pero no el valor de la propiedad inmobiliaria en sí.

La información utilizada para compilar nuestras valoraciones provino principalmente de los equipos, banqueros deportivos, consultores de medios y documentos públicos, como contratos de arrendamiento de estadios y documentos de fianza.

Por Mike Ozanian e información adicional de Christina Settimi.