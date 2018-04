Netflix dio a conocer los títulos destacados que subirá en su plataforma durante mayo, entre ellos contenidos originales, como la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt.

La plataforma de streaming liberará a los largo del mes diversas series, películas, documentales y especiales, así como programas infantiles.

Series

Unbreakable Kimmy Schmidt – Temporada 4. Contenido original. 30 de mayo.

The Rain – Temporada 1. Contenido original. 4 de mayo.

No Necesitan Presentación con David Letterman: Tina Fey – Contenido original. 4 de mayo.

Peques al Mando con Carol Burnett – Contenido original. 4 de mayo.

Dear White People – Volumen 2. Contenido original. 4 de mayo.

The Toys That Made Us – Temporada 2. Contenido original. 25 de mayo.

Bill Nye Saves The World – Temporada 3. Contenido original. 11 de mayo.

Mob Psycho 100 – Temporada 1. Contenido original. 22 de mayo.

Fauda – Temporada 2. Contenido original. 24 de mayo.

¡Sorpresa! – Temporada 1. Contenido original. 4 de mayo.

Películas

En ciertas ocasiones – Contenido original. 1 de mayo.

Anon – Contenido original. 4 de mayo.

El stand de los besos – Contenido original. 11 de mayo.

Cargo – Contenido original. 18 de mayo.

Ibiza – Contenido original. 25 de mayo.

El cuaderno de Sara – contenido original. 26 de mayo.

El cazador y la Reina del Hielo – 26 de mayo.

Lo más sencillo es complicarlo todo – 4 de mayo.

Héroe de centro comercial 2 – 1 de mayo.

Chappie – 2 de mayo.

Corazón sangriento – 2 de mayo.

Documentales y especiales

Carlos Ballarta: Furia ñera – Contenido original. 11 de mayo.

Ali Wong: Hard Knock Wife – Contenido original. 13 de mayo.

La partida final – Contenido original. 4 de mayo.

Genio del mal – Temporada 1. Contenido original. 11 de mayo.

27: Gone Too Soon – 1 de mayo.

Niños

Kong: El rey de los monos – Temporada 2. Contenido original. 4 de mayo.

Spirit: Cabalgando libre – Temporada 5. Contenido original. 11 de mayo.

¿Quién fue?: La serie – Temporada 1. Contenido original. 11 de mayo.

Trollhunters – Parte 3. Contenido original. 25 de mayo.

Grandes minipoderosos – Temporadas 1 y 2. 16 de mayo.