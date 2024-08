Estos son los eventos imperdibles para este fin de semana en la CDMX

La CDMX tendrá una serie de eventos que tendrás que agregar a tu lista de actividades para este fin de semana, pues algunas de las mejores exposiciones llegan pronto a su fin, la inauguración del Estadio GNP tendrá una serie de conciertos a cargo de un artista internacional bastante esperado en nuestro país y el tour de una de las obras más populares de Broadway se encuentra actualmente dando funciones.

Conciertos de Bruno Mars

Uno de los artistas más esperados regresa a nuestro país después de 6 años. Ahora en un recinto nuevo y con localidades totalmente agotadas, a la espera de deleitar a miles de fans con sus más grandes éxitos.

“When I was your man”, “24K Magic”, “Leave the door open”, entre muchos otros temas, son los que se podrán escuchar durante sus tres fechas programadas en CDMX, donde la audiencia se dará cita para bailar, cantar y gritar al ritmo de Bruno Mars.

Cuándo: 08, 10 y 11 de agosto.

Dónde: Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol.

Bruno Mars de Silk Sonic acepta el premio al Mejor Dúo/Grupo del Año en el escenario de los iHeartRadio Music Awards 2022 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California el 22 de marzo de 2022 Transmitido en vivo por FOX. Foto: Rich Fury/Getty Images para iHeartRadio)

Beetlejuice: El Musical

Las producciones traídas directamente desde Broadway no paran en CDMX, y es que este musical ha sido uno de los más exitosos y virales a través de redes sociales, pues los actores que dan vida a los personajes creados por Tim Burton llegan a una puesta en escena bastante divertida.

A cargo de la compañía “Who’s Who”, este musical cómico llega en vísperas de la esperada secuela del fantasma más carismático e irreverente, por lo que si quieres obtener una gran noche llena de risas y con una producción alucinante, no querrás perderte esta obra.

Protagonizada por Justin Collette en el papel de Beetlejuice y Isabella Esler como Lydia Deetz, hacen del show un momento inolvidable.

Cuándo: La obra se presentará hasta el domingo 18 de agosto.

Dónde: Centro Cultural Teatro 1.

Exposiciones que no te querrás perder en CDMX

Vivir para siempre (por un momento); últimas fechas

Esta exposición del artista británico Damien Hirst hará una visión completa de su trabajo que comprende desde 1986 hasta 2019, contando con 57 obras entre instalaciones, esculturas y pinturas de conjuntos denominados Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets y Cherry Blossoms.

El objetivo de la exposición temporal de Hirst es abordar temas que inviten a la audiencia a reflexionar al respecto de lo que puede ser considerado “arte”, siendo un concepto que puede agradas y dejar pensando a los visitantes.

La exhibición de estas obras, que estarán hasta el 25 de agosto, podrán hacerse con acceso directo en el museo o con visitas guiadas.

Cuándo: A partir del 23 de marzo, de 10:00am a 17:00 pm

Dónde: Museo Jumex, Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra.

Exposición Our Body: El universo dentro; últimas fechas

La exposición de Our Body ofrece un recorrido por el cuerpo humano. En este extraordinario y didáctico viaje conoceremos las partes que componen nuestro maravilloso universo donde la relevancia científica será la encarga de explicar a detalle el funcionamiento de cada órgano.

Estará compuesta por 6 salas enfocadas en partes específicas de cuerpos humanos reales preservados gracias a la técnica de polímero. También como experiencia adicional se tiene un apartado para una actividad en realidad virtual.

Sin duda es una experiencia única que no querrás perderte, por lo que podrás consultar precios de boletos y horarios aquí.

Cuándo: Hasta el 11 de Agosto.

Dónde: Casa Abierta Monte, edificio Monte de Piedad. Alcaldía Cuauhtémoc.

Experiencia inmersiva de Van Gogh

Esta nueva experiencia CDMX te permitirá disfrutar de las obras del reconocido artista, pues te sumergirá en cada una de sus pinturas gracias a las proyecciones digitales 360º, una actividad de realidad virtual y espectáculos de luces, todo esto acompañado de un sonido envolvente.

También esta exhibición te permitirá tomarte fotos increíbles a partir de las pinturas más reconocidas como “La Noche Estrellada”, “La Siesta” o el “Café Terrace de Noche”, además de un spot totalmente libre para esta actividad donde se recrea “El dormitorio”.

Si eres fanático del pintor y no quieres perderte esta nueva experiencia inmersiva puedes conseguir tus accesos aquí.

Dónde: Monumento a la Madre.

Llega a los cines: ‘Romper el círculo’

Basada en la novela homónima de Colleen Hoover, llega esta adaptación cinematográfica protagonizada por Blake Lively, donde se centrará en desarrollar la idea del amor propio frente a la amenaza de una antigua relación abusiva.

La cinta se ha posicionado con buenas críticas gracias a que aborda un tema que en la actualidad se mantiene en la conversación, además de plasmar correctamente la esencia del libro.

