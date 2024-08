Estos son los famosos que más han apoyado a Kamala Harris y Donald Trump

Las voces de celebridades han ingresado a la carrera presidencial de 2024 de diversas maneras en las últimas semanas, y algunos de los nombres más importantes de la política y de Hollywood han prestado sus voces a un candidato en particular con la esperanza de marcar la diferencia este noviembre.

Hechos clave

Nick Offerman , Jane Fonda , Ben Stiller , Kathy Griffin , John Stamos , Ed Helms , Tiffany Haddish e Ike Barinholtz estuvieron entre los que aparecieron en un mitin virtual “Comics for Harris” a través de Zoom el lunes por la noche, que supuestamente recaudó cerca de medio millón de dólares para la campaña de Harris.

La actriz de “Sex in the City” y ex candidata a gobernadora de Nueva York Cynthia Nixon expresó su apoyo a Harris y a su candidato a vicepresidente, el gobernador de Minnesota Tim Walz, en una publicación en X el martes: “¡Estoy haciendo Walz en el aire!”.

El multimillonario Mark Cuban, quien anteriormente dijo que estaba comprometido a votar por Biden, también apoyó a Harris y esta semana respaldó a Walz, llamándolo alguien que “puede sentarse en la mesa de la cocina y hacerte sentir como si lo conocieras desde siempre”.

La actriz Rosanne Barr, partidaria conservadora de Trump desde hace mucho tiempo, respondió a Cuban y calificó la elección de Walz como “otra razón por la que Harris es un desastre”.

Roseanne Barr en “Gutfeld!” del canal FOX News el 14 de febrero de 2023 en la ciudad de Nueva York. imágenes falsas

¿Qué otras celebridades han apoyado a Harris?

Varios de los nombres más importantes de Hollywood apoyaron a Biden antes de que abandonara la carrera, antes de dar su apoyo a Harris. Olivia Rodrigo, respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris al compartir un video de un discurso que dio la vicepresidenta prometiendo “detener las prohibiciones extremas del aborto de Donald Trump”. El importante recaudador de fondos demócrata George Clooney , quien usó un ensayo del New York Times para pedir que Biden abandone la carrera, prestó su apoyo a Harris y Barbra Streisand dijo que apoyaría a Harris debido a su promesa de luchar por los derechos reproductivos. El músico John Legend , que actuó en la Convención Nacional Demócrata en 2024, publicó que estaba “muy listo” para una presidencia de Harris. El director Spike Lee , el creador de “West Wing” Aaron Sorkin, el director Ken Burns y el actor de Star Wars Mark Hamill dieron su apoyo a Harris, junto con las actrices Rosie O’Donnell y Jamie Lee Curtis . Robert De Niro , quien narró un anuncio para la campaña de Biden, elogió el “patriotismo desinteresado” del presidente en una declaración que no mencionó a Harris pero dijo que “no hay nada más importante para nuestro país que derrotar a Donald Trump en las urnas”. La artista pop británica Charli XCX acercó a Harris al redil de la Generación Z al tuitear “kamala ES una mocosa”, un respaldo que fue recibido por el equipo de Harris cambiando la foto de fondo en su cuenta X al color verde “mocosa” y usando la misma fuente utilizada en el álbum de Charli XCX del mismo nombre. La rapera Cardi B, quien en mayo dijo que no apoyaría a Biden, tuiteó “AHAHAHAHA VAMOSOOOO LES DIJE QUE KAMALA SE SUPONÍA QUE ERA LA candidata de 2024…”. La música pop Kesha dijo que planea apoyar a Harris en noviembre y, cuando se le preguntó qué pensaba sobre el candidato republicano a vicepresidente JD Vance, respondió “que se joda ese hombre”. Beyoncé no ha hecho un respaldo público, pero dio permiso a la campaña de Harris para usar su canción “Freedom” en un video de su primera visita oficial a la sede de su campaña, una aprobación poco común de la música superestrella. La madre de Beyoncé y empresaria Tina Knowles respaldó a Harris con una publicación en Instagram. El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle y el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, también han expresado su apoyo a Harris. El expresidente Jimmy Carter , de 99 años, supuestamente le dijo a su hijo la semana pasada que estaba tratando de llegar a su cumpleaños número 100 para poder emitir su voto por Kamala Harris.

¿Qué otras celebridades han apoyado a Trump?

El ex luchador profesional Hulk Hogan se arrancó la camisa mientras estaba en el escenario de la Convención Nacional Republicana el mes pasado para revelar una camiseta de la campaña de Trump-Vance debajo, y llamó a Trump su “héroe” y el “mayor presidente de los Estados Unidos”. El músico Kid Rock ha expresado abiertamente su apoyo a Trump en el pasado y en la RNC renovó su canción “American Bad Ass” para incluir referencias a Trump. El presidente y personalidad de la UFC, Dana White, llamó a Trump el “ser humano más duro y resistente”. La rapera y estrella de reality shows Amber Rose dio un discurso en la RNC en apoyo de Trump. Las estrellas de la música country Chris Janson y Jason Aldean también aparecieron en la convención. El fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, dijo en enero que votar por Trump en lugar de Biden era una “obviedad”. Multimillonarios de cara al público como Elon Musk y Steve Wynn también han apoyado al ex presidente. La canción de 2023 de 50 Cent “Many Men (Wish Death)” comenzó a ser tendencia en línea después del intento de asesinato de Trump el mes pasado. El rapero respondió poniendo la cara de Trump en la portada de su libro “Get Rich or Die Tryin'”. Si bien es difícil llamar a la respuesta un respaldo oficial, pareció apoyar al presidente en 2020 antes de aparentemente dar marcha atrás . Otras celebridades que han apoyado a Trump en el pasado, pero que aún no lo han respaldado directamente en esta temporada electoral, incluyen a Lil Wayne y la estrella de “Happy Days”, Scott Baio .

¿Quién no ha apoyado a Trump o Harris?

Entre los nombres notables que faltan en la lista de partidarios públicos se encuentran el multimillonario Michael Bloomberg , que calificó la decisión de “demasiado importante para apresurarla”, y Taylor Swift , que prometió su apoyo a Biden en el último ciclo electoral pero no se ha pronunciado a favor de ningún candidato. La actriz Julia Roberts , el comediante Jimmy Kimmel , el actor Jack Black y la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour , todos ellos grandes partidarios de Biden , aún no han respaldado públicamente a Harris.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Sheinbaum invita al presidente Putin a su toma de protesta