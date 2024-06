Estos son los golfistas mejor pagados del mundo en 2024

En 2022, cuando Scottie Scheffler concluyó su ronda final en el BMW Championship en Wilmington, Delaware, logró algo que ningún jugador del PGA Tour había logrado antes. El golfista número uno del mundo registró ganancias récord de 14 millones de dólares en la temporada regular . Un año antes, Jon Rahm encabezó la lista oficial de ganancias del PGA Tour con poco más de la mitad de esa cantidad, 7,7 millones de dólares.

Scheffler siguió esa campaña con otra temporada extraordinaria, borrando su propio récord y ganando más de $21 millones el año pasado. Y por muy impresionante que haya sido, el jugador de 27 años ya superó su marca nuevamente, habiendo ganado más de $24 millones cuando restaba aproximadamente un tercio de la temporada de golf de 2024. Scheffler ha vuelto a dominar el campo, ganando el Masters por segunda vez y otros cuatro torneos. Pero también ha sido beneficiario de las crecientes mareas financieras en el deporte.

El PGA Tour otorgará 402,4 millones de dólares en premios en metálico sólo en la temporada regular de 2024, con aproximadamente otros 340 millones de dólares sobre la mesa si se tienen en cuenta los cuatro Majors, una lista de eventos de otoño aún por programar y los fondos de bonificación de la Copa FedEx. , el Comcast Business Tour Top 10 y el Player Impact Program. Eso equivale a más de $740 millones desembolsados ​​a los jugadores este año, aproximadamente un 9% más que los $680 millones de la temporada 2022-23. (En 2024, el PGA Tour volvió a un formato de año calendario en lugar del calendario de varios años que había utilizado desde 2013).

Un lucrativo paquete de derechos de medios repartido entre CBS, NBC, ESPN y Warner Bros. Discovery, que supuestamente paga al PGA Tour casi 900 millones de dólares al año, ha desempeñado un papel en el crecimiento financiero del deporte. A pesar de los avances que ha logrado el PGA Tour, es un jugador de LIV Golf, Jon Rahm, quien es el golfista mejor pagado para 2024.

La gira separatista, respaldada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita de 925 mil millones de dólares (activos), ha alterado permanentemente la economía del golf con su formato inusual y sus premios astronómicos . Para cuando LIV complete su tercera temporada en 2024, habrá otorgado casi 1.100 millones de dólares en premios, además de comprometer al menos 1.000 millones de dólares en garantías para atraer las deserciones de golfistas estrella a la nueva liga.

“Es una cuestión de economía”, dice Tim Derdenger, profesor asociado de la Tepper School of Business de Carnegie Mellon. “La competencia es buena para los jugadores”.

En conjunto, los 10 golfistas mejor pagados del mundo ganaron aproximadamente 678 millones de dólares en los últimos 12 meses antes de impuestos y honorarios de agentes, una disminución del 10% con respecto a los 752 millones de dólares de 2023. Esto se debe principalmente a que LIV ha desacelerado su enorme gasto en el último año. , siendo Rahm el único deserción de renombre. El español de 29 años se unió a la gira respaldada por Arabia Saudita con una garantía de 350 millones de dólares, la mitad de los cuales Forbes estima que recibió por adelantado. Con ganancias totales de $218 millones, es el tercer golfista de LIV que ocupa el puesto número 1 en nuestra lista en los últimos tres años, a pesar de que aún no ha ganado un evento en su nuevo circuito.

Rory McIlroy, un incondicional jugador del PGA Tour, ocupa un distante segundo lugar este año con 83 millones de dólares en ganancias totales, a pesar de obtener victorias en el Genesis Open, el Zurich Classic y el Wells Fargo Championship durante los últimos 12 meses. McIlroy, de 35 años, sigue siendo el lanzador más exitoso en el deporte sin el nombre de Tiger Woods, asociándose con Nike, Optum y Workday, entre otros. Woods, que recaudó un estimado de 67 millones de dólares y dejó Nike en enero después de 27 años para lanzar una empresa conjunta de indumentaria con TaylorMade llamada Sun Day Red, ocupó el tercer lugar, justo por delante de Scheffler, que ocupa el cuarto lugar, con 61 millones de dólares.

Sin embargo, el impacto a largo plazo del paisaje fracturado del golf sigue sin estar claro. Si bien los circuitos en conflicto han aumentado las ganancias de los jugadores en los últimos años, dividir a los mejores golfistas del mundo ha dejado a los fanáticos y patrocinadores del deporte desde hace mucho tiempo con un producto menos atractivo. Una solución parecía estar en el horizonte en junio pasado cuando el PGA Tour, DP World Tour y el Fondo de Inversión Pública Saudita acordaron unir fuerzas para formar una nueva entidad comercial con fines de lucro llamada PGA Tour Enterprises. La medida, que puso fin a una serie de amargas batallas legales entre las giras, también generó preocupaciones antimonopolio por parte del Congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las negociaciones se han estancado y, mientras tanto, el PGA Tour ha encontrado otro inversor en un consorcio de multimillonarios estadounidenses. Strategic Sports Group, que cuenta con el respaldo de los copropietarios de los Boston Red Sox, John Henry y Tom Werner, el propietario de los Atlanta Falcons, Arthur Blank, el propietario de los New York Mets, Steve Cohen, y el propietario de los Boston Celtics, Wyc Grousbeck, así como otros inversores, imbuyeron a la naciente empresa con 3 dólares. mil millones en enero. En los meses posteriores, el comisionado de la PGA, Jay Monahan, esbozó un programa de capital de 1.500 millones de dólares destinado a los jugadores del circuito, y Woods se unió a la junta directiva de 13 miembros de PGA Tour Enterprises.

Si bien la reciente renuncia de Jimmy Dunne, miembro de la política del PGA Tour y uno de los arquitectos detrás del acuerdo inicial con el PIF, ha hecho poco para inspirar esperanzas de que se llegue a un acuerdo revisado en el corto plazo, el PGA Tour emitió una vaga declaración citando progreso de una reunión reciente en Nueva York el 7 de junio. “Definitivamente las cosas van en la dirección correcta”, dijo McIlroy a los periodistas en el Memorial Tournament durante el fin de semana . “Se lograron muchos avances. Realmente no puedo decir mucho más que eso, pero fue realmente positivo”.

LOS 10 GOLFISTAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO 2024

N° 1 • $218 millones

En curso: $198 millones | Fuera de campo: $20 millones | Edad: 29 | Gira: LIV

LINTAO ZHANG/GETTY IMAGES

Al igual que muchos de sus compatriotas de la LIV, el paso de Rahm a la nueva liga le costó una gran cantidad de patrocinadores. En julio, firmó una extensión de varios años con la empresa de cadena de suministro digital Blue Yonder, habiendo usado previamente su logotipo en el pecho. Sin embargo, la asociación ya no está activa y ahora lleva el logo de su equipo LIV, Legion XIII, en ese lugar. Rahm no competirá en el US Open este fin de semana por una lesión en el pie.

No. 2 • $83 millones

En curso: $38 millones | Fuera de campo: $45 millones | Edad: 35 | Gira: PGA

ANDREW REDINGTON/GETTY IMAGES

McIlroy, uno de los partidarios más abiertos del PGA Tour desde la llegada de LIV Golf, lamentó recientemente cómo se ha desarrollado la división. “En retrospectiva, desearía no haberme involucrado tan profundamente en esto”, dijo a los periodistas el mes pasado . Sin embargo, el drama actual de la gira no ha detenido su impulso fuera del campo. McIlroy cofundó TMRW Sports con Tiger Woods y el ejecutivo deportivo Mike McCarley, que planea lanzar una liga de golf virtual en estadios en 2025, mientras que Symphony Ventures ha invertido en empresas como Puttery, Hyperice y Whoop.

N° 3 • $67 millones

En curso: $12 millones | Fuera de campo: $55 millones | Edad: 48 | Gira: PGA

ANDREW REDINGTON/GETTY IMAGES

Puede que Woods ya no sea la máquina ganadora de Majors que alguna vez fue, pero aún así encontró la manera de romper otro récord este año. En abril, pasó el corte en el Masters por 24ª vez consecutiva, superando a Gary Player y Fred Couples. Desafortunadamente, su búsqueda de una sexta chaqueta verde se quedó corta. Woods terminó en el puesto 60 en Augusta.

N° 4 • $61 millones

En curso: $41 millones | Fuera de campo: $20 millones | Edad: 27 | Gira: PGA

KEYUR KHAMAR/PGA TOUR/GETTY IMAGES

Scheffler actualmente tiene el puesto número uno del ranking mundial de golf bajo control. Su único defecto en 2024 fue un incidente relacionado con el tráfico mientras se dirigía al Campeonato de la PGA en el Valhalla Golf Club que resultó en la supuesta agresión a un oficial de policía de Louisville y el posterior arresto de Scheffler . Los cargos fueron retirados dos semanas después, aunque dijo a los periodistas que todavía está luchando con el incidente . “No es algo que me guste revivir, simplemente porque fue bastante traumático para mí que me arrestaran al entrar al campo de golf”.

N° 5 • $47 millones

En curso: $43 millones | Fuera de campo: $4 millones | Edad: 30 | Gira: LIV

ASANKA RATNAYAKE/GETTY IMAGES

Es posible que Smith haya recibido una garantía de $ 100 millones para unirse a LIV Golf, pero su tiempo con el advenedizo tour ha sido mucho más lucrativo en el campo que una década compitiendo en eventos y Majors del PGA Tour. En tres temporadas, el campeón del Abierto Británico de 2022 ha ganado poco menos de 40 millones de dólares en premios con LIV , según Spotrac, aproximadamente 5 millones de dólares más que el total de su carrera en el PGA Tour .

N° 6 • $44 millones

En curso: $43 millones | Fuera de campo: $1 millón | Edad: 30 | Gira: LIV

WARREN LITTLE/GETTY IMAGES

Es posible que DeChambeau no tenga la cartera de patrocinios que alguna vez tuvo, una lista que alguna vez incluyó a Cobra Puma Golf, Bridgestone y Rocket Mortgage, entre otros. Pero su menor carga de patrocinio le ha abierto otras oportunidades, como aumentar su presencia en YouTube. El canal de DeChambeau ahora tiene más de 670.000 suscriptores y más de 76 millones de visitas, con un partido de nueve hoyos entre DeChambeau y Mickelson que obtuvo 2,6 millones de visitas solo.

N° 7 • $43 millones

En curso: $35 millones | Fuera de campo: $8 millones | Edad: 34 | Gira: LIV

MADDIE MEYER/GETTY IMAGES

Koepka celebró su 34.º cumpleaños el mes pasado al ganar el cuarto torneo de golf LIV de su carrera en el Sentosa Golf Club de Singapur, lo que lo convirtió en el líder de su carrera en títulos en el naciente tour. También sigue siendo el único golfista en ganar un Major bajo la bandera de LIV, con una victoria en el Campeonato de la PGA de 2023. Fuera del campo, Koepka tiene asociaciones con Nike, Srixon y NetJets.

N° 8 • $40 millones

En curso: $33 millones | Fuera de campo: $7 millones | Edad: 26 | Gira: PGA

ANDREW REDINGTON/GETTY IMAGES

Hovland todavía está persiguiendo su primer título Major y estuvo dolorosamente cerca, terminando segundo detrás de Koepka en el Campeonato de la PGA el año pasado. Mientras tanto, tiene mucho que celebrar. Hovland aseguró la corona de la Copa FedEx en 2023, que vino con un bono de 18 millones de dólares.

No. 9 • $38 millones

En curso: $36 millones | Fuera de campo: $2 millones | Edad: 53 | Gira: LIV

MIKE STOBE/GETTY IMAGES

Mickelson ha ganado más de mil millones de dólares en su carrera de golf, convirtiéndose en el segundo jugador, después de Woods, en superar esa marca. Sin embargo, su capacidad para gastar se ha vuelto igualmente infame. El hombre de 53 años supuestamente apostó más de mil millones de dólares en las últimas tres décadas, con pérdidas que alcanzaron los 100 millones de dólares, según un libro escrito por el renombrado jugador profesional Billy Walters . Fuera del campo, Mickelson se ha vuelto significativamente menos activo desde que se unió a LIV, pero cofundó la empresa de café For Wellness en 2020.

No. 10 • $37 millones

En curso: $32 millones | Fuera de campo: $5 millones | Edad: 39 | Gira: LIV

JON FERRWY/LIV GOLF/GETTY IMAGES

Johnson dio una explicación sencilla de por qué se unió a LIV Golf. “Jugar menos golf, jugar por más dinero, simplemente tenía sentido”, dijo a Forbes en 2022 . El dos veces ganador del Major aún no ha ganado los aproximadamente $75 millones que ganó en su carrera en el PGA Tour, pero con $56 millones en premios LIV, según Spotrac, y una garantía reportada de $125 millones, no está exactamente sufriendo por dinero en efectivo. El hombre de 39 años también se unió recientemente a una serie de atletas legendarios, incluidos Derek Jeter, Serena Williams y Michael Strahan, como inversionista en Cincoro Tequila.

METODOLOGÍA

La lista de este año de los golfistas mejor pagados del mundo registra las ganancias de los últimos 12 meses, desde el US Open de 2023. Las cifras de ganancias en el campo incluyen premios en metálico y bonificaciones, así como pagos por adelantado que recibieron los golfistas por firmar con LIV Golf. Basándose en conversaciones con una docena de fuentes de la industria, Forbes estima que los jugadores de primer nivel de LIV recibieron la mitad de sus garantías por adelantado, mientras que los jugadores de nivel inferior recibieron sumas más pequeñas en bloque. Forbes estima que el dinero restante por firmar se está pagando en cuotas anuales iguales a lo largo de contratos de cuatro años. Las bonificaciones del Programa de Impacto del Jugador del PGA Tour se incluyen en los ingresos en el campo, mientras que los pagos por unirse a la TGL no se incluyeron ya que la liga retrasó su inicio hasta 2025.

Las cifras de ganancias fuera del campo son una estimación de acuerdos de patrocinio, tarifas de aparición y recuerdos e ingresos por licencias durante los últimos 12 meses, además de retornos en efectivo de cualquier negocio en el que el atleta tenga un interés significativo. Forbes no incluye los ingresos por inversiones, como pagos de intereses o dividendos, pero sí contabiliza los pagos de las participaciones accionarias que han vendido los atletas. Forbes no deduce impuestos ni honorarios de agentes.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar de Forbes en Español: Desesperadas por conseguir energía, las empresas de IA miran hacia la opción nuclear