Estos son los juegos de NES y Super NES que podrás tener en el Switch

Nintendo agregó un nuevo servicio en línea para poder descargar los clásicos de Nintendo (NES) y Super Nintendo (Super NES) en la Switch.

“Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden disfrutar de una selección de más de 60 juegos clásicos de NES™ y Super NES™, incluyendo Super Mario Kart™, Super Metroid™, The Legend of Zelda™: A Link to the Past™ entre otros”, dice el portal de la consola de Nintendo.

De acuerdo con Nintendo los jugadores se pueden conectar en línea con amigos y compartir su pantalla para jugar de forma cooperativa o competitiva.

“Solo tienes que elegir un modo para uno o dos jugadores y ya. En los juegos para un jugador pueden tomar turnos asumiendo el control”, dice la página de Nintendo.

Estos son los juegos que puedes descargar a Switch.

Juegos de Super Nintendo (Super NES).

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Mario Kart

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Star Fox

F-ZERO

Stunt Race FX

Pilotwings

Kirby’s Dream Land 3

Kirby’s Dream Course

Super Ghouls’n Ghosts

Demon’s Crest

Super Soccer

Super Puyo Puyo 2

Breath Of Fire

Brawl Brothers

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Tennis

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Juegos de Nintendo (NES).

Metroid

Mighty Bomb Jack

TwinBee

Soccer

Tennis

Donkey Kong

Mario Bros.

Super Mario Bros.

Balloon Fight

Ice Climber

Dr. Mario

The Legend of Zelda

Super Mario Bros. 3

Double Dragon

River City Ransom

Ghosts’n Goblins

Tecmo Bowl

Gradius

Pro Wrestling

Excitebike

Yoshi

Ice Hockey

Baseball

Solomon’s Key

NES Open Tournament Golf

Super Dodge Ball

Wario’s Woods

Ninja Gaiden

Adventures of Lolo

Blaster Master

Zelda II: The Adventure of Link

Super Mario Bros 2

Kirby’s Adventure

Kid Icarus

StarTropics

Super Mario Bros: The Lost Levels

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

Star Soldier

Donkey Kong Jr.

Excitebike

Clu Clu Land

Double Dragon II: The Revenge

Volleyball

City Connection

Wrecking Crew

Donkey Kong 3

Te recomendamos: Switch Lite: el nuevo gadget de Nintendo que busca redefinir la forma de jugar