Estos son los mejores CFO de México

Por César Martínez Aznárez

El ranking fue elaborado con base en el Índice de Gestión Financiera, construido para este reporte. La lista y el puntaje se obtuvo con una metodología basada en 10 indicadores, explicada en el recuadro de Metodología, adjunto. Los datos usados para el cálculo del índice corresponden a los resultados financieros de 2023. El ranking considera a los ejecutivos que cumplen las funciones y asumen la responsabilidad equivalente a la de un Chief Financial Officer (CFO) o director financiero.

Fuente: Índice de Gestión Financiera, diseñado y calculado por César Martínez Aznárez, con información de la base de datos de S&P Capital IQ y de la Bolsa Mexicana de Valores

*Marisol Vázquez Mellado Morón renunció al cargo el 1 de abril de 2024. Al momento del cierre editorial, la empresa no había comunicado aún quién sería el sustituto, pero la constancia trimestral que presentó ante la CNBV el 26 de abril fue firmada por Aurora Zárate Zárate, como encargada de Finanzas y Administración.

** Enrique Güijosa Hidalgo fue sustituido por Gonzalo Gallegos Martínez el 12 de marzo de 2024. Güijosa pasó a ocupar la Dirección General.

*** Eugenio Garza y Garza renunció al cargo y lo sustituyó Martín Arias Yániz el 30 de abril de 2024.

En los CFO que obtuvieron el mismo puntaje, se colocó primero en el ranking a quien tuviera mayor tasa de rentabilidad ROIC.

El año del Rk es 2024 porque se elabora y publica en 2024, y está construido con los resultados financieros de 2023

En la columna Rk 2023 está la posición que ocupó el directivo en el ranking del año pasado; donde dice “NC” significa no corresponde, porque el CFO no integró el ranking 2023.

Indicadores usados en el Índice de Gestión Financiera

Fuente: Elaborado con datos de S&P Capital IQ y de la BMV. Cifras de 2023. Ver explicacón sobre los indicadores en el recuadro de Metodología

Metodología

Para la construcción del Índice de Gestión Financiera, en primer lugar se eliminaron las empresas financieras y las de gobierno.

El siguiente paso consistió en eliminar a las empresas que no cumplieran con los siguientes requisitos:

1. Resultado operativo positivo.

2. Deuda con costo mayor a cero.

3. Deuda total (con costo) / Ebitda menor a 4 (mide la capacidad para el pago de la deuda).

4. Activo Corriente/ Pasivo Corriente mayor a 1 y menor a 2.5 (Razón corriente: <es la relación entre los activos convertibles y los pasivos exigibles en menos de un año).

5. Deuda financiera / Capital Propio menor a 2 (200%) (Razón de endeudamiento).

6. Ebitda / Intereses pagados mayor a 3 (Cobertura de intereses).

7. Flujo de Caja Libre (FCL) mayor a cero (el FCL es la utilidad operativa neta de impuestos a la renta + depreciaciones y amortizaciones – el cambio en el capital de trabajo neto – gasto de capital).

8. De las empresas que cumplieron con esas exigencias, se escogieron las 20 con menor Tasa de interés implícita pagada por los compromisos financieros, que se calculó como Intereses devengados / Deuda total promedio del año.

Para construir el Índice de Gestión Financiera de esas 20 empresas, se usaron seis indicadores:

1) Deuda / Ebitda

2) Tasa de Interés Implícita

3) Cobertura de intereses

4) Margen FCL, en % de los ingresos. A mayor porcentaje, mayor generación de valor (no está en la depuración descrita líneas antes; allí está el monto de FCL, y aquí el margen).

5) Caja proveniente de operaciones / Pasivos corrientes. Cuanto menor es el resultado, mayores son las necesidades de obtener financiamiento; cuanto mayor es el resultado, mayor es la capacidad de pago de los pasivos a corto plazo sin recurrir a otras fuentes (no está en la depuración descrita líneas antes).

6) Rentabilidad sobre el capital invertido, ROIC, que se calculó como la utilidad operativa neta de impuesto a la renta (tasa ficticia de 37.5%) / capital propio más deuda financiera promedio del periodo (no está en la depuración descrita líneas antes).

Se asignó un puntaje de 1 a 20 a cada uno de los 6 indicadores para cada empresa, del modo siguiente: 20 puntos al mejor registro, 19 al segundo mejor registro y así sucesivamente a todas las empresas hasta otorgar 1 punto al peor registro de las 20; luego se sumaron, para cada empresa, los puntajes individuales de los seis indicadores. Esa suma es el puntaje obtenido por cada cfo para el Índice de Gestión Financiera.

No existen niveles óptimos únicos o sobre los que haya unanimidad para estos indicadores. Existen opiniones, y diferentes, de académicos, analistas y calificadoras, y los estándares varían en función de diversos factores, como por ejemplo el tamaño de la empresa. Los niveles exigidos en este examen se fijaron considerando los más aceptados para las empresas mexicanas, con los criterios más apropiados para este ejercicio en particular, y que fueran acordes con las recomendaciones más frecuentes.

El Índice de Gestión Financiera fue diseñado César Martínez Aznárez. El ranking de 2024 de “Los mejores CFO de México” fue elaborado por el mismo autor, con información proveniente de la base de datos de S&P Capital IQ y de la Bolsa Mexicana de Valores, con los resultados financieros correspondientes a 2023.

Y aquí están… los CFO más prometedores

Las personas encargadas de las finanzas desempeñan un rol fundamental para garantizar el éxito en las empresas de todos los tamaños, sin embargo, la participación de mujeres en la posición de CFO aún es escasa en las organizaciones.

Los Chief Financial Officer (CFO) enfrentan retos crecientes en el mercado mexicano. Y es que estos ejecutivos son los encargados de encarar las desafiantes metas económicas y de crecimiento en las organizaciones.

Hoy, el 70% de la alta dirección de las compañías que trabajan en México tiene planes de inversión tecnológica durante este 2024, pues cobra relevancia la digitalización de las funciones en sus empresas, con miras a lograr la innovación y transformación digital que pueda garantizar la continuidad del negocio y capitalizar las oportunidades en el mercado, explican, en un artículo, Nubia Balderas, socia de Asesoría en Soluciones ERP, y Pablo Quintero, también socio de Asesoría en Soluciones ERP, de KPMG México.

“Lo anterior permitirá que la función de Finanzas sea más eficiente, al desarrollar otras habilidades y funciones del negocio, pasando de realizar labores financieras tradicionales centralizadas en el procesamiento transaccional a ejecutar actividades digitales enfocadas en el uso de analíticos”, aseguran los ejecutivos de aquella firma de consultoría.

Es ahí donde la modernización de las finanzas es indispensable, en un entorno económico cambiante y la demanda de actualizaciones digitales para la toma de decisiones en las empresas.

Pero no sólo la tecnología tiene un papel clave, pues se requiere un enfoque holístico en las firmas que incluya los siguientes aspectos, de acuerdo con los especialistas de KPMG: talento, procesos, indicadores clave de desempeño (KPI), modelos de entrega de servicios con visión estratégica, tecnología y gobierno corporativo.

Otro reto en el horizonte es promover la participación de las mujeres en las áreas financieras. En México, sólo 10% de las 100 principales empresas del sector privado tienen cfo mujeres, de acuerdo con el “Estudio Anual cfos México. Los cfo de las 100 empresas más relevantes de México”, de World Talent Advisors (WTA).

Para reconocer a un mayor número de ejecutivos de Finanzas de empresas que no son considerados dentro de la Metodología de Gestión Financiera del especial de los “Mejores CFO de México”, esta publicación se dio a la tarea de enlistar a aquellos que han alcanzado un reconocimiento en el segmento donde participan.

Los CFO frente a la inteligencia artificial

Esta herramienta puede ayudar a los directores de finanzas a avanzar más rápido, ya que el 61% de los CFO cree que las funciones financieras podrían volverse más efectivas con una mejor tecnología.

Por Liliana Gómez

La inteligencia artificial (IA) está transformando las organizaciones. El impacto de la aplicación de esta tecnología es cada vez más palpable en las industrias y su desarrollo, prometiendo innovaciones a los Chief Financial Officers (CFO) o directores de Finanzas en las empresas.

Los CFO desempeñan un papel vital en el éxito de las compañías, pues garantizan que las finanzas estén gestionadas y alineadas con los objetivos generales del negocio.

En los próximos años, la IA se convertirá en un “asistente estratégico” para los cfo, al proporcionarles información y recomendaciones basadas en datos, y permitirles anticipar movimientos, tendencias y múltiples escenarios de cara a la toma de sus decisiones estratégicas.

De acuerdo con PwC, la IA puede ayudar a los directores de Finanzas a avanzar más rápidamente y transformar la totalidad de sus funciones. En su “Informe comparativo de eficacia financiera” de 2019 muestra que 61% de los líderes financieros cree que sus actividades podrían volverse más efectivas con una tecnología mejorada. De hecho, estos ejecutivos están en una posición única para liderar un cambio organizacional más amplio hacia la digitalización.

Las herramientas de IA poseen el potencial de ayudar a las firmas a establecer una automatización básica en procesos rutinarios y predecibles, como informes y conciliación, además de ayudar a la precisión y la velocidad. “El departamento de Finanzas puede comenzar a aplicar herramientas más avanzadas, como las de IA y análisis, para interpretar datos, predecir con mayor precisión lo que sucederá según una variedad de factores y planificar varios escenarios”, todo esto, de acuerdo con el informe de PwC.

En este sentido, la IA puede proporcionar un enfoque más preciso y eficiente para detectar y evaluar riesgos potenciales, así como localizar posibles incumplimientos o anomalías.

Los retos de los CFO ante la IA

Para que los CFO puedan abordar la IA con precisión, deben ser capacitados, ya que se podrían enfrentar a mayores retos conforme la tecnología siga avanzando. Por ejemplo, deben tener habilidades analíticas y la capacidad para generar información de valor a partir de datos financieros, que le den sentido a la implementación de tecnología en la toma de decisiones. “Los CFO enfrentan un contexto limitante, debido a la escasez de talento altamente especializado”, menciona el estudio.

Otro reto para los CFO es la llegada del nearshoring a México, al establecer operaciones con otros países, por lo que los Chief Financial Officers deben mantener un enfoque estratégico en lo concerniente a la expansión y el crecimiento de la empresa en mercados internacionales, ya que ellos se encargarán de fortalecer su rol.

Cerca de la mitad de los CFO a nivel global (45%) cree que sus compañías podrían no ser viables en 10 años, de acuerdo con los resultados de la “Global CFO Survey 2024”. Este estudio arroja que los directores están considerando hacer cambios a corto plazo, pues la reinvención de la estrategia tecnológica les preocupa. Por ello, los CFO deberán colaborar de forma estratégica con los Chief Information Officers (CIO), ya que “juntos podrán aportar su experiencia financiera y tecnológica para el desarrollo de presupuestos destinados a la transformación digital: capacitación, actualización de herramientas e implementación de tecnología en puntos clave de la función financiera”.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias