Estos son los mejores modelos del Auto Show 2019

Por Chuck Tannert

Los vehículos han llegado a Detroit para el 2019 North American International Auto Show, mejor conocido como el Detroit Auto Show. La gran noticia de este año es que el evento está cambiando, al igual que la industria que celebra.

El interés en los espectáculos de autos tradicionales, no solo en el Auto Show de Detroit, ha estado disminuyendo durante algún tiempo. Tan solo los fabricantes de automóviles y otros patrocinadores han optado por probar métodos alternativos para presentar sus productos y tecnologías a los consumidores, como organizar sus propios eventos en canales de redes sociales, por ejemplo, o buscar audiencias más expertas en tecnología en el Consumer Electronics Show en Las Vegas.

Entonces, a partir de 2020, el Auto Show Internacional de América del Norte intercambió la nieve sombría y las temperaturas congeladas de enero por los días alegres y bañados por el sol de junio. También dejará el Centro Cobo, tomando un formato similar a un festival “con debutantes de vehículos, conciertos, exhibiciones llamativas y camiones de comida que se extienden a lo largo de la orilla del río de Detroit y hasta el centro de la ciudad”, según Detroit Free Press.

Hasta entonces, sin embargo, los fanáticos de los motores tendrán que enfrentarse a la furia del invierno una vez más para echar un vistazo a los automóviles, camiones y vehículos utilitarios deportivos más modernos que planean estar en carreteras en 2019.

Aunque hay menos fabricantes de automóviles que asisten este año, el Centro Cobo está saltando con nuevas máquinas brillantes. Los SUV como el Cadillac XT6 y el Infiniti QX Inspiration están en el centro de atención, seguidos de cerca por los autos deportivos como el Ford Mustang Shelby GT500 y el Toyota Supra.

Te presentamos los ocho vehículos más destacados del Motor City, en Estados Unidos:

2020 Cadillac XT6

Este gran y lujoso vehículo utilitario pronto reemplazará al sedán CT6 en el establo de vehículos de lujo de Cadillac. Ubicado justo debajo del Escalade, el crossover de lujo de tres filas es bastante atractivo, por dentro y por fuera. Aunque cuadrado, tiene un perfil general que recuerda al XT5 actual y elementos de diseño inspirados en el sedán CT6 saliente.

Debajo del capó, encontrarás un V6 de 3.6 litros con 310 caballos de fuerza, acoplado a una caja de cambios automática de nueve velocidades con hasta cuatro modos de manejo seleccionables. (Mientras que el 3.6 será el único motor disponible en el lanzamiento, se rumorea una opción de turbo doble con más de 400 caballos). Un sistema de desactivación de cilindros permite que el motor funcione con solo cuatro cilindros bajo cargas ligeras para aumentar la economía de combustible.

Además de ofrecer un montón de comodidades y servicios de lujo, el XT6 también está equipado con muchas novedades tecnológicas, incluido el último sistema de entretenimiento y entretenimiento de Cadillac, Apple CarPlay y Android Auto, y un punto de acceso Wi-Fi incorporado.

A los defensores de la seguridad les encantará el paquete integral de asistencia al conductor, que incluye frenado de emergencia, asistencia para mantener el carril, advertencia de cambio de carril, alerta de tráfico en la parte trasera y asistencia de estacionamiento como equipo estándar.

La producción del 2020 Cadillac XT6 comienza esta primavera.

2020 Ford Shelby GT500

¡Eleanor está de vuelta! Si bien la futura línea de vehículos de Ford se centrará principalmente en crossovers y vehículos eléctricos, el icónico Mustang no irá a ningún lado. De hecho, el fabricante de automóviles está devolviendo a la estrella de la película Gone in Sixty Seconds, el Mustang Shelby GT500.

Basado en el Mustang de la generación actual, el Shelby GT500 2020 contará con ajustes agresivos en el cofre y la fascia trasera para un enfriamiento adicional y una mejor carga aerodinámica, así como una fascia frontal y una parrilla más intimidantes.

La verdadera magia pasa bajo el capó. El corazón del nuevo GT500 será una versión sobrealimentada del V8 5.2 litros del GT350 que producirá más de 700 caballos de fuerza, lo que convierte al GT500 en el automóvil de producción más poderoso que jamás haya construido Ford. Según se informa, es capaz de una serie de revoluciones de media a cero de 60 segundos y subidas de un cuarto de milla en menos de 11 segundos.

El nuevo GT500 saldrá a la venta este otoño en Estados Unidos.

2020 Ford Explorer

Ford presentó oficialmente la última versión de la crossover / SUV más popular del mundo la semana pasada. Sin embargo, el Explorer 2020 hará su primera aparición pública aquí en Detroit, justo al final del camino desde la sede de Ford en Dearborn.

Aunque el nuevo Explorer podría parecerse a su predecesor, el crossover de tres filas se ha reconstruido desde cero. Tiene más espacio, nuevos trenes motrices, una plataforma de tracción trasera y más tecnología que nunca.

En el lanzamiento, un motor turbocargado de 2.3 litros y 300 caballos de fuerza será estándar bajo el capó. Sin embargo, pronto estará disponible como opción un V6 doble turbo de 3.0 litros y 400 caballos de fuerza especialmente diseñado. También habrá un tren de potencia híbrido de 3.3 litros con un rango de más de 500 millas entre los combustibles. Los tres vendrán con una transmisión automática de 10 velocidades.

También estándar en el Explorer es un sistema de entretenimiento de pantalla táctil Sync 3 de 8 pulgadas, soporte Apple CarPlay y Android Auto, y Wi-Fi que puede conectar hasta 10 dispositivos.

Las características de seguridad incluyen asistencia previa a la colisión y frenado de emergencia, alertas de puntos ciegos y de tráfico cruzado, asistencia de mantenimiento de carril, un limpiador de lentes para la cámara de visión trasera y faros y luces altas automáticas.

El sistema Co-Pilot360 de Ford está disponible como una opción, que agrega asistencia de asistencia evasiva al sistema de mitigación de colisiones, así como también frenado posterior al impacto, que reduce las lesiones potenciales al aplicar los frenos después de un choque para reducir el daño por colisión secundaria.

La Explorer saldrá a la venta este verano en Estados Unidos.

Infiniti QX Inspiration Concept

El año pasado, en Detroit, Infiniti dio a conocer el sedán con el concepto Q Inspiration, que ofrece una visión del futuro de la compañía. El asombroso concepto al estilo tesla tenía un parabrisas-quemacocos híbrido, una capucha corta, un techo abovedado y una computadora a bordo con todas las capacidades avanzadas de asistencia al conductor de Nissan. Sin embargo, era propulsado por un motor de combustión interna. ¿Qué tiene eso de futurista?

El concepto QX Inspiration es un crossover alimentado por batería que toma elementos de diseño del Q Inspiration. La marca dice que representa una mirada al futuro totalmente eléctrico de Infiniti. “Representa los planes de Infiniti para hacer vehículos eléctricos de alto rendimiento, que ofrece una gama completa de confianza al tiempo que señala una nueva era para el diseño de Infiniti habilitado por la nueva tecnología”, según el comunicado de prensa.

El crossover compacto tiene una fascia frontal sorprendente sin una rejilla tradicional como el sedán Q Inspiration y un interior similar a un lounge. Desafortunadamente, los detalles no estaban disponibles sobre el tren motriz, posiblemente porque el QX es solo un ejercicio de diseño y está lejos de estar listo para la producción.

2020 Kia Telluride

Telluride hizo su debut inicial en la Semana de la Moda de Nueva York 2018 en septiembre. Sin embargo, su lanzamiento oficial fue en Detroit este lunes.

El Telluride de tres filas será el vehículo más grande en la alineación de Kia, con asientos para hasta ocho pasajeros. Comparte la arquitectura con el Hyundai Palisade, presentado en Los Ángeles el pasado noviembre. Si abres el capó, encontrarás un V6 de 3.8 litros que produce 291 caballos de fuerza y 262 lb / ft de torque. La tracción delantera es estándar, mientras que la tracción total con una función de bloqueo y el modo de nieve son opcionales. Puede remolcar hasta 2267.962 kilogramos y estará disponible con una suspensión trasera autonivelante en los grados EX y SX.

2020 Lexus RC F Track

Es el 30 aniversario de Lexus en el auto show de Detroit. Para celebrar el hito, la división de lujo de Toyota presentó el Lexus RC F Track Edition 2020, el segundo vehículo más potente de la compañía detrás del LFA.

La RC F Track Edition es muy agresiva. Las mejoras más llamativas son la cubierta de fibra de carbono que cuenta con un respiradero relativamente pequeño en el centro, una fascia delantera revisada que cuenta con un divisor grande y entradas en las esquinas más grandes que la RC F actual. También tiene una altura de conducción significativamente más baja Y neumáticos más grandes.

El RC F Track es impulsado por el mismo V8 de 5.0 litros y 472 caballos de fuerza que se encuentra en el stock RC F. Sin embargo, la reducción del peso en vacío le da a la Track la mejor relación potencia / peso de su clase. Combinando eso con el nuevo sistema de control de lanzamiento electrónico, la RC F Track Edition puede iniciarse de cero a 60 mph en 3.96 segundos. Lexus también le da a la Edición Track una suspensión revisada para el manejo y los discos de freno perforados en cruz y los calibradores grandes para una mayor potencia de frenado.

Se espera que tanto la RC F como la RC F Track Edition entren en producción en el segundo trimestre de 2019.

2020 Subaru WRX STI S209

Por primera vez, Subaru está lanzando uno de sus modelos hardcore S fuera de Japón. Basado en el WRX más reciente de la compañía, el s209 lleva las cosas a un nivel superior. Aunque utiliza el mismo motor boxer de 2.5 litros que el modelo original, esta máquina recibe un fuerte golpe de potencia gracias a un nuevo turbocompresor de alto giro y pistones y bielas reforzados. Como resultado, desarrolla una friolera de 341 caballos de fuerza y mucho más torque fuera de línea. Todo ese empuje adicional se alimenta de una caja de cambios manual de seis velocidades.

Los nuevos diferenciales de deslizamiento limitado delanteros y traseros y un diferencial central controlado por el conductor aseguran que toda esa potencia llegue al pavimento. Para mantener el S209 firmemente plantado, STI le proporcionó amortiguadores Bilstein, una nueva barra estabilizadora trasera gruesa y varias otras mejoras. Los paneles del techo de fibra de carbono ayudan a mantener el peso bajo control y reducen el centro de gravedad del automóvil.

El nuevo modelo también recibe un tratamiento de cuerpo ancho, que agrega 1.7 pulgadas de ancho para manejar las nuevas llantas de aleación BBS forjadas de 19 por 9 pulgadas. Los frenos Brembo con rotores de acero de perforación cruzada y calibradores delanteros monobloque de seis pistones y calibradores traseros monobloque de dos pistones le dan al automóvil mucha potencia de frenado.

2020 Toyota Supra

El nuevo Toyota Supra lleva mucho tiempo. El original debutó en Estados Unidos en 1979, obteniendo un culto de seguidores como un coupé hatchback de alto rendimiento, particularmente entre los miembros de la Gen-X. Desapareció del mercado de los Estados Unidos 20 años después (la producción global terminó en 2002). Gracias a que Akio Toyoda, el presidente de Toyota y demonio de la velocidad residente, está de vuelta.

El coche comparte mucho con el BMW Z4 roadster. El chasis, el motor turbo recto de seis litros de 3.0 litros y la caja de cambios automática de ocho velocidades son todos de Munich, pero mejorados por los japoneses. El motor produce 335 caballos de fuerza y 365 lb / ft de torque y se combinará con una transmisión automática de 8 velocidades de cambio rápido con palancas de cambio. Se rumorea que una versión manual está obra. Toyota reporta una aceleración de cero a 60 mph en 4.1 segundos.

El Supra 2020 saldrá a la venta en el verano de 2019 en Estados Unidos, a partir de alrededor de 50,000 dólares.