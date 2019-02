Estos son los miedos de los mexicanos para comprar en línea

El comercio electrónico está creciendo en México, sin embargo, el consumidor todavía tiene miedo a los fraudes en línea o a compartir sus datos bancarios, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

El análisis indica que en 2018, el consumidor aumentó su frecuencia de compra semanal en un 38%, mientras que en 2017 la tasa fue de 7%.

Las personas no compran en línea porque no quieren arriesgarse a un fraude electrónico (77%), por la desconfianza de compartir sus datos bancarios (73%), por el miedo a equivocarse al momento de elegir una compra (55%), no saben cómo se puede pagar en efectivo (32%) o la manera de comprar por internet (24%), arroja la encuesta 2018 de dicha asociación.

“Vemos que muchos consumidores meten el producto en el carrito (por internet), pero no cierran la compra, por la desconfianza de si te llegará el producto y en ese caso si te regresarán el dinero”, comentó Xóchilt Balzola-Widmann, country managing director de Facebook México.

Por su parte, Eric Pérez-Grovas, presidente de la AMVO, dijo que uno de los obstáculos para el crecimiento del comercio electrónico en el país es que la mayoría de la gente no tiene o desconoce la forma de hacer un pago electrónico.

“El tema de pagos es clave para la inclusión digital”, dijo el ejecutivo durante la presentación del estudio.

De igual manera,los mexicanos todavía prefieren, en su mayoría, la experiencia de compra en las tiendas físicas (78%), así como tocar los productos antes de adquirirlos (77%), recibir sus artículos al instante (77%) y contar con orientación personalizada del vendedor (57%), mientras que a una cantidad menor no le gusta comprar en general (19%), añade la encuesta.

Por otra parte, las principales fuentes de información para decidir la compra en línea son los sitios web y las aplicaciones (53%), los buscadores (52%) y los sitios multicategoría (49%).

El estudio corresponde a 1,500 encuestas tanto a hombres como mujeres en el país.