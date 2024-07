Estos son los que han pedido que Joe Biden se retire: desde Tim Ryan, expertos y un exmiembro de su personal

El exrepresentante Tim Ryan, demócrata de Ohio, pidió a la vicepresidenta Kamala Harris que reemplace al presidente Joe Biden como candidato demócrata, uniéndose a un coro de destacados expertos y columnistas anti-Trump que han pedido a Biden que se haga a un lado en la carrera después de lo que fue ampliamente visto como un desempeño desastroso en el debate, ya que la mayoría de los funcionarios demócratas electos hasta ahora han apoyado públicamente a Biden.

HECHOS CLAVE

El exrepresentante Tim Ryan, demócrata de Ohio: el ex oponente de Biden para la nominación de 2020 dijo que cree que Harris es el “mejor camino a seguir” del partido en un artículo de opinión de Newsweek publicado el lunes, acusando a quienes creen que ella tiene menos posibilidades de vencer a Trump que “el Joe Biden que vimos la otra noche y seguiremos viendo” de “no vivir en la realidad” y llamando a Harris una oportunidad para el “cambio generacional”.

El comité editorial del New York Times: “Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera”, declaró el panel de tendencia izquierdista en un titular el día después del debate, llamando a Biden “un presidente admirable” que está “inmerso en una apuesta imprudente”, e instando a los demócratas a hablar y reemplazarlo, o correr el riesgo de entregar la elección a Trump.

El consejo editorial del Chicago Tribune: Después de escribir que ya habían visto “suficiente” después del debate, el consejo editorial criticó tanto al expresidente Donald Trump como a Biden como “dos viejos retorcidos” y “payasos”, y escribió que Biden “debería anunciar que será un presidente de un solo mandato que ahora ha visto la luz en lo que respecta a sus propias capacidades”.

El consejo editorial del Atlanta Journal-Constitution: Biden debería hacerse a un lado “para derrotar a Trump y por el bien de la nación”, escribió el consejo el sábado, desestimando las defensas de la campaña de Biden y sus aliados de que estaba resfriado o que su pobre desempeño fue una anomalía, escribiendo “esta no fue una mala noche; fue la confirmación de los peores temores de algunos de los partidarios más ardientes de Biden… la edad finalmente lo alcanzó”.

Thomas Friedman: Reconociendo su amistad con Biden y describiendo cómo lloró mientras veía lo que llamó un debate “desgarrador”, el columnista del New York Times ganador del premio Pulitzer escribió que Biden “no tiene por qué postularse para la reelección” y que el Partido Demócrata debería llevar a cabo un nuevo “proceso abierto en busca de un candidato presidencial demócrata”.

Nicholas Kristof: En una columna publicada apenas horas después de que terminara el debate, su colega columnista del New York Times, Kristof, escribió que el desempeño de Biden en el debate “reforzó la narrativa” de que es demasiado viejo para servir como presidente, e instó al presidente a anunciar su retiro antes de la convención, dando a sus delegados la oportunidad de seleccionar a otro candidato demócrata, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el senador de Ohio, Sherrod Brown, o la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

Paul Krugman: “El mejor presidente de mi vida debe retirarse”, fue el titular de la petición de un tercer columnista del New York Times , y Krugman reconoció que “tal vez algunos leales a Biden considerarán esto una traición, dado lo mucho que he apoyado sus políticas, pero temo que debemos reconocer la realidad”.

David Remnick: El editor del New Yorker escribió que Biden parecía “caminar hacia la insensatez en el escenario” y que permanecer en la lista “sería un acto no solo de autoengaño sino de peligro nacional”.

David Ignatius: Reafirmando una opinión que expresó en una columna de septiembre de que Biden no debería presentarse como candidato, el columnista de asuntos exteriores del Washington Post escribió en un artículo posterior al debate que Biden ha sido aislado por su círculo cercano de ayudantes y confidentes, incluida su esposa, Jill Biden, quienes han desestimado los llamados a que se haga a un lado y “han sido protectores, hasta el extremo”.

Mark Leibovich: redactor de The Atlantic y ex corresponsal nacional de la revista New York Times, tituló su columna del viernes “Time To Go, Joe”, calificando el debate de “desastre” y escribiendo que Biden “parecía viejo, sonaba viejo y sí, de hecho es muy, muy viejo”.

Joe Scarborough: Al declarar que “ama” a Biden, el presentador de “Morning Joe” de MSNBC (un programa que Biden supuestamente sigue de cerca) sugirió gentilmente en el episodio del viernes que el presidente debería retirarse de la carrera, haciendo la pregunta retórica “si fuera el director ejecutivo y tuviera una actuación como esa, ¿alguna corporación en Estados Unidos lo mantendría en su cargo?”

Chandler West: exdirector de fotografía de la Casa Blanca desde enero de 2021 hasta mayo de 2022, West escribió en Instagram que “es hora de que Joe se vaya”, informó Axios , citando capturas de pantalla de la historia de West en la que dijo que los agentes de la Casa Blanca han dicho en privado durante meses que Biden “no es tan fuerte como lo era hace apenas un par de años”, y un mensaje de texto posterior de West a Axios prediciendo que el debate “no será el último” mal día para Biden.

James Carville: Biden “no debería ser” el candidato, dijo a Politico el veterano consultor político demócrata , después de decir que la campaña de Biden usó su nombre en un texto de recaudación de fondos posterior al debate sin su permiso, y también le dijo a Axios que cree que Biden terminará su campaña antes del día de las elecciones, parafraseando una cita del economista Herb Stein, “lo que no puede continuar… no continuará”.

Andrew Yang: el ex oponente de Biden en 2020 para la nominación demócrata escribió en su blog el sábado que estaba “equivocado” por confiar en que el equipo de Biden podría prepararlo para el debate del jueves, describiendo a Biden como “viejo y arrastrando los pies” cuando lo vio en febrero, mientras escribía que Biden está “llevando una carrera imposible de ganar” y “haciendo daño al país” por continuar con su candidatura.

Cenk Uygur: A menos de 30 minutos de iniciado el debate, el presentador y fundador del podcast político de izquierda The Young Turks, que también se presentó brevemente a la nominación demócrata este año, tuiteó que el programa “comenzaría a hablar sobre quién debería reemplazar a Biden. Porque a esta altura es obvio que DEFINITIVAMENTE DEBE suceder”.

QUÉ TENER EN CUENTA

Algunos demócratas han expresado un escepticismo cauteloso sobre el futuro de Biden en la carrera, pero no han llegado a pedirle que se haga a un lado. La representante Nancy Pelosi, demócrata por California, dijo el martes en MSNBC: “Creo que es una pregunta legítima decir que esto es un episodio o que es una condición”, refiriéndose a las capacidades cognitivas de Biden. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, que ha sido propuesto como reemplazo de Biden en la fórmula, dijo a los periodistas el lunes que seguirá apoyando a Biden “mientras siga en la carrera”, pero agregó que “solo él puede tomar decisiones sobre su candidatura”. El representante Mike Quigley, demócrata por Illinois, dijo a CNN el martes que “esta es una decisión que tendrá que tomar” cuando se le preguntó si Biden debería hacerse a un lado, y agregó: “Solo quiero que en ese momento aprecie cuánto impacta no solo en esta carrera, sino en todas las demás carreras que vienen en noviembre”.

CONTRA

Biden, que parecía mucho más enérgico que la noche anterior, se defendió en un discurso desde Raleigh, Carolina del Norte, el viernes, donde reconoció ante la multitud: “No camino tan fácil como antes, no hablo tan suavemente como antes, no debato tan bien como antes”. En contraste con Trump, Biden dijo: “Sé lo que sé, ¡sé cómo decir la verdad!”. Biden dijo a los periodistas inmediatamente después del debate que tenía dolor de garganta, una aparente excusa para su voz ronca y a veces inaudible. Hasta ahora, ningún demócrata electo (aparte del rival de Biden en las primarias, el representante Dean Phillips, demócrata por Minnesota) ha pedido a Biden que se haga a un lado en la carrera, y muchos lo han defendido públicamente después de la actuación del jueves, con la vicepresidenta Kamala Harris diciendo a una multitud en Las Vegas el viernes “creemos en nuestro presidente Joe Biden” y “esta carrera no se decidirá en una noche de junio”. El expresidente Barack Obama también tuiteó el viernes: “Hay noches de debates malos. Créanme, lo sé”.

ANTECEDENTES CLAVE

El debate del jueves fue considerado la noche más importante del ciclo de campaña de 2024, y una oportunidad para que Biden tranquilizara a los votantes preocupados por su edad para postularse a la presidencia. Se consideró ampliamente que Biden hizo lo contrario, perdiendo el hilo de sus pensamientos a los pocos minutos de comenzar el debate, hablando tan suavemente a veces que era difícil entender lo que estaba diciendo, dando respuestas inconexas y, a menudo, de pie con la mirada perdida en su rostro, con la boca abierta, mientras Trump hablaba. Las críticas abismales , incluso de algunos de los críticos más feroces de Trump, llegaron instantáneamente a las redes sociales y, al final del debate, los demócratas estaban discutiendo en privado la posibilidad de reemplazarlo en la fórmula, informaron varios medios.

TANGENTE

No existe un mecanismo formal para reemplazar a Biden como candidato si no se hace a un lado voluntariamente. Ha ganado casi 3.900 de los 4.000 delegados disponibles en las primarias que están obligados (pero no legalmente obligados) a votar para nominar formalmente a Biden en la convención demócrata en agosto. En un escenario sin precedentes y altamente improbable, los delegados podrían rechazar a Biden y votar para seleccionar a otro candidato. O Biden podría retirarse de la carrera antes de la convención, dando a sus delegados la oportunidad de emitir sus votos para otro candidato. Si se retirara después de la convención de agosto, las reglas del partido establecen que los aproximadamente 500 miembros del Comité Nacional Demócrata podrían convocar una reunión especial para seleccionar un nuevo candidato por mayoría de votos. Harris sería la opción más obvia para un reemplazo, pero Whitmer y el gobernador de California Gavin Newsom son otros nombres que suelen mencionar los expertos y la prensa. Ambos lo han defendido públicamente a raíz del debate del jueves.

