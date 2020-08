Estos son los retos del Hospital ABC para atender pacientes con Covid-19

Hace seis meses que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como una pandemia por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad. Sin duda, ha resultado en un desafío para todos los sistemas de salud en el mundo que tuvieron que acelerar su paso en el combate del virus.

En México, el Campus Observatorio del Centro Médico ABC no se quedó atrás y desde el 13 de marzo comenzó a atender pacientes con Covid-19, sin imaginar, que tendrían que reconfigurar todas sus instalaciones para atender a más de 600 personas, hasta el día de hoy, en sus instalaciones.

El hospital es reconocido por atender a pacientes con cáncer, realizar cirugías cardíacas y de otra índole; además de otorgar terapias intensivas general y cardiovasculares.

“Comenzamos a adaptar las unidades de cirugía ambulatoria, invadimos literalmente el centro pediátrico del corazón y de ahí nos fuimos extendiendo conforme iban creciendo los casos. Fue cuando se tomó la decisión a nivel institucional de convertir la torres de terapias intensivas con 45 camas con unidad Covid y la Torre Jordan Black, que es hospitalización con 95 camas unidad covid-19”, agregó Concha.

Lee: Los hospitales privados ‘le entran al quite’ contra el coronavirus

El campus cuenta con seis unidades: Torre Central y Torre Sur, Torre de Consultorios Mackenzie, Torre de Hospitalización Jordan Black, Centro de Cáncer y Torre de Cuidados Críticos y Quirúrgicos Annie Cass.

“Lo que antes eran las unidades de especialidades ahora se convirtieron en unidades Covid-19. Durante todo ese cambio lo más importante fue el blindaje de nuestros pacientes con cáncer donde bloqueamos todos los accesos –los dos puentes que conectan a la Torre Central y otro con la Torre Jordan Black— para que el único acceso fuera a través de una única y con esto no estén entrando personas de otras áreas donde tengan que estar”, detalló la directora.

El hospital no dejo de recibir a pacientes con cáncer para aplicar los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, pero había que estarlos monitoreando, sobre todo con el tema de la temperatura ya que los pacientes oncológicos pueden tener fiebre y no precisamente por el SARS-Cov-2.

“A veces lo que tienen es una neutropenia como consecuencia de sus quimioterapias y tienen que descartar que no sea una toxicidad al medicamento entonces se vuelve más complejo y por eso necesitamos trabajar de la mano con los médicos, nos ha funcionado bien y agradecemos el esfuerzo de todo el equipo oncológico”, señaló.

Al mismo tiempo realizaban cirugías a niños en el Centro Pediátrico del Corazón y continuaban trabajando en la Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas que sirve para tratar la leucemia apuntó la directora.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Falta de insumos médicos y medicamentos

Hasta este martes el Campus Observatorio del Hospital ABC ha atendido a 620 pacientes con Covid-19, de los cuales han egresado 589 pacientes, lo que se traduce en un índice de mortalidad de 5.77 por cada 100 egresos.

“Tenemos un súper equipo de enfermería, médicos e intensivistas que gracias a ellos tenemos los resultados que tenemos de una mortalidad baja en comparación con el resto del país cuyo índice está casi en 11. Está bastante bien como convertimos unidades que eran de terapia intensiva con esa capacidad de personal, no fue complicado, lo complicado a lo mejor fueron los pisos de hospitalización porque anteriormente no tenías tantos médicos vigilando, tuvimos que contratar más, pero aún así la gente se puso la camiseta”, dijo Patricia Concha.

La parte complicada, explicó, fue el desabasto de insumos que el sistema de salud vivió a nivel nacional y que se reflejo en el Hospital ABC, pues había veces en que solo alcanzaban para un día.

“A nivel nacional todos los hospitales sufrimos porque si no faltaba un día cubrebocas al otro día faltaban batas, entonces nosotros siempre tenemos un área de compras que también siempre está al pendiente de la cadena de suministro y demás”, apuntó.

Lee también: Cuesta más de 280,000 pesos atender Covid-19 en hospitales privados

Otro tema importante fue el tema de los medicamentos que a pesar de que no hay uno específico para este padecimiento, explicó, tuvieron que poner en práctica distintos protocolos de investigación previamente aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En abril el Gobierno firmó una alianza con hospitales privados, con una duración del 23 de abril y el 23 de mayo, que involucra a 146 hospitales de 27 entidades, con centros como Hospitales Ángeles, Centro Médico ABC, Médica Sur, entre otros.

En este sentido la doctora afirmó que no se le cobra a ningún paciente referido del Gobierno ya que existe una plataforma en dónde se asigna al paciente a las diversas unidades médicas incluidas del convenio que estén disponibles.

“Hay una gestión de pago a través de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) pero nosotros como institución no estamos gestionando ningún sistema de pago porque no nos interesa, nos interesa ayudar a toda la población mexicana porque dentro de nuestros estatutos está que tenemos que ayudar a la población para regresar todo lo que hemos tenido como ganancia y aquí no ha reparto de utilidades se da en beneficio de personas vulnerables”, agregó.

Te invitamos a consultar las ponencias del Foro Forbes Conecta Showtime

Mientras siga el convenio con el Gobierno, aseguró, continuarán atendiendo a los pacientes hasta enero o febrero del año que entra.

En total, la AMIS registra reclamos por 42.82 millones de pesos a 19 aseguradoras, una de ellas concentra 37% de las reclamaciones, por un monto de más de 20 millones de pesos.

Hospital ABC reducirá camas de pacientes de Covid-19

El hospital ahora está trabajando en reducir el número de camas que estaban asignadas a pacientes de Covid-19, a partir de noviembre, con el fin de reanudar los esfuerzos para atender a otras especialidades.

De 144 camas que actualmente tienen para tratar este padecimiento lo reducirán a 44 con un área más pequeña para dar los servicios. Hasta ahora varios médicos están reactivando poco a poco sus cirugías con una o dos a la semana.

“Los pacientes que tenían alguna cirugía electiva las retrasaron porque no era algo urgente, los pacientes que tenían algo que comprometían su vida como los oncológicos fueron muy puntuales, no nos bajo el volumen y los pacientes estuvieron aquí todo el tiempo y ayudando, incluso esos mismos pacientes fueron unos buenos promotores de las medidas de seguridad, porque se sentían muy seguros de lo que estábamos haciendo”, dijo Patricia Concha.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

El personal médico también ya está reanudando las endoscopia, con horarios normales y las salas funcionando al 100%.

“Es importante recalcar que no va a desaparecer la unidad Covid-19, pero el objetivo es que la unidad sea más chica para pasar de 140 a 44 camas en atención al tratamiento del virus”, dijo en entrevista la Patricia Concha, directora de Campus Observatorio de Centro Médico ABC.

Suscríbete a Forbes México