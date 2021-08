A pesar de que México se encuentra en la tercera ola de contagios por Covid-19, este 30 de agosto alrededor de 30 millones de alumnos de educación básica comenzaron un nuevo ciclo escolar tras 17 meses de no asistir a clases presenciales, lo cual implica un reto de salud pública.

Ante esto Marilú Acosta, experta en pandemias y exasesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que el problema en México, en comparación con la Unión Europea, es que no todas las escuelas son iguales ni las poblaciones tiene las mismas características por lo que es muy complejo garantizar que no se presenten contagios en el regreso a clases.

“Los salones de clases y escuelas en su generalidad no están equipadas para tener la higiene de manos y tampoco para estar ventiladas. Esa es una de las cosas muy importantes: ventilación, distancia, cubrebocas e higiene de manos (…) Además es muy complicado que alumnos pequeños de primaria baja y preescolar no tengan contacto porque al final de cuentas son muy táctiles y están acostumbrados a estar cerca de otros niños“, explicó Acosta.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró un protocolo para establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases, sin embargo, esto podría no ser suficiente para garantizar que no se propaguen contagios por Covid-19 en las aulas.

Si bien la experta reconoció que es necesario impulsar las acciones de prevención como el uso correcto de cubrebocas, aplicar la sana distancia, impulsar espacios ventilados, lavado de manos constante y no comer juntos, advirtió que será necesario la aplicación de pruebas aleatorias para identificar posibles contagios con el fin de identificar la cadena de transmisión y aislar los posibles casos.

“Tenemos un pequeño conflicto porque Covid-19 puede contagiarse dos o hasta tres días antes desde el inicio de los síntomas, entonces si yo empiezo un viernes pues todas las personas con las que estuve desde el martes tendrían que ser aisladas y analizadas para ver si tienen síntomas“.

A nivel mundial se estima que 120 millones de niños en edad escolar han perdido o corren el riesgo de perder un año completo presencial del calendario escolar, de acuerdo con el informe “Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños: Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe”, del Banco Mundial.

En el caso de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó que los estudiantes mexicanos podrían haberse atrasado un equivalente a dos años en el nivel educativo.

Ante esto, la experta cuestionó: “¿Qué es más importante estar educado o estar vivo?” y recomendó que se debió de haber hecho un análisis para encontrar alternativas sobre cómo mejorar la salud mental de los estudiantes.

“Cómo van a manejar la parte de la salud mental, de las crisis de ansiedad, aislamiento y de todo esto que bueno, malo o regular, hemos estado encerrados desde el punto de vista escolar y de la noche a la mañana dicen: vayan a la escuela como si no hubiera pasado nada. De cualquier manera, este regreso a clases va a ser muy complejo desde el punto de vista de salud mental porque no todos van a tener las herramientas para saber manejar este nuevo cambio de vida”.

Además añadió que es importante valorar el regreso a clases para no promover una ola de infecciones de Covid-19 en niños.

“Si empiezan a dar brotes en las escuelas tampoco el sistema de salud está preparado para recibirles. Efectivamente tenemos que brindarles soluciones a todos los alumnos y comunidad educativa pero no tan sencillas de: ya regresen a clases, así no es, no está tan fácil”.

Acosta recomendó a la población visitar la plataforma Clínica en el Hogar de la Iniciativa Privada y Pública dedicada a brindar información confiable y verídica acerca de la pandemia de Covid-19, las variantes y su conexión con servicios de salud tanto gratuitos como privados.

“Cualquier duda acérquense a Clínica en el Hogar, está hecha para ayudar justamente en estos momentos de tanta incertidumbre, dudas y miedo. Hay servicios para todos y de diferentes formas se pueden ayudar y atender”, comentó Acosta.

