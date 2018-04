Estos son los temas que Carlos Slim puso sobre la mesa

Desde el corporativo de Grupo Inbursa en las Lomas de Chapultepec, Carlos Slim Helú defendió al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

El hombre más rico de México compartió los beneficios de este megaproyecto de infraestructura con los medios de comunicación. Pero también puso sobre la mesa otros asuntos pendientes que tiene el país. Te compartimos los más importantes a continuación.

1. Nuevo Aeropuerto

Slim defendió con algunas cifras los beneficios del proyecto: 60,000 millones de pesos (mdp) en salarios y sueldos, además de 120,000 mdp.

“A través de este nuevo proyecto va a haber una gran transformación. La discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos, porque no es un coche lo que se está comprando. Hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino que efectos va a tener la inversión”.

2. Bomba de tiempo

El empresario dijo que la sobreexplotación del manto acuífero del Valle de México es uno de los peores problemas que enfrenta la Zona Metropolitana.

“Es una bomba de tiempo que cada vez está más cerca”. comentó.

Para resolverlo, propuso estrategias de captación de agua en edificios y presas de infiltración periféricas con el fin de recuperar lo que se extrae del subsuelo.

3. Un nuevo Paseo de la Reforma

No se olvidó del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Propuso una aerotrópolis con universidades, zonas habitacionales, comercios y una avenida de 12 kilómetros tan dinámica como la Avenida Paseo de la Reforma en el centro de la capital. “El concepto es hacer un paseo de la reforma en el viejo aeropuerto”.

4. Trabajo con AMLO

La sexta persona más acuadalada del mundo recordó cuando conoció a Andrés Manuel López Obrador, quien le propuso invertir en Paseo de la Reforma, y Slim contraofertó con una “revitalización del Centro Histórico”.

Luego de formar un comité ejecutivo para transformar el corazón de la capital, existió un conflicto entre el hombre más rico de México y el tres veces aspirante a la presidencia de México: “hubo una diferencia, él no iba a las juntas”, reveló.

5. TLCAN

Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dijo que el acuerdo debe ser de comercio e inversión.

“Esperemos que el este gobierno no le afloje. Tenemos todas las ventajas”.

Slim recordó que ambos países importan 700,000 millones de dólares. “En la cuestión comercial, de producción e inversión, nos necesita más estados Unidos que nosotros a ellos”.

6. Inversión de competidores telecom

Sobre la reforma te telecomunicaciones, dijo que en Grupo Carso siguen quejándose de que no se impulse el desarrollo de las telecomunicaciones.

“Seis años con la inversión parada y 25 millones de mexicanos no tengan celular, porque si vamos a esos lugares, tenemos 100% del mercado”.

El empresario dijo que al prinicpio se sentían muy tranquilos de que llegara AT&T, la empresa más grande del mundo en el sector, además de la presencia de Telefónica, la más grande de Iberoamérica.

“Se la pasan queriendo subsidios de Telcel. Ya tienen posibilidades de usar la red, y quieren precios especiales. Es una pena que no inviertan y que el regulador no esté viendo que no invierten”.

Recordó que para la red compartida el gobierno planteaba inversiones por 10,000 mdd, luego bajaron la cifra a 7,000 mdd. Creo que va en 400 millones.

“Iban a invertir en zonas marginadas y resultó que se vino a las zonas donde estamos todos”.