Estoy tranquilo con la serie Narcos, es un reflejo de la realidad: Diego Luna

El arte es un reflejo de la realidad de un país y no tiene ninguna responsabilidad para establecer un mejor contexto social, aseguró Diego Luna al ser cuestionado respecto al contenido de Narcos, en el que interpreta al líder del Cártel de Guadalajara.

“Es una historia que muestra un andamiaje (criminal) que se creó con todo el apoyo del Estado y en todos los niveles del país y hoy no sabemos que hacer con este. Yo creo que el arte no debe tapar los ojos o pintar una realidad que no es la nuestra, el arte tiene una responsabilidad de confrontarnos con nosotros”, apuntó el actor mexicano durante su participación en 17 Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, organizada en Mérida, Yucatán.

Series como “Narcos” han sido cuestionadas hasta por autoridades mexicanas que consideran que hacen apología de la violencia y el crimen organizado, sin embargo Luna, aseguró que está muy tranquilo por haberla rodado durante su participación en el Panel El Arte y Deporte como Constructores de Paz.

Luna no sólo ha enfocado sus actividades públicas al rodaje de películas y series mexicanas e internacionales, sino que se pronuncia constantemente a favor de movimientos sociales e incluso, recientemente, apoyo a los organismos civiles que solicitaban revisión a las reformas constitucionales que se llevaron a cabo para crear la Guardia Nacional.

El actor también señaló que uno de los grandes flagelos del país es la desigualdad económica y la poca disposición de la sociedad mexicana a reflecionar en torno al tema.

“Tenemos a uno de los señores más ricos del país con un porcentaje altísimo de ciudadanos viviendo en extrema pobreza y si reflexionamos en qué tanto hemos sido participes de esa igualdad, nos daremos cuenta que tanto estamos siendo injustos e la realidad que vivimos y que tanto podemos hacer”, detalló.

