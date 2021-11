Estudiantes de Conalep podrán duplicar sus sueldos (o más) gracias a este programa

“En el sector tecnologías de la información hay 140 mil puestos de trabajo al año en México que no se pueden llenar porque los jóvenes que tendrían que ser los que ocupan esas posiciones no tienen las capacidades o las competencias técnicas necesarias para llenarlos. La tasa de desocupación juvenil puede llegar a triplicar la tasa de desocupación para la población en general; si estamos hablando de 4% en el primer caso, podemos pensar que la tasa de desocupación juvenil se puede ir desde 8 hasta 12% por diferentes razones: inexperiencia, falta de redes de contactos, pero una buena parte es porque no poseen las capacidades y las competencias que el sector está requiriendo”, indica Jorge Barragán, director de México para la International Youth Foundation (IYF).

En entrevista con +Dinero de Forbes México, el directivo brindó detalles de su alianza con Bécalos y la Cisco Networking Academy en un programa que busca mejorar la empleabilidad de estudiantes de Conalep en el sector de hardware, tecnologías de la información y comunicación.

¿Cuál es la labor de la IYT, por qué enfocarse en alumnos del Conalep, qué nuevos horizontes les abre esta oportunidad ? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es la International Youth Foundation y cuál es el impacto de su labor?

Se trata de una organización global sin fines de lucro cuya base se encuentra en Estados Unidos, existe desde hace 31 años en el contexto global, pero en México tiene alrededor de 10 años operando. Su objetivo es aportar elementos para que los jóvenes, principalmente aquellos en situación vulnerable, puedan ejercer una ciudadanía responsable, comprometida y saludable.

De acuerdo con Jorge Barragán, hay muchas vías a través de las cuales se puede conseguir esa meta tan ambiciosa como lograr la paz mundial, no obstante, ellos han elegido un camino muy puntual para lograr su cometido: incrementar la empleabilidad de los jóvenes.

La brecha que existe entre empresas que buscan perfiles muy específicos y los jóvenes que no cumplen con los requerimientos deja cientos de miles de vacantes vacías cada año, lo cual afecta la competitividad de las empresas, retrasa la modernización de la industria de tecnología de la información (y muchas otras) y afecta el desarrollo económico de nuestro país.

“Gracias a estudios propios de la fundación e información pública disponible sabemos que, en promedio, los chicos que egresan de la escuela media superior y que están en posibilidades de entrar a trabajar, al no entrar a puestos con especificaciones de industria lo hacen en puestos sin especificaciones, como ventas. Estos jóvenes aspiran a ganar entre $4,500 y $5,500 pesos, en promedio, en esas vacantes. En un puesto especializado dentro de la industria tecnológica podemos, al menos, duplicar ese salario en nivel entrada. Eso se logra asistiendo al mismo bachillerato, pero con una especialización diferente. Por ejemplo, en lugar de tomar la carrera técnica de administración general, está la opción de elegir la carrera de informática; los estudiantes asisten las mismas horas, usan el mismo uniforme, se desplazan los mismos kilómetros, pero su horizonte puede ser completamente distinto”, señala el director de México para la International Youth Foundation.

En su opinión, impulsar a los jóvenes a una carrera con otro nivel de especialización y orientada hacia un área de mayor crecimiento inmediatamente los proyecta a ganar, mínimo, el doble de lo que ganarían en una opción no específica.

Logros que impulsan iniciativas como estas

Desde el año de 2018, la IYF empezó a trabajar conjuntamente con Bécalos para poder atacar el problema de brecha de talentos, empezaron en la industria automotriz haciendo una alianza con FCA Chrysler para formar a jóvenes en Coahuila y el Estado de México para servir como técnicos en matricería. Al paso del tiempo, se registraron salarios de a nivel de entrada de $20,000 pesos, sueldos que a veces los jóvenes titulados en escuelas superiores no alcanzan a tener en su primer empleo.

Con esa buena experiencia en el sector automotriz, la IYF encontró en la Cisco Networking Academy, el brazo de filantropía de Cisco Systems, la alianza ideal para formar y capacitar a jóvenes. La idea fue desarrollar una opción de capacitación que fuera altamente atractiva para la industria tecnológica y prometedora a futuro para los jóvenes.

“Esta es una capacitación que se da a nivel comercial y tiene un costo elevado, el cual no puede pagarse la mayoría de los estudiantes de escuelas públicas. La Cisco Networking Academy nos donó la propiedad intelectual de su sistema de gestión del aprendizaje; Bécalos financió la implementación del proyecto y el equipamiento en aulas; y la International Youth Foundation, el soporte técnico, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación, es decir, toda la tarea de administración con el sistema educativo para materializar esta capacitación a jóvenes que cursan informática en el Conalep(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica).

¿Por qué se eligió al Conalep?

Según indica Jorge Barragán, esta es la tercera fase de una aplicación previa que en el Estado de México atendió a 1,000 chicos y chicas; la segunda etapa fue en Jalisco, atendió entre 1,500 y 1,700 jóvenes al año y; en esta ocasión, se optó por una escala mucho mayor: se enfocó en ocho estados en la República, 30 planteles y 9,500 estudiantes de informática en el Conalep.

El Conalep fue el socio implementador idóneo porque justamente tiene un volumen importante de estudiantes en las carreras de informática y mantenimiento y soporte de equipo de cómputo en todo el país.

Desafortunadamente, de acuerdo con el director de la IYF, la educación media superior técnica, en concreto la del Conalep, sufre de una percepción negativa que en realidad no tiene ninguna razón lógica para existir, pues obedece más bien a una expectativa que no se llena por parte del entorno social (padres, familiares, amigos) o incluso de los mismos estudiantes, en razón de que se percibe que los estudios a nivel de licenciatura son la única vía para acceder a la movilidad social, los cual es totalmente falso.

El programa impulsado por la IYF, Bécalos y Cisco busca resolver el verdadero problema relacionado con este nivel de educación, el cual radica en que no existe una cadena de transmisión que haga que el talento con capacitación especializada en México tenga un aterrizaje razonablemente sencillo en industrias en industrias de alta capacidad.

La meta de este programa no solo es brindar capacitación especializada a los y las jóvenes mexicanas que estudian en el Conalep, sino también perseguir una tasa de colocación laboral de, al menos, 70% en empleos dignos, formales y bien pagados.

“En la fundación no pedimos ayuda para nuestros jóvenes, sino la búsqueda y la apertura a una estrategia de ganar-ganar. Nos gustaría que pudieran visualizar a este talento, que se den la oportunidad de entender sus competencias, de esa forma verán que sus puestos de trabajo y sus necesidades pueden ser cubiertas de una manera muy eficiente; al mismo tiempo, los chicos tendrán oportunidades mucho más sólidas, lo que nos beneficiará a todos a largo plazo”, finalizó Jorge Barragán.

