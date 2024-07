Estudio sugiere que Ozempic y Wegovy podrían ayudar a los fumadores a dejar la adicción

El fármaco para bajar de peso y contra la diabetes semaglutida de Novo Nordisk (el fármaco presente en medicamentos de marca como Wegovy y Ozempic) puede ayudar a las personas a dejar de fumar, sugiere una nueva investigación publicada el lunes, lo que se suma a la evidencia de que los medicamentos tremendamente populares también podrían ayudar a tratar la adicción, ya que las empresas buscan nuevos mercados en medio de crecientes informes de que los medicamentos GLP-1 podrían aplicarse a una variedad diversa de condiciones como enfermedades cardíacas , demencia y apnea del sueño .

Hechos clave

Los fumadores con diabetes tipo 2 que usan semaglutida tenían menos probabilidades de requerir atención médica relacionada con el consumo de tabaco que aquellos que usan otros medicamentos para la diabetes, según el estudio revisado por pares publicado en Annals of Internal Medicine.

Investigadores de la Universidad Case Western Reserve en Ohio y el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas investigaron el impacto de la semaglutida en la adicción al tabaco en comparación con otros siete medicamentos para la diabetes analizando datos de registros médicos electrónicos estadounidenses de casi 223.000 personas que comenzaron a usar los medicamentos entre fines de 2017 y principios de 2023.

La semaglutida se asoció con un “riesgo significativamente menor de consultas médicas” para atención relacionada con la adicción al tabaco, formalmente descrita como “trastorno por consumo de tabaco” (TUD), dijeron los investigadores.

En comparación con los pacientes que usan medicamentos como insulina, metformina e incluso otros medicamentos de la misma clase de fármacos GLP-1 que semaglutida, y teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo y otras condiciones de salud, los investigadores encontraron que los pacientes que usan Ozempic tenían menos probabilidades de ser diagnosticados con TUD, así como menos probabilidades de recibir asesoramiento para dejar de fumar o que se les receten medicamentos para ayudarlos a dejar de fumar.

Los resultados no muestran definitivamente que las personas que tomaron semaglutida hayan tenido más éxito en dejar de fumar (por ejemplo, los usuarios de semaglutida pueden haber sido menos propensos a buscar atención médica o ayuda para dejar de fumar), pero los investigadores dijeron que la reducción en la atención por TUD y problemas de salud relacionados sugería que los usuarios de semaglutida habían tenido más éxito en dejar de fumar.

Como estudio observacional, tampoco hay pruebas irrefutables de que la semaglutida fuera responsable de la aparente reducción del tabaquismo observada y los investigadores dijeron que sus hallazgos deberían ser seguidos con ensayos clínicos más rigurosos para investigar si Ozempic y Wegovy podrían usarse para ayudar a las personas a dejar el tabaco.

¿Cómo pueden los medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy ayudar a tratar la adicción?

No hay evidencia definitiva de que los medicamentos GLP-1 como la semaglutida puedan ayudar a tratar la adicción. Pero ha habido cada vez más informes de que han ayudado a las personas a frenar la conducta adictiva para cosas como beber , fumar tabaco, cannabis , otras drogas como la cocaína, arrancarse la piel, jugar e incluso ir de compras y morderse las uñas . Tanto Novo Nordisk como Eli Lilly, que produce los éxitos de taquilla para la diabetes y la pérdida de peso Mounjaro y Zepbound (nombres comerciales de la tirzepatida), están explorando activamente las posibles propiedades antiadicción de los medicamentos, que imitan una hormona intestinal involucrada en la regulación del hambre y el azúcar en sangre. No está claro por qué los GLP-1 parecen reducir la conducta adictiva, o incluso se ha demostrado que lo hagan, y su mecanismo completo para inducir la pérdida de peso no se entiende por completo. Los medicamentos parecen inducir la pérdida de peso al retrasar el vaciado del estómago, haciendo que las personas se sientan más llenas durante más tiempo y reduciendo también los antojos de comida. Los investigadores especulan que al apuntar a áreas del cerebro involucradas en el control del deseo de comida también podrían apuntar a otras vías de deseo, vías que a menudo son secuestradas por sustancias o conductas adictivas y juegan un papel importante en la adicción.

Número grande

480.000. Esa es la cantidad de muertes que causa el tabaquismo cada año en Estados Unidos, según los CDC, casi una de cada cinco muertes totales.

Dato sorprendente

Según los CDC, más de 10 veces más ciudadanos estadounidenses han muerto prematuramente por fumar cigarrillos que los que han muerto en todas las guerras libradas por Estados Unidos .

