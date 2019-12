EU aclara: agregados laborales no inspeccionarán empresas mexicanas

Los agregados laborales de Estados Unidos que se integrarían a su embajada en México no llevarán a cabo tareas de inspección y acatarán las leyes mexicanas relevantes, afirmó Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Donald Trump.

A través de una carta dirigida a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte; Lighthizer asegura que las denuncias laborales en sectores que se integren en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se solucionarán a través del mecanismo especial de respuesta en paneles independientes que se establece en el convenio modificatorio firmado el lunes pasado.

“La administración incluyó lenguaje en la propuesta de implementación del T-MEC que autoriza hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para colaborar con su contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicanos en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluso a través de la prestación de asistencia técnica y el desembolso para el desarrollo de capacidades y brindar asistencia al nuevo comité laboral inteligencia l del gobierno de Estados Unidos. Este personal no será ‘inspectores de trabajo’”, detalla la misiva.

El documento también señala que actualmente la embajada de Estados Unidos en México mantiene agregados de una docena de agencias federales, incluyendo personal del Departamento de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesoro y Justicia. Estos individuos contribuyen su conocimiento técnico en apoyo de la misión diplomática de Estados Unidos en México.

“El T-MEC incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos que es el primero en su tipo, cuyos paneles independientes, de tres personas elegidas por ambas partes, pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo sus derechos laborales fundamentales violados. Pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales”, detalla Lighthizer en la carta.

Minutos más tarde y en conferencia de prensa, Seade señaló que estaba satisfecho con esta respuesta y, en todo caso, en reunión privada los negociadores comerciales de ambos países establecieron que los agregados laborales no llevarán a cabo ninguna actividad relacionada con la supervisión de las empresas mexicanas.

“México ha solicitado cooperación y asistencia (en la integración de la reforma laboral) parte porque sería útil tenerla y parte porque es una forma de darle vuelta al enforcement, específicamente hubo solicitudes que fueron hechas por la secretaria de trabajo, eso responde a ello. No hay otras cosas que hayamos detectado que sean cuestionables, eso no quiere decir que haya cosas que consideremos excesivas”, afirmó Seade.

La iniciativa de ley que se envió al Congreso de Estados Unidos para ratificar el T-MEC en sus anexos propone enviar a cinco agregados para que monitoreen la implementación de la reforma laboral.

Seade, principal negociador de este acuerdo comercial por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con su homólogo en Washington para expresar su inconformidad al intento del gobierno de Donald Trump para enviar cinco agregados laborales a su embajada en México, en el caso de que estos tuvieran la intención de supervisar la estricta implementación de la reforma laboral.

La supervisión por parte de inspectores laborales estadounidenses a las empresas mexicanas era uno de los objetivos de los congresistas norteamericanos en la negociación de cambios al T-MEC, firmado en noviembre del año pasado. Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que en esta segunda negociación se logró evitar esta imposición y en cambio integrar paneles de resolución de conflictos a través de un mecanismo específico.

