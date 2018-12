Trump y China acuerdan tregua comercial; reducirán impuestos a autos de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que las relaciones chino-estadounidenses habían dado un gran paso el fin de semana luego de que él y el mandatario chino, Xi Jinping, acordaron suspender la aplicación de nuevos aranceles, e instó a Pekín a completar un pacto comercial con Washington.

China y Estados Unidos pactaron el sábado un cese al fuego en su guerra comercial luego de una reunión de alto nivel en Argentina entre Trump y Xi, incluyendo la decisión de no aumentar aranceles el 1 de enero.

“Mi reunión en Argentina con el Presidente Xi de China fue extraordinaria. ¡Las relaciones con China han dado un GRAN salto hacia adelante! Pasarán cosas muy buenas. Estamos negociando desde una gran fortaleza pero de la misma forma China tiene mucho que ganar si y cuando se complete un acuerdo. ¡Que se nivele el terreno de juego!”, escribió Trump en Twitter.

President Xi and I have a very strong and personal relationship. He and I are the only two people that can bring about massive and very positive change, on trade and far beyond, between our two great Nations. A solution for North Korea is a great thing for China and ALL! PUBLICIDAD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Se reducirán impuestos

El presidente de Estados Unidos, también aseguró que las autoridades de China han accedido a “reducir y retirar” los aranceles sobre la importación de vehículos estadunidenses.

Trump tuiteó el domingo en la noche que China acordó reducir y eliminar los aranceles a los autos estadunidenses, un día después de que los dos países llegaron a un acuerdo en Argentina para posponer la imposición de nuevas tarifas impositivas.

China actualmente impone un arancel del 40% a los automóviles estadunidenses.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

La tasa se elevó en 25 puntos porcentuales en julio como parte de contramedidas contra Washington que imponen aranceles a Beijing por presunto robo de propiedad intelectual y tecnología.

El tuit indica que Beijing hizo una concesión a Washington para tratar de resolver sus fricciones comerciales durante las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires durante el fin de semana.

Al respecto, los medios de comunicación estatales chinos dieron una bienvenida cautelosa el lunes a una tregua acordada el fin de semana por China y Estados Unidos en su guerra comercial, y las acciones chinas, las materias primas y el yuan subían incluso cuando todavía hay incertidumbre sobre el trato.

Cronología de la guerra comercial

Estados Unidos imponen un arancel del 2.5 por ciento a los automóviles importados, pero en julio aplicaron un arancel adicional del 25 por ciento a los vehículos chinos como la primera sanción contra la supuesta infracción de los derechos de propiedad intelectual por parte de China.

A finales de ese mes, China redujo la tasa arancelaria a 15 por ciento en todos los vehículos importados, mientras que aumentan para automóviles de Estados Unidos a 40 por ciento.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el miércoles que Washington consideraría tomar una contramedida para elevar la tasa de los automóviles de China del 27.5 por ciento actual al 40 por ciento.

Trump acordó con Xi Jinping el sábado pasado que los dos países hablarán sobre temas de tecnología y derechos de propiedad intelectual en un plazo de 90 días, pero si no logran alcanzar un acuerdo, Estados Unidos elevarán las tarifas existentes del 10 por ciento al 25 por ciento con 200 mil millones de dólares en productos chinos.

El viceministro de comercio de China, Wang Shouwen, manifestó que los dos países acordaron seguir deliberando sobre el posible retiro de los aranceles del 25 por ciento que Estados Unidos ya impone a algunos productos de importación chinos.

Según analistas, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender el aumento de los aranceles de aduana a productos de importación chinos dista de ser una solución completa de la fricción comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Ambos líderes establecieron que iniciarán de inmediato conversaciones sobre cambios estructurales en las transferencias de tecnología forzadas, la protección de la propiedad intelectual, las barreras no arancelarias, intrusiones y robos cibernéticos, los servicios y la agricultura, de acuerdo con el comunicado.

La Casa Blanca informó previamente de que Trump había accedido a no subir los aranceles al 25 por ciento -desde un 10 por ciento vigente- a bienes importados chinos valorados.

Con información de Notimex y Reuters