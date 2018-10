Arrestan en Florida a persona relacionada con bombas enviadas por correo

Reuters.- Las autoridades federales arrestaron el viernes en Florida a una persona que se sospecha envió al menos una docena de paquetes bomba a políticos demócratas y otros opositores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de las elecciones legislativas.

Dos funcionarios federales de seguridad dijeron que el sospechoso era Cesar Sayoc, de 56 años. Dos testigos afirmaron a Reuters que escucharon una fuerte explosión cuando fue detenido en el estacionamiento de una tienda AutoZone en Plantation, cerca de Fort Lauderdale.

Al anunciar el arresto ante una audiencia que lo aclamaba en la Casa Blanca, Trump aseguró que estos actos que buscan causar terror son despreciables y no tienen espacio en Estados Unidos.

“Nunca debemos permitir que la violencia política eche raíces en Estados Unidos, no debemos dejar que pase”, dijo el mandatario. “Y estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder como presidente para detenerlo y detenerlo ahora”.

Según registros públicos, Sayoc es un republicano registrado y ha sido arrestado en varias ocasiones, incluido un caso en el que fue acusado de realizar una amenaza de bomba.

Nadie se ha adjudicado la responsabilidad de los paquetes bomba, denunciados por las autoridades como terrorismo y fueron mandados a menos de dos semanas de unas elecciones legislativas que podrían alterar el equilibrio de poder en Washington.

El viernes fueron interceptados otros dos paquetes sospechosos dirigidos al senador Cory Booker y al exdirector de inteligencia nacional James Clapper.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo en Twitter que el undécimo paquete fue hallado en una oficina de correos de Florida y estaba dirigido a Booker, un senador demócrata de Nueva Jersey. El duodécimo estaba destinado a Clapper y fue mandado a CNN, reportó la cadena.

Todas las personas objetivo de los paquetes suelen recibir críticas de forma habitual de parte de la derecha. Entre ellos están el donante del Partido Demócrata George Soros, el exmandatario Barack Obama, el exvicepresidente Joe Biden y la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton.

Críticos de Trump sostienen que la retórica inflamatoria del mandatario contra los demócratas y la prensa ha creado un clima de violencia políticamente motivada. Tras un primer llamado a la “unidad” el miércoles, Trump arremetió nuevamente contra los medios.

Ninguno de los dispositivos detonó y nadie resultó herido. Los artefactos habrían sido elaborados a partir de diseños de bombas caseras fáciles de conseguir en internet, dijo una fuente de seguridad federal a Reuters. Pese a todo, los investigadores están tratando los artefactos como explosivos “vivos” y no como un engaño.

Los investigadores han declinado precisar si los artefactos fueron fabricados para ser funcionales. Expertos en bombas y analistas de seguridad dijeron que, atendiendo a lo rudimentario de su elaboración, es probable que su objetivo fuera crear temor más que matar.

Trump ve consecuencias electorales por bombas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que la cobertura mediática del envío de paquetes sospechosos a destacados políticos demócratas y críticos del mandatario ha ralentizado el impulso de los candidatos republicanos hacia las elecciones legislativas de noviembre.

“Los republicanos lo están haciendo muy bien en las votaciones anticipadas, y en los sondeos, y ahora este asunto de las ‘Bombas’ ocurre y el impulso se ralentiza mucho – las noticias no hablan de política. Muy desafortunado, lo que está ocurriendo”, escribió Trump en Twitter, al tiempo que instó a los republicanos a salir a votar.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows – news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2018