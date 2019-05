Por crisis migratoria, Trump impondrá aranceles de 5% a todos los bienes mexicanos

A partir del 10 de junio, el gobierno de Estados Unidos impondrá un arancel de 5% a todos los bienes que ingresan desde México, dijo el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.

“El 10 de junio, los Estados Unidos impondrán un arancel de 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el momento en que los inmigrantes ilegales ingresen a través de México y ingresen a nuestro país, STOP. La tarifa aumentará gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal…”, dice el mensaje de Trump.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

De acuerdo con Kenneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica para TLCAN, si Donald Trump cumple su promesa de imponer un arancel de 5% a todos los bienes que ingresan desde México e irlo aumentando, violaría algunos compromisos.

“Si EU hace esto, violaría el NAFTA (T-MEC) y los compromisos de la Organización Mundial del Comercio. Teniendo en cuenta que México exporta más de 350,000 millones de dólares a los EU. La represalia de México contra una medida de este tipo no estaría disponible”, dice el mensaje de Smith Ramos en Twitter.

If the #US does this it would violate #NAFTA as well as #WTO commitments. Considering that #Mexico exports upwards of $350 billion USD to the US, Mexico's retaliation against such a measure would be off the charts #SayNoToProtectionism #PassUSMCA https://t.co/WRVxVxvMSM

— Kenneth Smith Ramos (@KenSmithramos) May 30, 2019