EU ofrece 10 mdd por información sobre líder del Cártel de Jalisco

Reuters.- Estados Unidos anunció el martes una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que lleve al arresto de un hombre acusado de liderar al Cártel de Jalisco Nueva Generación, que es considerado por el Departamento de Justicia como una de las cinco organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

La recompensa es por información que lleve al arresto de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, es una de las mayores ofrecidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y duplica a una de 5 mdd ofrecida en marzo.

