EU sanciona al banco ruso Sberbank, a las hijas de Putin y prohíbe inversiones

Reuters.- Estados Unidos apuntó este mediodía a los bancos y las élites rusas con una nueva ronda de sanciones, incluyendo la prohibición de que los estadounidenses inviertan en Rusia, en respuesta a lo que el presidente Joe Biden describió como “atrocidades” cometidas en Ucrania.

De acuerdo a EU, las nuevas sanciones afectan al banco ruso Sberbank, que posee un tercio del total de los activos bancarios de Rusia, y a Alfabank, la cuarta institución financiera del país. Sin embargo, las transacciones energéticas quedaron exentas de las últimas medidas, dijeron.

EU también sancionó a las dos hijas adultas del presidente ruso, Vladimir Putin, a la esposa y a la hija del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y a miembros de alto rango del Consejo de Seguridad de Rusia, dijeron los funcionarios.

“Dejé claro que Rusia pagaría un precio severo e inmediato por sus atrocidades en Bucha”, dijo Biden en un mensaje en Twitter, refiriéndose a la ciudad recuperada del control de las fuerzas rusas y donde se encontraron civiles con disparados a quemarropa. “Hoy, junto con nuestros aliados y socios, anunciamos una nueva ronda de sanciones devastadoras”. I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz— President Biden (@POTUS) April 6, 2022

Las “sanciones de exclusión total” de estas horas congelarán los activos de los dos grandes bancos “que toquen el sistema financiero de Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Reino Unido también congeló los activos de Sberbank y dijo que prohibiría las importaciones de carbón ruso para finales de este año, en la última ronda de sanciones coordinadas con Estados Unidos y otros aliados occidentales para “matar de hambre a la maquinaria de guerra de Putin”.

Sberbank y Alfabank dijeron que las nuevas sanciones no tendrían un impacto significativo en sus operaciones.

La Casa Blanca también dijo que Biden firmará un decreto para prohibir “nuevas inversiones en Rusia por parte de personas estadounidenses dondequiera que se encuentren, lo que aislará aún más a Rusia de la economía mundial”. Esto incluirá la prohibición del capital de riesgo y de las fusiones, dijeron los funcionarios.

Al cortar el acceso a los mayores bancos rusos, Estados Unidos está “escalando dramáticamente” el choque financiero sobre Rusia, dijo un alto funcionario del gobierno a periodistas.

“La realidad es que el país está descendiendo al aislamiento económico, financiero y tecnológico”, dijo el funcionario. “Y a este ritmo, volverá al nivel de calidad de vida de la era soviética de la década de 1980”.

El director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Brian Deese, dijo que, según las estimaciones, la economía rusa se contraerá entre un 10% y un 15% en 2022 y que la inflación en Rusia es del 200%.

Daniel Fried, excoordinador del Departamento de Estado para la política de sanciones en el gobierno de Barack Obama, dijo que el último paquete “básicamente hace intocable a Sberbank”. Pero añadió: “Lo que falta es qué vamos a hacer con el petróleo y el gas”, las exportaciones más lucrativas de Rusia.

