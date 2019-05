EU sube el viernes aranceles a productos chinos por 200,000 mdd

Reuters.- Estados Unidos elevará aranceles a productos chinos importados por un valor de 200,000 millones de dólares desde 10 a 25%, anunció este miércoles el diario oficial, una medida que profundiza la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El alza entrará en vigencia el viernes, según el diario oficial, que añadió que el Departamento del Comercio estadounidense establecerá un proceso para solicitar exclusiones.

En su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump dijo que estaba contento con recibir más de 100,000 millones de dólares al año en aranceles y que Pekín se equivoca si piensa que más tarde podrá negociar un acuerdo comercial con un mandatario demócrata.

«La razón de la retractación de China y su intento por renegociar el acuerdo comercial es que tiene una sincera ESPERANZA en que podrá ‘negociar’ con Joe Biden o con alguno de esos débiles demócratas», dijo Trump en Twitter.

«Adivinen qué, ¡eso no va a pasar! China nos acaba de informar que ellos (el viceprimer ministro) vienen a Estados Unidos a buscar un acuerdo. Ya veremos, pero estoy muy contento con la idea de más de 100,000 millones de dólares al año en aranceles llenando las arcas estadounidenses», añadió.

….Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers…great for U.S., not good for China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019