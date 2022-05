EU y México pactan iniciativa para crear empleos en Centroamérica y reducir migración

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que acordó con Estados Unidos una iniciativa para crear empleos en Centroamérica con el fin de detener el flujo migratorio.

“Logramos ponernos de acuerdo para preparar una iniciativa común de creación de empleos de corto plazo para Centroamérica y probablemente más allá. Esto tiene que ocurrir pronto, enseguida de la Cumbre de las Américas”, dijo el canciller en conferencia.

Desde Washington, comentó que en los encuentros que sostuvo con las autoridades de EU se propuso hacer una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podrán crear en los próximos meses.

“Digamos, unificando esfuerzo, porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en el flujo migratorio”, dijo Marcelo Ebrard.

Mencionó que con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos, acordó que se instalará un equipo de trabajo relativo al tema migratorio sobre qué acciones se hará en esto.

El canciller dijo que hay varias propuestas en el tema migratorio, pero mencionó que aún no están convenidas. Sin embargo, dijo que en los puntos que coinciden es que debe ser un esfuerzo regional y que debe haber una inversión “importante” para la creación de empleos.

Sobre la desaparición del Título 42, el cual permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes indocumentados a México, Marcelo Ebrard dijo que no se permitirá que este país se convierta en un territorio donde pase quien sea.

“Lo que no podemos permitir es que se asuma, con o sin el problema el Titulo 42, que México se convierta en un país que pasa quien sea y no tengamos su entidad, porque entonces no podremos cumplir con nuestras obligaciones de seguridad con los ciudadanos”, enfatizó el canciller.

Al hablar de la Cumbre de las Américas, el canciller comentó que, en su reunión con Antony Bliken, reiteró la posición de México de que no se debe excluir a nadie de este encuentro, pues señaló que se debe buscar una nueva visión para América Latina y el Caribe, en donde las relaciones sean más justas, solidarias, respetuosas.

Lo anterior debido a que EU descartó invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela al encuentro de junio, que se celebrará en Los Ángeles, porque considera que “no respetan” la democracia.

Iniciamos reunión con Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos. pic.twitter.com/19NZuXhRBx— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

