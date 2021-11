Europa mejor preparada ante impacto económico de Ómicron: Lagarde

Reuters.- La zona euro está mejor preparada para enfrentar el impacto económico de una nueva ola de infecciones por COVID-19 o de la variante ómicron, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Varios países europeos han introducido medidas restrictivas debido a un nuevo aumento de las infecciones por COVID-19. La detección de la cepa ómicron en Sudáfrica fue anunciada esta semana y desde entonces han aparecido casos rápidamente por todo Europa.

“Existe una preocupación obvia por la recuperación económica (de la zona euro) en 2022, pero creo que hemos aprendido mucho. Ahora conocemos a nuestro enemigo y qué medidas tomar. Todos estamos mejor equipados para responder al riesgo de una quinta ola o la variante ómicron”, dijo Lagarde a la cadena italiana RAI el domingo.

“La crisis nos enseñó que este virus no conoce fronteras. Por lo tanto, no estaremos protegidos hasta que no estemos todos vacunados”, expresó la presidenta del banco central.

Reino Unido convoca a reunión urgente de G7

El Gobierno del Reino Unido convocó para este lunes una reunión urgente de ministros de Sanidad del Grupo de los Siete, para abordar la variante ómicron del coronavirus, informó el ministerio británico de Salud.

“Bajo la presidencia británica se ha convocado una reunión urgente de ministros de Sanidad del G7 el lunes 29 de noviembre para tratar la evolución de la ómicron”, señala en un breve comunicado la cartera de Sanidad y Atención Social, liderado por Sajid Javid.

El Grupo de los Siete, que posiblemente se reúna de forma virtual, está formado por el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, además de la Unión Europea como invitada.

La variante ómicron, que llevó a muchos países a suspender los vuelos con África austral -donde se identificó inicialmente-, preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la treintena de mutaciones que presenta y su aparente mayor transmisibilidad y riesgo de reinfección.

El Reino Unido confirmó este domingo que detectó hasta ahora tres contagios por este tipo, todos conectados con viajes desde el sur de África, e investiga otros posibles contactos.

El Gobierno británico anunció las primeras medidas que tomará para frenar la propagación de la ómicron, que incluyen la reintroducción de mascarillas en algunos espacios cerrados, test PCR al regresar del extranjero incluso para los vacunados y acelerar la dosis de refuerzo de la vacuna.

Un total de diez países africanos se incluyen desde este domingo en la lista roja británica de destinos de máximo riesgo, de los que no se puede viajar al Reino Unido, salvo nacionales o residentes británicos, que deben confinarse en un hotel designado, pagando los costes.

Estos son Suráfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesotho, Eswatini, Angola, Mozambique, Malaui y Zambia.

Con información de EFE